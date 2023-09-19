El limbo legal de las 'apps' de desnudos con IA permite el acoso de niñas y mujeres

Ya no es algo (horrible) que le puede pasar y pasa solo a celebridades o 'influencers' como Rosalía ["es un tipo de violencia y da asco", dijo cuando le sucedió] o Laura Escanes ["el cuerpo de una mujer no se utiliza", respondió dolida cuando le tocó a ella]. La denuncia de decenas de niñas en Almendralejo (Badajoz) de que sus falsos desnudos creados por Inteligencia Artificial (IA) circulaban desde hacía meses por el pueblo ha vuelto a poner sobre la mesa la especial vulnerabilidad de las chicas en internet