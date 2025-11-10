NUESTRO PASADO: Condenado por besar a su novia en público

En toda Extremadura nevó aquel febrero de 1987. La tierra se quedó helada, como nuestras mentes, cuando leyeron la noticia. Diego Sánchez Molina, de 21 años, y María Dolores Muñoz, de 16 años. Diego Sánchez Molina, de 21 años, fue sentenciado junto a su pareja por 'acariciarse en público'. Tras cumplir condena, apareció ahorcado, desatando una ola de indignación que llevó al CGPJ a replantear los delitos de escándalo público y desacato