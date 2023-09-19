edición general
El limbo legal de las 'apps' de desnudos con IA permite el acoso de niñas y mujeres

Ya no es algo (horrible) que le puede pasar y pasa solo a celebridades o 'influencers' como Rosalía ["es un tipo de violencia y da asco", dijo cuando le sucedió] o Laura Escanes ["el cuerpo de una mujer no se utiliza", respondió dolida cuando le tocó a ella]. La denuncia de decenas de niñas en Almendralejo (Badajoz) de que sus falsos desnudos creados por Inteligencia Artificial (IA) circulaban desde hacía meses por el pueblo ha vuelto a poner sobre la mesa la especial vulnerabilidad de las chicas en internet

Desde un punto de vista legal no hay diferencia entre hacerlo con photoshop o con IA, el photoshop existe desde el siglo pasado.
#4 O con la imaginación.
#6 Desde un punto de vista legal sí hay diferencias entre imaginarlo o hacerlo en photoshop o IA.
#7 Lo que imaginas no puedes compartirlo en redes sociales si no eres pintor o poeta, dramaturgo o algo de eso. Se queda para ti
SI se empezase a usar para poner a políticos y famosos con pichas bien cortitas, veríais como empieza a controlarse el asunto.
En 2 años hemos avanzado nada
#1 No habrás acabado tu (ni yo), pero las cuentas bancarias de las tecnologías no veas como van!!!
Creo que el tema principal no es la tecnología empleada ni lo guarro que sea cada cual, sino la publicación, difusión o la amenaza de los mismos. Esos delitos ya existían y se han añadido variedades por la facilidad de fabricación. A efectos del delito, si la imagen parece real o cumple una función coactiva, de extorsión o perjuicio... a la hoguera con los villanos!
#5 Tronchador.
No, no lo permite.
