Netflix vuelve a subir los precios: aumenta el coste de todos sus planes por segunda vez en poco más de un año

La compañía ha actualizado los precios de sus tres planes disponibles en Estados Unidos, por lo que de momento no afecta a los usuarios españoles. Más información: Netflix va a cambiar para siempre el diseño de su app para móviles y ya prueba el formato de vídeos en vertical
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La televisión está para Netflix, la switch y Bluey.
Sin embargo, de momento esta subida de precios se ha producido únicamente en Estados Unidos y no debería afectar a la tarifa de los planes en España.
Sarna con gusto no pica
Ergo, la gente vota con la cartera, y la gente vota que lo traten así.
Estupendo, sus subscriptores deben estar encantados, les dan justo lo que quieren.
Y así, hasta el año que viene
Será lo que quieren los inversores, que es a quienes se debe la empresa.
Y
Pelisflix para contenidos en castellano.
Para todo lo demás... Torrent como buen cuidador de cultura