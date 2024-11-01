Pánico en X: usuarias borran sus fotos tras descubrir que la IA de Elon Musk las desnuda sin permiso

Una nueva forma de violencia digital. Asimismo, este lamentable incidente ha encendido todas las alarmas en los despachos a nivel internacional. La facilidad con la que se ha podido generar y difundir este material tóxico ha generado una profunda preocupación mundial sobre una nueva tipología de violencia: el abuso sexual impulsado por la inteligencia artificial. Las autoridades competentes observan con recelo cómo los avances técnicos van varios pasos por delante de la regulación necesaria para proteger a la sociedad.