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Netflix vuelve a subir los precios: aumenta el coste de todos sus planes por segunda vez en poco más de un año

Netflix vuelve a subir los precios: aumenta el coste de todos sus planes por segunda vez en poco más de un año

La compañía ha actualizado los precios de sus tres planes disponibles en Estados Unidos, por lo que de momento no afecta a los usuarios españoles. Más información: Netflix va a cambiar para siempre el diseño de su app para móviles y ya prueba el formato de vídeos en vertical

| etiquetas: netflix , precios , inflacion
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31 comentarios
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Comentarios destacados:        
Urasandi #3 Urasandi
Oigo mucho hablar de Netflix ¿En qué cadena lo echan?
5 K 53
Pacman #5 Pacman
#3 en la Red kad y la Red torrent
4 K 54
Urasandi #9 Urasandi
#5 Esas si me suenan... :troll: y una tal tgm...
2 K 34
josde #20 josde
#5 Y en Stremio.:-D
1 K 33
Nokith #17 Nokith
#3 stremio+torrentio
1 K 28
#23 Onaj
#3 En mi casa en todos.

La televisión está para Netflix, la switch y Bluey.
1 K 19
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
lo que habria que meter tasa a esos caballos de troya que intentan perpetuar la ya decrepita y en decliva cultura anglosajona
4 K 50
Casiopeo #16 Casiopeo
#4 Y prosionista.
1 K 22
Furiano.46 #1 Furiano.46
Por un breve periodo de tiempo nos salvamos en España:

Sin embargo, de momento esta subida de precios se ha producido únicamente en Estados Unidos y no debería afectar a la tarifa de los planes en España.
3 K 38
Herrerii #2 Herrerii *
Sigue subiendo el precio y menguando el catalogo al menos en calidad, cada día hay mas bazofia en netflix
2 K 29
lonnegan #13 lonnegan
#2 No merece la pena estar pagando a ninguna plataforma.
1 K 21
josde #18 josde
#2 Siempre Netflix ha tenido mucha bazofia en su contenido.
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Yoryo #21 Yoryo
#18 Te recuerdo Black Mirror :troll:
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Mediorco #14 Mediorco
El curioso mundo donde las personas pagan por estar quietas y no hacer nada.
1 K 28
SerVicius #27 SerVicius
#14 Tu vas al cine a hacer running? Los libros los lees haciendo burpees? Y en el teatro sentadillas y abdominales?
1 K 10
karlos_ #15 karlos_
Aun hay gente en Europa que no hace boicot a Estados Unidos?

Sarna con gusto no pica
1 K 21
Robus #24 Robus
Suben los precios, quitan compartir fuera del hogar (manteniendo el número de usuarios)... y la gente se va... o al menos eso es lo que hicimos yo y mis amigos... pero resultó que hubo más gente que se apuntó que gente que se fue.

Ergo, la gente vota con la cartera, y la gente vota que lo traten así.

Estupendo, sus subscriptores deben estar encantados, les dan justo lo que quieren.
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angelitoMagno #6 angelitoMagno
Como cada año. Y como cada año, pues tocará poner los habituales comentarios de que se están cavando su propia tumba, que se van a hundir.
Y así, hasta el año que viene :-P
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Vodker #7 Vodker *
Pobres... se ven forzados a subir los precios debido a la guerra de Irán, los costes del carburante, el creciente precio de los transportes...
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javibaz #10 javibaz
¿Es por la guerra? :troll:
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SeñorPresunciones #22 SeñorPresunciones
Netflix es una caca. Hace mucho que no tienen contenido interesante.
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#11 capitan.meneito
Los tiesos como yo no lo notamos.
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#8 DatosOMientes
La acción no lo está haciendo nada mal.
Será lo que quieren los inversores, que es a quienes se debe la empresa.
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#26 username
NAS con torrent + radarr/sonarr etc... La autentica salud
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SerVicius #28 SerVicius
#26 Te subo la apuesta con openclaw, ay si lo hago funcionar....
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Cantro #29 Cantro
La gente es muy fan de quejarse y quedarse
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musg0 #31 musg0
#29 Se vio cuando prohibieron lo de compartir cuenta. Incluso ganaron clientes que pasaron a pagar en vez de mandarlos a la mierda.
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#19 fralbin
Igual si sale algo interesante, vale la pena pagar un par de meses de suscricpion, pero tengo pendiente con Prime la tira de material, y Youtube es infinito.
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#30 Xoche
Stremio solo sube multimedia 8-D
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Iqui_Balam #12 Iqui_Balam
soap2day.pe/ (en inglés con subs)
Y
Pelisflix para contenidos en castellano.

Para todo lo demás... Torrent como buen cuidador de cultura
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menéame