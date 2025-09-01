Multa de 2.250 euros por usar su apartamento en La Gomera como segunda residencia y no destinarlo al turismo

Pese a que el Gobierno canario anunció que se cancelaban estas sanciones, siguen las multas a los propietarios por vivir en zonas turísticas, por no dedicarlos a esta actividad o no cederlos a un explotador.
Multas para que una segunda vivienda tenga que ser alquilada por cojones a turista -> neoliberalismo bueno, creador de riqueza
Imagino que hecha la ley hecha la trampa, y si te obligan a cederlo a alquiler turistico lo pones a 100.000 euros la noche y listo, sabes que nadie lo va a alquilar... pero manda huevos que diria aquel.
#3 Es como en Suiza, si haces eso cuando vas te tienes que facturar. Un suizo con segunda residencia en Suiza es alguien que puede pagar como poco 15.000€ al año por tener una vivienda vacía, es de ricos, y heredar inmuebles es estrés.
Igual que en una vivienda normal bo puedes montar un piso turístico sin licencia, en un piso turístico no puedes montar una vivienda….
El precio es libre
En alquiler está, pero no lo alquilan.
Desde luego, estas medidas son la ostia
#10 Tranquilo, en seguida te obligarán a alquilar al precio que considere el gobierno de turno, al tiempo.
En San Fernando, cerca de donde vivo, se contruyó un complejo de apartamentos (en los bajos hay un centro comercial gigantesco, con cines, hipermercados, etc) cuyo destino debía ser turístico (en efecto, entiendo que no es suelo residencial, creo que se llama terciario, pero no estoy seguro). De hecho, es una concesión municipal por x años (90, creo). Pasado esos años, o se cierra el chiringuito o se renueva la concesión de uso.… » ver todo el comentario
El caso que dices es otra sanción distinta para devolver, llegado el caso, ayudas de promoción turística o por no hacer una reconversión y conseguir cédula de habitabilidad para una residencia permanente, como es en cualquier comunidad autónoma y municipio.
Otra cosa es que tengan a un familiar allí residiendo gratis, pero la multa es al propietario.