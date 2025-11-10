edición general
NUESTRO PASADO: Condenado por besar a su novia en público

NUESTRO PASADO: Condenado por besar a su novia en público

En toda Extremadura nevó aquel febrero de 1987. La tierra se quedó helada, como nuestras mentes, cuando leyeron la noticia. Diego Sánchez Molina, de 21 años, y María Dolores Muñoz, de 16 años. Diego Sánchez Molina, de 21 años, fue sentenciado junto a su pareja por 'acariciarse en público'. Tras cumplir condena, apareció ahorcado, desatando una ola de indignación que llevó al CGPJ a replantear los delitos de escándalo público y desacato

#4 Hoypuedeserungrandia *
Pues a estos años queridos amigos nos quiere llevar de nuevo el partido de un señor que no ha estrenado los riñones en su vida y que aspira a seguir viviendo del cuento, pero ahora forrándose con una fundación llamada Disenso , de la que es el Santo Santorum y a la que se desvían millones ,pero desaparecen de idéntica manera. Cualquier cargo de Vox que ha pedido cuentas esta en la calle y los que lo han denunciado están silenciados.
El_empecinado #6 El_empecinado
#4 Tú eres muy joven, pero en 1987 gobernaba en España Felipe González, del PSOE. De hecho, llevaba gobernando desde 1982, tiempo de sobra para cambiar el Código Penal y eliminar delitos menores y "fascistas" como éste.
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Si en aquel momento hubieran aparecido ahorcados media docena de togados hoy España sería un país distinto.
#5 Tecar
Es imposible entender el presente sin conocer la historia.
Y no estamos hablando de hace mucho, por aquella época gobernaba el infame Felipe González y un PSOE delfín de la derecha más rancia de este país.
#2 Quillotro
El hecho de que él tuviera 21 y ella 16 supongo que en aquel momento era irrelevante... Y por cierto, el titular no menciona que se investigó al juez... y decidieron que no había hecho nada incorrecto.
PasaPollo #3 PasaPollo
#2 Hoy sigue siendo irrelevante (penalmente). El consentimiento está en los 16 años. Creo recordar que por aquel entonces, vigente el Código Penal del 44, la edad de consentimiento era de 12 años, que aún se mantuvo con la primera publicación de nuestro CP, en el 95. En 1999 se subió a 13, y luego a los 16 actuales.
#7 UNX
Y pensar que ahora muchos jóvenes piensan que esos tiempos eran mejores...
