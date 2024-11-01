El PNV exige al Gobierno eximir a propietarios de una sola vivienda de las medidas antidesahucios

"Lo que pedimos, en definitiva, es un doble escudo social para proteger también a los y las propietarias, que no están siendo tenidas en cuenta a la hora de plantear estas medidas", ha defendido la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. El partido apunta que esta propuesta responde también a la necesidad de impulsar el mercado del alquiler, que está "muy mermado" con el encarecimiento de precios que eso acarrea.
| etiquetas: pnv , gobierno , alquiler , antideshaucio , eximir
Proteger al pequeño propietario no es neoliberalismo es sentido común. Sin seguridad jurídica no hay alquiler y sin alquiler solo quedan consignas y más problemas. Aquí el “escudo social” lleva años agujereando justo lo que dice querer proteger.
Tengo una vivienda recibida en herencia, y estoy pagando la hipoteca de la que me he comprado.
Trabajo de delineante, y mi mujer administrativa con 3 hijos. Si dejase de pagar, y tuviese que asumir los costes de alumbrado, basura, (comunidad va a mi nombre), etc...
Andaria apretado a fin de mes.
Y me parece bien que se proteja a familias vulnerables, pero si la inquilina dejase de pagar, y yo no pudiese asumir los costes de la vivienda de alquiler y de mi hipoteca...
¿Donde quedo yo?
La derecha y la política y en este cado tb la izquierda como siempre dividiéndo a la gente de izquierdas para que se peleen por las migajas.
Si los inquilinos dejan de pagar, como con cualquier otra deuda, hay métodos y procedimientos para cobrar la deuda, que no son rápidos ni gratuitos, pero ahí están.
Y ojo, no digo que lo del gobierno sea solución de nada,… » ver todo el comentario
Lo del pais vasco es como la asuncion del alquiler a familias vulnerables, para asegurar el alquiler al inquilino.
No se si sigue Vigente.
Yo le cobro unos 150-200 euros menos que lo que podría sacar al piso, pero como ha pagado siempre y extranjera que es, prefiero cobrarla un poco menos, y que siga pagandome a que algún dia venga diciendo que no puede pagar.
Y si, un negocio cojonudo el extra de unos 4500 € al año limpio que me saco, y que en caso de impago de la inquilina, yo quizas pudiese perder mi casa.
Entonces no lo pongo en alquiler. Sencillamente lo vendo.
La consecuencia obvia es que ya nadie alquila a familias vulnerables.
www.antena3.com/noticias/economia/asi-ayuda-gobierno-propietarios-inqu
www.xataka.com/magnet/hay-colectivo-espana-al-que-amenaza-huelga-alqui
Cibeles?
www.xataka.com/magnet/hay-colectivo-espana-al-que-amenaza-huelga-alqui
Lo que se debiera de proteger es el acceso a la vivienda, no el negocio de unos pocos.
A día de hoy, ni comprar ni alquilar.
Vamos de puta madre, pero oye, que haya una mierda de regulación, ... al menos empiezan a moverse a ritmo de caracol ..... no vayamos a tratar de impedir que haya gente que quiera ganarse unas perrillas con las miserias del resto.
Ayuda a los que hoy tengan un alquiler, que es verdad que nunca podrán ser desahuciados, pero condena a las personas vulnerables que traten de alquilar a no encontrar un alquiler jamás, porque nadie se arriesgará a que les dejen de pagar.
Deberían meter mas mano a la especulación, y poner limites serios a que la gente tenga ahí decenas de pisos para alquilar, no tiene sentido que se pueda especular con un bien absolutamente necesario.
Es el negocio patrio por excelencia, comprar un pisito o heredarlo, alquilarlo y sacarse unos cuartos.
El problema es que se hace negocio con la vida de la gente, no es que uno se dedique a pintar cuadros en sus ratos libres y los venda en un mercadillo, o haga unas chapucillas de fontanería para sacarse un sobresueldo, con la vivienda se está haciendo otro tipo de negocio.
Y esto debería estar mucho más regulado, el arrendador debería ser un empresario con todas las de la ley y asumir las pérdidas como cualquier otro empresario, sólo que en este caso debería asumir un riesgo mayor al estar dedicado al negocio de la vida.