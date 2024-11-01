edición general
12 meneos
15 clics
El PNV acuerda con el Gobierno proteger contra los impagos a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

El PNV acuerda con el Gobierno proteger contra los impagos a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) anunció este martes que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para eximir a los propietarios de una sola vivienda en alquiler de la obligación de ofrecer alternativa habitacional a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad.

| etiquetas: pnv , vivienda , alquiler , impagos , propietarios , proteger , gobierno
11 1 1 K 176 actualidad
6 comentarios
11 1 1 K 176 actualidad
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Si un inquilino me deja de pagar, ¿era yo el que le tenía que buscar otra vivienda? :shit:

¿A quién se le ocurrió esta idea?
1 K 33
freeclimb #1 freeclimb
La formación nacionalista celebra también "que el Gobierno español haya aceptado este acuerdo de mínimos" y confía en "seguir negociando mejoras en materia de vivienda en este nuevo año de prórroga del escudo social".
0 K 20
Kantinero #5 Kantinero
Una puta mierda de redacción de noticia, deja más dudas que certezas
Si soy propietario de una sola vivienda en alquiler que sufre de impago la puedo volver a alquilar, quién cuando y cómo echa a mi inquilino que no paga?
Y que pasa con el importe de los impagos?
Y que pasa con el inquilino en situación precaria?
0 K 10
#2 VFR
Menos mal que necesitan de la derecha
0 K 9
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
#2 Hay que especificar que esta es la derecha civilizada que tenemos en España. En cambio PP-Vox es la derecha ultra nacionalista madrileña que perjudica demasiado al conjunto de España.
3 K 51
#6 VFR
#3 será civilizada, pero está a la derecha del PP
0 K 9

menéame