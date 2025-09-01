edición general
Multa de 2.250 euros por usar su apartamento en La Gomera como segunda residencia y no destinarlo al turismo

Pese a que el Gobierno canario anunció que se cancelaban estas sanciones, siguen las multas a los propietarios por vivir en zonas turísticas, por no dedicarlos a esta actividad o no cederlos a un explotador.

mmlv #7 mmlv
Medidas para que viviendas de fondos buitre o de grandes tenedores se puedan alquilar -> comunismo, atentado contra las libertades

Multas para que una segunda vivienda tenga que ser alquilada por cojones a turista -> neoliberalismo bueno, creador de riqueza
Veelicus #3 Veelicus
Es esto legal???, que te puedan obligar a ceder un bien tuyo para un tema publico es jodido pero se puede entender, pero que te obligen a cederlo para un interes privado no hay por donde cogerlo.
Imagino que hecha la ley hecha la trampa, y si te obligan a cederlo a alquiler turistico lo pones a 100.000 euros la noche y listo, sabes que nadie lo va a alquilar... pero manda huevos que diria aquel.
#6 parladoiro *
#1 #3 o es vivienda o es negocio. Residencias vacías ya no: diariodeavisos.elespanol.com/2025/09/expropiar-viviendas-vacias/

#3 Es como en Suiza, si haces eso cuando vas te tienes que facturar. Un suizo con segunda residencia en Suiza es alguien que puede pagar como poco 15.000€ al año por tener una vivienda vacía, es de ricos, y heredar inmuebles es estrés.
Josecoj #13 Josecoj *
#3 Quizás había pedido una subvención para VUT y al final no lo h puesto en servicio, y de ahí la multa
#18 PerritaPiloto
#13 Quizás el explorador turístico de al zona del d quien le ha denunciado.
#17 PerritaPiloto *
#3 #10 No. En Canarias con su ley de turismo hay una serie de explotadores turísticos, que gestionan los alquileres turísticos y se encargan de cumplir todas las leyes, contar con todas las licencias. Ese edificio lo gestiona un explorador turístico y se lo tienes que ceder. El ya reparte beneficios contigo, así que no creo que puedas fijar un precio desproporcionado para que a efectos prácticos esté fuera del mercado aunque esté dentro.
#2 poxemita
¿A que joder que te obliguen a hacer con tu vivienda cosas que no quieres hacer?
ChatGPT #4 ChatGPT
#2 es que técnicamente esa no es su “vivienda” o al menos no debería serlo
#9 poxemita
#4 vale, su propiedad.
ChatGPT #22 ChatGPT
#9 sí,’pero cuando la compró, fue con unas condiciones muy claras del ayuntamiento.
Igual que en una vivienda normal bo puedes montar un piso turístico sin licencia, en un piso turístico no puedes montar una vivienda….
Natxelas_IV #1 Natxelas_IV
Qué locura.
Antipalancas21 #20 Antipalancas21
#1 Sobre y mas sobres moviéndose para sancionar a esa gente que no cede su apartamento.
Pacman #10 Pacman
Oye y si lo pongo en alquiler, por 100.000€ la noche?
El precio es libre

En alquiler está, pero no lo alquilan.
Desde luego, estas medidas son la ostia
#12 mancebador
#8 ¿Qué eras de lo que te creías que vivimos en un sistema hipercapitalista neoliberal? :-D

#10 Tranquilo, en seguida te obligarán a alquilar al precio que considere el gobierno de turno, al tiempo. :popcorn:
#11 casicasi *
Por si sirve de algo, aunque en el artículo no lo explica.

En San Fernando, cerca de donde vivo, se contruyó un complejo de apartamentos (en los bajos hay un centro comercial gigantesco, con cines, hipermercados, etc) cuyo destino debía ser turístico (en efecto, entiendo que no es suelo residencial, creo que se llama terciario, pero no estoy seguro). De hecho, es una concesión municipal por x años (90, creo). Pasado esos años, o se cierra el chiringuito o se renueva la concesión de uso.…   » ver todo el comentario
alfre2 #14 alfre2
#11 la cuestión de fondo es exactamente esa
#15 casicasi *
#14 Pues entonces es lo que hay. Entiendo que no tiene uso residencial, y por tanto no usarlo para ese fin es la razón por la que se multa. El titular es engañoso, o incompleto.
#16 parladoiro *
#11 no es el caso de la noticia, es segunda residencia.
El caso que dices es otra sanción distinta para devolver, llegado el caso, ayudas de promoción turística o por no hacer una reconversión y conseguir cédula de habitabilidad para una residencia permanente, como es en cualquier comunidad autónoma y municipio.
#19 casicasi *
#16 El artículo no lo aclara. Pero me temo que ese señor ha decidido comprar un piso turístico en suelo terciario y usarlo como segunda residencia.
#21 parladoiro *
#19 De la notica: «Viven en Tenerife y usan su vivienda para pasar fines de semana y a veces largas temporadas, ya que en La Gomera tienen arraigo familiar.»
Otra cosa es que tengan a un familiar allí residiendo gratis, pero la multa es al propietario.
#8 Kuruñes3.0
coño, que bolivariano todo... xD
toshiro #5 toshiro
A mí esto me parece muy loco.
