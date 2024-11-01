Una mujer denuncia agresiones sexuales continuadas de Adolfo Suárez durante los años 80 cuando ella era menor de edad

El testimonio de la víctima detalla una historia de violencia ejercida por el expresidente del Gobierno que se extendió durante más de tres años y que comenzó cuando la denunciante era menor de edad
| etiquetas: violencia sexual , adolfo suárez , transición , denuncia
¿Y que curriculum era ese? ¿Lo tienes por ahi?
¿Que más cojones quieres?
Segundo, con eso ya es suficiente
Cierto, con eso ya me queda todo claro.
Eres un troll muy malo, de verdad, debes estudiar más.
Tus argumentos no se basan en las pruebas sino en la ideología e insultas al que no opina lo que tu.
Eso te define a ti, no a mi.
Segundo: Seguro que está asociado a menos asesinatos Otegi que Suárez, dada su ascendencia.
es.wikipedia.org/wiki/Ministro-secretario_general_del_Movimiento
Equivalía al secretario general del partido FET y de las JONS , también conocido como el «Movimiento», aunque como tal contaba con rango ministerial en el Consejo de Ministros.
Adolfo Suárez --> 12 de diciembre de 1975 el 8 de julio de 1976.
De jefe no estuvo mucho ... pero tampoco se hace jefe a uno que llega de fuera.
Era el chico de oro del Franquismo.
Y jefe de la tele ... que ya sabemos que los fatxas se caracterizan por poner gente neutral y capaz.
Y visto el hijo... Se puede deducir algo del padre.
Señora cuántos años tiene Ud
Noventa y cinco comisario.
Esa violacion ocurrió hace mucho tiempo no ?
Pues si, pero es que me gusta recordarlo …..
No deja de ser una violación.
Ni como humor negro
¿Se puede poner una denuncia contra alguien fallecido?.
No se si esto es posible, o se hace de modo simbólico, o tal vez por que hay cómplices vivos.
Un fallecido no se puede defender, y además tampoco se le puede condenar más que simbólicamente. Que yo sepa, cualquier responsabilidad penal se extingue con la muerte del reo, aunque sea culpable evidente. Es una cuestión también de gestión de recursos de forma sensata.
Aparte, fue hace 43 años. Hasta un asesinato prescribe en la mitad que eso, creo.
No le veo sentido por ningún lado, no me parece justo acusar a alguien que no puede defenderse. Celebridades y temas como genocidio o cosas así lo entiendo, pero casos civiles...
Pero para entender eso hay que tener una empatia mínima y sospecho que no es el caso.
A que lo he clavado?
Hombre, y siempre ha habido clases; yo prefiero la empatía a ser un despreciable sin escrúpulos que no pierde ocasión en demostrarlo. Siempre ha habido clases.
Los que se mofan o ridiculizan a esas víctimas, que les den. Y rezad por que nadie de vuestro entorno se vea en esa tesitura.
Que Madrid le ponga a su aeropuerto el nombre de un amante de la dictadura fascista representa muy bien a Madrid.
Tiene que ser duro estar escuchando alabanzas del tipo que abusó de ti como si fuera un ser de luz