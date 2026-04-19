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La nueva generación de emigrantes: "En Polonia tengo trabajo y puedo comprarme un piso, en España ni soñarlo"

La nueva generación de emigrantes: "En Polonia tengo trabajo y puedo comprarme un piso, en España ni soñarlo"

Son jóvenes universitarios, con conocimientos de inglés, y abiertos a conocer mundo. Para un país como Polonia del que partieron miles hace apenas dos décadas en busca de trabajo hacia otros destinos europeos, como España, es sorprendente. Muchos de esos emigrantes polacos han vuelto debido al éxito de la economía.

| etiquetas: polonia , emigrantes , jovenes
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
haprendiz #2 haprendiz
Poco a poco estás descubriendo la libertad... de poder vivir donde no quieres.
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Skiner #7 Skiner
#2 Tampoco han descubierto nada, ya en el tardo franquismo muchos españoles emigraban a trabajar en otros paises.
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angelitoMagno #5 angelitoMagno
Yo si fuera joven, aprovecharía y me iría a países así, donde aún puedes acceder a una vivienda de forma sencilla.
Porque es algo que no durará mucho, en unos años, la situación de la vivienda seguramente sea parecida a la española actual.
Aunque claro, la de España seguirá siendo mucho peor, claro.

Yo que se, tengo un amigo que se fue a República Checa y al principio que si todo era más barato, que mucha vivienda, etc.
Al final se ha podido comprar un piso ... en España, porque allí los precios están imposibles.
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obmultimedia #1 obmultimedia
Los Polacos: Los inmigrantes nos quitan el trabajo y la vivienda. :troll: :troll: :troll:
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#8 woke *
#1 Uno pocos no, un millón sí.
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obmultimedia #10 obmultimedia
#8 de casi 50 millones de habitantes.
Sigue siendo un porcentaje residual.
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#12 woke
se van los mejores y vienen los ...
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#3 pandasucks
En Polonia... hace frío...pero yo me ríoooo.
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Skiner #13 Skiner
#9 Laponia no es Polonia :palm:
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FunFrock #14 FunFrock
En Uruguay, las casas están por 60.000€ con su terrenito.
Aquí nos estamos poniendo muy a full con las normativas, pero sin decir las contraprestaciones de las nuevas normativas.

Nuestros hijos no podran vivir en España, y oye, creo q eso al gobierno le importa más bien poco. Se q es más barato traer mano de obra fuera sin haberle pagado la formación, pero perder a los que has formado y moldeado, es la ruina a futuro
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LokoYo_ #4 LokoYo_
No veremos en los comentarios de MNM por qué en España hay tan poco trabajo y tan mal pagado.
No sé por que la gente ni siquiera hace esa pregunta en público ¬¬
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angelitoMagno #6 angelitoMagno
#4 No sé por que la gente ni siquiera hace esa pregunta en público

En España, si quieres trabajar, encuentras trabajo. Solo una de cada diez personas no es capaz de hacerlo.
Por eso nadie hace esa pregunta en público. Porque no tiene ya mucho sentido.
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#11 Eukherio
#6 Hombre, está el tema de encontrar trabajo de lo tuyo, y a ser posible con un sueldo acorde. Que de camarero si quieres encuentras, pero con las condiciones de los memes habituales: media jornada, de 12 a 12.
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menéame