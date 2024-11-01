edición general
El PNV exige al Gobierno eximir a propietarios de una sola vivienda de las medidas antidesahucios

El PNV exige al Gobierno eximir a propietarios de una sola vivienda de las medidas antidesahucios

"Lo que pedimos, en definitiva, es un doble escudo social para proteger también a los y las propietarias, que no están siendo tenidas en cuenta a la hora de plantear estas medidas", ha defendido la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. El partido apunta que esta propuesta responde también a la necesidad de impulsar el mercado del alquiler, que está "muy mermado" con el encarecimiento de precios que eso acarrea.

bronco1890
Por fin un poco de sentido común y un poco menos de demagogia en este tema.

Kmisetas
Milagro, el PNV descubriendo algo básico de economía que a la izquierda le cuesta décadas asumir. En España más del 90% de los caseros son pequeños propietarios con una o dos viviendas y son ellos los que han salido del mercado tras años de decretos ideológicos. Resultado datos del INE y del Banco de España oferta de alquiler hundida y precios disparados.

Proteger al pequeño propietario no es neoliberalismo es sentido común. Sin seguridad jurídica no hay alquiler y sin alquiler solo quedan consignas y más problemas. Aquí el “escudo social” lleva años agujereando justo lo que dice querer proteger.

platypu
#3 Factos

silvano.jorge
#3 son el 70% pero tienen menos del 30% del parque de vivienda de alquiler. Las medidas más importantes en vivienda tienen que ir en atacar el problema, los grandes propietarios.

RoterHahn
#7
Tengo una vivienda recibida en herencia, y estoy pagando la hipoteca de la que me he comprado.
Trabajo de delineante, y mi mujer administrativa con 3 hijos. Si dejase de pagar, y tuviese que asumir los costes de alumbrado, basura, (comunidad va a mi nombre), etc...
Andaria apretado a fin de mes.
Y me parece bien que se proteja a familias vulnerables, pero si la inquilina dejase de pagar, y yo no pudiese asumir los costes de la vivienda de alquiler y de mi hipoteca...
¿Donde quedo yo?

La derecha y la política y en este cado tb la izquierda como siempre dividiéndo a la gente de izquierdas para que se peleen por las migajas.

calaverax
#8 así son las cosas cuando uno tiene un negocio. Yo no conozco un solo autónomo (tabernero, comerciante, peluquero, electricista...) que no tenga alguna deuda incobrable de algún sinvergüenza que les dejó el muerto. Y ahí no hay ley especial que por vulnerable te pague nada.
Si los inquilinos dejan de pagar, como con cualquier otra deuda, hay métodos y procedimientos para cobrar la deuda, que no son rápidos ni gratuitos, pero ahí están.
Y ojo, no digo que lo del gobierno sea solución de nada,…   » ver todo el comentario

RoterHahn
#12
Lo del pais vasco es como la asuncion del alquiler a familias vulnerables, para asegurar el alquiler al inquilino.
No se si sigue Vigente.
Yo le cobro unos 150-200 euros menos que lo que podría sacar al piso, pero como ha pagado siempre y extranjera que es, prefiero cobrarla un poco menos, y que siga pagandome a que algún dia venga diciendo que no puede pagar.

Y si, un negocio cojonudo el extra de unos 4500 € al año limpio que me saco, y que en caso de impago de la inquilina, yo quizas pudiese perder mi casa.
Entonces no lo pongo en alquiler. Sencillamente lo vendo.

calaverax
#14 No he dicho que sea un negocio cojonudo, yo también alquilaba mi piso y lo vendí hace nada para pagar la hipoteca de donde vivo. El saldo anual, quitando IRPF por ahí se quedaría, 4.500 €, pero al venderlo hice gané dinero. A mí no me salen las cuentas con el comprar para alquilar, supongo que era mal propietario, me da que el negocio está también en lo que se revaloriza la inversión mientras tanto... hasta que pinche la burbuja, si es que eso ocurre alguna vez.

