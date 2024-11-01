edición general
Pánico en X: usuarias borran sus fotos tras descubrir que la IA de Elon Musk las desnuda sin permiso

Una nueva forma de violencia digital. Asimismo, este lamentable incidente ha encendido todas las alarmas en los despachos a nivel internacional. La facilidad con la que se ha podido generar y difundir este material tóxico ha generado una profunda preocupación mundial sobre una nueva tipología de violencia: el abuso sexual impulsado por la inteligencia artificial. Las autoridades competentes observan con recelo cómo los avances técnicos van varios pasos por delante de la regulación necesaria para proteger a la sociedad.

#1 petal
verte desnudo es muy violento.
#4 petal
sí existe regulación al respecto. Querer regular a los proveedores es como querer regular a los fabricantes de cuchillo o armas...
jdmf #5 jdmf
¿Cómo que sin permiso? ¿Acaso no os habéis leído las condiciones de uso cuando "Aceptáis" sus Políticas?
Cualquier imagen que subas deja de ser tuya y para s tener el derecho la red social, puede haber lo que quiera sin permiso, porque no lo necesita
#3 LaMinaEnMiPuerta
no nos dijiste que Elon usaba nuestras fotos para tocarse.
