edición general
16 meneos
19 clics
El PP rechaza el pacto de Trabajo y los sindicatos para ampliar el permiso de fallecimiento a diez días

El PP rechaza el pacto de Trabajo y los sindicatos para ampliar el permiso de fallecimiento a diez días

El grupo popular subraya que la iniciativa no tiene el aval de los empresarios y que sí respaldó el pacto de pensiones en el que el Gobierno concilió a los sindicatos y las patronales. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT acordaron el 15 de diciembre ampliar el permiso de fallecimiento a diez días, muy por encima de los dos extensibles a cuatro que rigen actualmente. En la reunión en la que se selló el pacto no participaron CEOE y Cepyme, con quienes el propio ministerio dio por concluida la negociación una semana antes por....

| etiquetas: pp , rechaza , pazto , trabajo , sindicatos , 10 dias , fallecimiento
13 3 0 K 161 actualidad
8 comentarios
13 3 0 K 161 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Lo veo normal.

Es un palo enorme para la economía cuando dejas que gestionen cosas gente como Mazón o Ayuso.

Empiezas a sumar días y arruinas la comunidad.
3 K 36
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 No todos los días se le muere un familiar de primer grado ó segundo a una persona.
0 K 20
#3 Leon_Bocanegra
Pero no se os ocurra decir que los obreros que votan al PP votan mal, eh!
3 K 31
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
E aquí porque votar al PP es estar en contra de los avances sociales
0 K 20
Kasterot #8 Kasterot
Pues yo creo que 10 días apenas dan para sobrellevar el duelo.
Yo tuve que coger una baja por qué no podía {0x1f61e}
0 K 17
Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
"El partido de los trabajadores"
Dolores Cospedal.
1 K 16
manzitor #4 manzitor
Claro, lo ven mal porque no han consensuado, como con la reforma laboral.
0 K 11
#6 yukatan
pues si esperamos a conseguir la aceptación de los empresarios en este tipo de cosas.....si es que esta claro de que lado están, lo que es sorprende son los de los otro lado que se meten goles en su propia portería.... hay que ser cenutrios.
0 K 7

menéame