bronco1890
#12 Ahí está el problema, si a un empresario le dejan un pufo primero deja de suministrar mercancías al moroso y luego existen mecanismos legales para que pueda cobrarse la deuda. Si un inquilino vulnerable te deja de pagar no sólo no cobras, si no que tienes que seguir suministrando tu vivienda y pagando IBI, suministros... Es como si el estado te obligase a seguir suministrando a una empresa que no te está pagando o si permitiese que la gente pudiese entrar a robar en el Mercadona, ya que la comida es un bien aún más básico que la vivienda.
La consecuencia obvia es que ya nadie alquila a familias vulnerables.

angelitoMagno
#8 Si tienes una persona morosa en situación de vulnerabilidad, puedes solicitar al estado que se haga cargo del alquiler.

www.antena3.com/noticias/economia/asi-ayuda-gobierno-propietarios-inqu

escuadron
#7 Fuente?
Cibeles?

El_dinero_no_es_de_nadie
#7 BULO, el 90% de las viviendas en alquiler son del pequeño propietario
www.xataka.com/magnet/hay-colectivo-espana-al-que-amenaza-huelga-alqui

celyo
#3 El pequeño propietario ha descubierto que puede subir el alquiler una burrada con respecto a los contratos que tenía antes, dado que el mercado se lo permite. Por eso estamos en una crisis tan brutal, dado que la realidad es que la mayoría de alquiler son de pequeño propietarios, más allá de los grandes titulares de los fondos buitres.

Lo que se debiera de proteger es el acceso a la vivienda, no el negocio de unos pocos.

Kmisetas
#15 Estamos en una crisis tan brutal porque se gastan tus impuestos en putas y coca, pero da igual, hay que parar a la ultraderecha.

celyo
#18 Hará unos 20 años, el alquiler fue un poco la salida para muchos, en una población que veía tirar el dinero, dado que había una burbuja inmobiliaria y si no comprabas un piso, es que era idiota, ya que los pisos nunca bajaban de precio.

A día de hoy, ni comprar ni alquilar.

Vamos de puta madre, pero oye, que haya una mierda de regulación, ... al menos empiezan a moverse a ritmo de caracol ..... no vayamos a tratar de impedir que haya gente que quiera ganarse unas perrillas con las miserias del resto.

cenutrios_unidos
Todo este tipo de cosas fomentan mucho el alquiler...pero, mucho, mucho.

Shoemaker
#1 Como casi todas las medidas de la izquierda, son pan para hoy y hambre para mañana. Confían en que la mayoría de sus votantes se conformarán hoy con el pan, y no se acordarán mañana de quién les provocó el hambre.

Ayuda a los que hoy tengan un alquiler, que es verdad que nunca podrán ser desahuciados, pero condena a las personas vulnerables que traten de alquilar a no encontrar un alquiler jamás, porque nadie se arriesgará a que les dejen de pagar.

Cantro
Esto es de cajón

hazardum
Me parece razonable tomar mas medidas sobre los grandes rentistas, que contra gente que quizás no se dedica a eso, si no que por herencia o similares tiene otro piso y lo alquila para cubrir gastos o tener un dinero extra. Aunque puedan pedir una compensación en caso de que la administración los considere vulnerables y no paguen, es cierto que el marrón se lo comen ellos.

Deberían meter mas mano a la especulación, y poner limites serios a que la gente tenga ahí decenas de pisos para alquilar, no tiene sentido que se pueda especular con un bien absolutamente necesario.

Tecar
El que se dedica a alquilar una vivienda se convierte en empresario que convierte en negocio la vida de los demás.
Es el negocio patrio por excelencia, comprar un pisito o heredarlo, alquilarlo y sacarse unos cuartos.
El problema es que se hace negocio con la vida de la gente, no es que uno se dedique a pintar cuadros en sus ratos libres y los venda en un mercadillo, o haga unas chapucillas de fontanería para sacarse un sobresueldo, con la vivienda se está haciendo otro tipo de negocio.
Y esto debería estar mucho más regulado, el arrendador debería ser un empresario con todas las de la ley y asumir las pérdidas como cualquier otro empresario, sólo que en este caso debería asumir un riesgo mayor al estar dedicado al negocio de la vida.
0 K 7

