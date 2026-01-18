Otro lunático desbarre de Trump en Truth Social

Hemos subvencionado a Dinamarca, y a todos los países de la Unión Europea, y a otros durante muchos años no cobrándoles aranceles o ninguna otra forma de remuneración. Ahora, siglos después, es hora de que Dinamarca nos dé algo, ¡la paz mundial está en juego! China y Rusia quieren Groenlandia, y no hay nada que Dinamarca pueda hacer al respecto. Ahora tienen dos trineos tirados por perros como protección, uno de ellos comprado recientemente. Sólo los Estados Unidos de América, bajo el PRESIDENTE DONALD J. TRUMP, puede jugar a este juego ¡y muy bien además! Nadie va a tocar ese sagrado terruño, especialmente por que la Seguridad Nacional de Estados Unidos, y del mundo en general, está en juego. Aparte de todo lo demás, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, El Reino Unido, Los Países Bajos, y Finlandia han hecho una incursión en Groenlandia por razones desconocidas. Esto es una situación muy grave para la Seguridad, Tranquilidad, y Supervivencia de nuestro Planeta. Estos Países, que están jugando a este peligroso juego, han asumido un riesgo insostenible en esa jugada. Así pues, es imperativo que, para proteger la Paz y Seguridad Globales, se deben tomar medidas duras para que se acabe rápido esta situación potencialmente peligrosa, y rápido.

A partir del 1 de febrero de 2026, todos los Países mencionados antes (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, El Reino Unido, Los Países Bajos, y Finlandia) serán gravados con un arancel del 10% a todos sus bienes enviados a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, ese arancel aumentará al 25%.

Ese arancel será obligatorio y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la Completa y Total adquisición de Groenlandia. Los Estados Unidos llevan 150 años intentando esta transacción. Muchos presidentes lo han intentado, y con razón, pero Dinamarca siempre ha rechazado. Ahora, por la Cúpula Dorada, los Sistemas de Armamento Modernos, tanto Defensivos como Ofensivos, la necesidad de ADQUIRIRLA es especialmente importante.

Se están gastando actualmente Cientos de Miles de Millones de Dólares en programas de seguridad relacionados con "La Cúpula", incluyendo la posible protección de Canadá, pero este sistema muy brillante y altamente complejo sólo puede funcionar a su máximo potencial y eficiencia, a causa de los ángulos y límites, si esta tierra se incluye en ella. Los Estados Unidos de América están abiertos a negociación con Dinamarca y/o cualquiera de esos Países que están arriesgando tanto, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluyendo la máxima protección, durante décadas. ¡Gracias por vuestra atención a este asunto!

DONALD J. TRUMP, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115911344443637897