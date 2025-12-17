Las pensiones mínimas aumentarán entre un 7% y un 11,4% y las no contributivas y el ingreso mínimo vital, un 11,4%

En 2026, las pensiones mínimas subirán entre un 7% y un 11,4%, y las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) se incrementarán en un 11,4%%, ha explicado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, en su primera rueda de prensa como nueva portavoz del Gobierno. Se trata de una de las múltiples medidas que ha aprobado este martes el Ejecutivo de coalición en el último Consejo de Ministros de 2025.