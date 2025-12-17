Las pensiones mínimas aumentarán entre un 7% y un 11,4% y las no contributivas y el ingreso mínimo vital, un 11,4%

En 2026, las pensiones mínimas subirán entre un 7% y un 11,4%, y las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) se incrementarán en un 11,4%%, ha explicado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, en su primera rueda de prensa como nueva portavoz del Gobierno. Se trata de una de las múltiples medidas que ha aprobado este martes el Ejecutivo de coalición en el último Consejo de Ministros de 2025.
¿Por que sera? ¿Que motivos podras tener para intentar esa trampita? ¿No sera intoxicar y mentir?
NOOOOOOOOOOOOOO... eso jamas.
Unos 66.000 millones el año pasado
Ya está bien de abusar del resto.
cc #11
Y también incentivar a tus personas cercanas que hagan lo mismo.
Por simple coherencia, no sea que igual puedas dar a entender que eres un hipócrita, y nadie quiere eso
En cualquier caso, bienvenidas sean.
A que no las pagas tú???
El año pasado el estado español gastó en total 722.000 millones de €€€
Casi 15.000 euros por español. 60.000 por familia de 4.
Bienvenidos al paraíso de los que viven de los impuestos (que pagan otros)))
En clase de mates tampoco sacaste aprobado, ¿eh?
No. España NO GASTO 722.000 millones de € en pensiones como el trollencio manipulador os quiere dar a entender.
www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espana/106
Tampoco es que los españoles como tal las paguen, el 80%-85% del gasto en pensiones corren a cargo de las empresas.
Pero no todo tiene que ser positivo, este dinero sale de algún sitio. Aumentar estas prestaciones supone reducir otras partidas, los damnificados, que no sé cuáles son porque no explican de dónde sale el dinero, pueden ser usuarios de sanidad, de educación, vivienda, autónomos o pequeños empresarios a los que habrá que subirles los impuestos, etc.
No tiene por qué. Los países, normalmente, crecen y generan más dinero.
Si fuese como tú dices el presupuesto sería todos los años el mismo, y no es el caso.
Pero, en general, sale de las empresas. Si las empresas crecen y contratan a más personas la cuantía a recaudar será mayor.
Es que además, el incremento de las pensiones siempre se decide a finales de año. Buscarle motivaciones electoralistas a esto es un poco absurdo. No se, es como si me decís que la paga extra a los funcionarios es electoralista porque se ha hecho antes de las elecciones