El PNV exige al Gobierno eximir a propietarios de una sola vivienda de las medidas antidesahucios

"Lo que pedimos, en definitiva, es un doble escudo social para proteger también a los y las propietarias, que no están siendo tenidas en cuenta a la hora de plantear estas medidas", ha defendido la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. El partido apunta que esta propuesta responde también a la necesidad de impulsar el mercado del alquiler, que está "muy mermado" con el encarecimiento de precios que eso acarrea.