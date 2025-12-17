edición general
Las pensiones mínimas aumentarán entre un 7% y un 11,4% y las no contributivas y el ingreso mínimo vital, un 11,4%

En 2026, las pensiones mínimas subirán entre un 7% y un 11,4%, y las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) se incrementarán en un 11,4%%, ha explicado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, en su primera rueda de prensa como nueva portavoz del Gobierno. Se trata de una de las múltiples medidas que ha aprobado este martes el Ejecutivo de coalición en el último Consejo de Ministros de 2025.

StuartMcNight
#14 No. No esta incluido en tu comentario. BULERO.
RegiVengalil
#16 lo que tú digas.
StuartMcNight
#17 Primo... que tu comentario es visible para todos en #2... parfabah... que ya sabemos que a los troles de la caverna os gusta mentir. Pero hombre... no en el mismo hilo donde tu comentario esta visible todavia.

xD xD xD xD xD xD xD
StuartMcNight
#6 Ya, pero por cositas de la vida no has mencionado el gasto en pensiones si no el gasto total del estado.

¿Por que sera? ¿Que motivos podras tener para intentar esa trampita? ¿No sera intoxicar y mentir?

NOOOOOOOOOOOOOO... eso jamas.
RegiVengalil
#8 quitar no, pero yo les cortaría directamente la parte que financian los PGE que no cubre la seguridad social

Unos 66.000 millones el año pasado

Ya está bien de abusar del resto.

cc #11
mis_cojones_en_bata
#12 espero que seas coherente y hagas lo que debes hacer cuando te jubiles.

Y también incentivar a tus personas cercanas que hagan lo mismo.

Por simple coherencia, no sea que igual puedas dar a entender que eres un hipócrita, y nadie quiere eso :->
RegiVengalil
#18 yo lo que espero es no tener tanta jeta y dejar de arruinar a las generaciones que vienen detrás.
RegiVengalil
#11 está incluido y es la mayor partida.
Thornton
Batcazo electoral, anuncio de medidas sociales.

En cualquier caso, bienvenidas sean.
RegiVengalil
#1 En cualquier caso, bienvenidas sean.

A que no las pagas tú???

El año pasado el estado español gastó en total 722.000 millones de €€€

Casi 15.000 euros por español. 60.000 por familia de 4.

Bienvenidos al paraíso de los que viven de los impuestos (que pagan otros)))
mis_cojones_en_bata
#2 si él no las paga, tú tampoco, genio xD

En clase de mates tampoco sacaste aprobado, ¿eh? xD
RegiVengalil
#3 no, viene del aire xD xD xD xD
StuartMcNight
#2 Mira este que mono... mezclando el gasto en pensiones con los presupuestos generales del estado.

No. España NO GASTO 722.000 millones de € en pensiones como el trollencio manipulador os quiere dar a entender.
RegiVengalil
#4 el gasto en pensiones es la mayor partida de los presupuestos generales del estado.
angelitoMagno
#2 A ver si llega la derecha al gobierno y le quita las pensiones a los viejos, cojones ya.
mis_cojones_en_bata
#8 Ayuso, ¿eres tú? :->
#23 Abril_2025
#2 Son menos millones, unos 13500 al mes de media en 2025

www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espana/106

Tampoco es que los españoles como tal las paguen, el 80%-85% del gasto en pensiones corren a cargo de las empresas.
#7 encurtido
#1 No sé el resultado electoral que tendrá esta medida, probablemente positiva para el gobierno en un electorado dominado por los pensionistas en un primer lugar, y los funcionarios en el segundo.

Pero no todo tiene que ser positivo, este dinero sale de algún sitio. Aumentar estas prestaciones supone reducir otras partidas, los damnificados, que no sé cuáles son porque no explican de dónde sale el dinero, pueden ser usuarios de sanidad, de educación, vivienda, autónomos o pequeños empresarios a los que habrá que subirles los impuestos, etc.
satchafunkilus
#7 "Aumentar estas prestaciones supone reducir otras partidas,"

No tiene por qué. Los países, normalmente, crecen y generan más dinero.

Si fuese como tú dices el presupuesto sería todos los años el mismo, y no es el caso.
Enésimo_strike
#13 todo el mundo sabe que lo único que rebaja otras partidas es la inversión en seguridad y defensa, el resto se paga solo por arte de magia.
#25 Abril_2025
#7 Los autónomos ya estamos viendo que nos van a seguir aumentando los costes, de aquí saldrá un pellizco.

Pero, en general, sale de las empresas. Si las empresas crecen y contratan a más personas la cuantía a recaudar será mayor.
angelitoMagno
#1 La medida estaba anunciada desde hace días.

Las pensiones mínimas subirán entre el 7% y el 11,43%, y las no contributivas un 11,34%
17 Dic 2025
www.bbvamijubilacion.es/blog/la-revalorizacion-de-las-pensiones-minima
angelitoMagno
Añado a #9

Es que además, el incremento de las pensiones siempre se decide a finales de año. Buscarle motivaciones electoralistas a esto es un poco absurdo. No se, es como si me decís que la paga extra a los funcionarios es electoralista porque se ha hecho antes de las elecciones :-|
YSiguesLeyendo
pensiones subiendo más de un 11% y vendeobreros de UGT y CCOO cerrando salarios con la patronal por debajo del convenio y sin cláusula de actualización de acuerdo con el IPC. cada vez vivimos más en una gerontocracia!
#22 Suleiman
Aprovechar, que esto se acaba...
