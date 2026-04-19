La nueva generación de emigrantes: "En Polonia tengo trabajo y puedo comprarme un piso, en España ni soñarlo"

Son jóvenes universitarios, con conocimientos de inglés, y abiertos a conocer mundo. Para un país como Polonia del que partieron miles hace apenas dos décadas en busca de trabajo hacia otros destinos europeos, como España, es sorprendente. Muchos de esos emigrantes polacos han vuelto debido al éxito de la economía.
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Porque es algo que no durará mucho, en unos años, la situación de la vivienda seguramente sea parecida a la española actual.
Aunque claro, la de España seguirá siendo mucho peor, claro.
Yo que se, tengo un amigo que se fue a República Checa y al principio que si todo era más barato, que mucha vivienda, etc.
Al final se ha podido comprar un piso ... en España, porque allí los precios están imposibles.
Sigue siendo un porcentaje residual.
Aquí nos estamos poniendo muy a full con las normativas, pero sin decir las contraprestaciones de las nuevas normativas.
Nuestros hijos no podran vivir en España, y oye, creo q eso al gobierno le importa más bien poco. Se q es más barato traer mano de obra fuera sin haberle pagado la formación, pero perder a los que has formado y moldeado, es la ruina a futuro
No sé por que la gente ni siquiera hace esa pregunta en público
En España, si quieres trabajar, encuentras trabajo. Solo una de cada diez personas no es capaz de hacerlo.
Por eso nadie hace esa pregunta en público. Porque no tiene ya mucho sentido.