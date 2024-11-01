Manual de defensa contra idiotas  

La 165.ª ceremonia de graduación de la Northwestern University de Evanston, Illinois, (Estados Unidos), comenzó bajo un cielo nublado un lunes 12 de junio de 2023 a las 9:00 h. Hubiera sido una celebración universitaria más o menos corriente si no fuera por el memorable discurso que dio durante su desarrollo el gobernador del estado, el demócrata Jay Robert «JB» Pritzker. Desde entonces, el vídeo que recoge dicho discurso se ha reproducido profusamente en las redes sociales (con hasta 3,7 millones de visualizaciones en una de ellas).