El PNV acuerda con el Gobierno proteger contra los impagos a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) anunció este martes que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para eximir a los propietarios de una sola vivienda en alquiler de la obligación de ofrecer alternativa habitacional a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad.
| etiquetas: pnv , vivienda , alquiler , impagos , propietarios , proteger , gobierno
¿A quién se le ocurrió esta idea?
Si soy propietario de una sola vivienda en alquiler que sufre de impago la puedo volver a alquilar, quién cuando y cómo echa a mi inquilino que no paga?
Y que pasa con el importe de los impagos?
Y que pasa con el inquilino en situación precaria?