Una mujer denuncia agresiones sexuales continuadas de Adolfo Suárez durante los años 80 cuando ella era menor de edad

El testimonio de la víctima detalla una historia de violencia ejercida por el expresidente del Gobierno que se extendió durante más de tres años y que comenzó cuando la denunciante era menor de edad

pitercio #4 pitercio
A ver, era secretario del movimiento nacional de Franco, luego le fueron blanqueando, pero tenía currículum de sinvergüenza.
#5 yarkyark
#4 "pero tenía currículum de sinvergüenza."

¿Y que curriculum era ese? ¿Lo tienes por ahi?
#7 Khanbaliq
#5 Era Secretario del Movimiento Nacional Franquista

¿Que más cojones quieres?
#8 yarkyark
#7 El curriculm que tu has dicho que tenia
#16 Khanbaliq
#8 Primero, yo no he dicho nada.

Segundo, con eso ya es suficiente
#18 yarkyark
#16 Segundo, con eso ya es suficiente

Cierto, con eso ya me queda todo claro.
#23 Khanbaliq
#18 A no ser que seas franquista, obviamente.
#26 yarkyark
#23 Si no estoy de acuerdo contigo, ¿Soy franquista?
#38 Khanbaliq
#26 No, si defiendes que ese cargo no es ser un sinvergüenza es que consideras que es un cargo honorable y, por ello, lo eres.

Eres un troll muy malo, de verdad, debes estudiar más.
#43 yarkyark
#38 "si defiendes que ese cargo no es ser un sinvergüenza es que consideras que es un cargo honorable"

Tus argumentos no se basan en las pruebas sino en la ideología e insultas al que no opina lo que tu.

Eso te define a ti, no a mi.
Leconnoisseur #47 Leconnoisseur
#43 Hueles a naftalina
Nachodemieres #32 Nachodemieres
#8 Gobernador Civil del franquismo, es decir, represor y torturador jefe de todo lo que ocurriese en su provincia de acuerdo con los principios del movimiento Nacional. Es decir, el jefe de los torturadores de la Brigada político social para encarcelar a homosexuales, miembros de cualquier sindicato o persona no afecta al régimen. Jefe censor con mando en plaza para dictar por sus huevos morenos lo que se podía decir y publicar en cualquier medio. Tu sabes lo que era un Gobernador civil en el franquismo? Por cierto promocionado por sus grandes logros imagínate cuales.
alcama #15 alcama
#7 Que currículum tiene Otegi y se os hace el culo agua con él.
#17 Khanbaliq
#15 Primero: A mi Otegi me da muchísmo asco.

Segundo: Seguro que está asociado a menos asesinatos Otegi que Suárez, dada su ascendencia.
alcama #19 alcama
#17 Dato que te sacas de los cojones, claro
#24 Khanbaliq
#19 Busca, busca y encontrarás.
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#4

es.wikipedia.org/wiki/Ministro-secretario_general_del_Movimiento

Equivalía al secretario general del partido FET y de las JONS , también conocido como el «Movimiento», aunque como tal contaba con rango ministerial en el Consejo de Ministros.

Adolfo Suárez --> 12 de diciembre de 1975 el 8 de julio de 1976.

De jefe no estuvo mucho ... pero tampoco se hace jefe a uno que llega de fuera.
#20 Khanbaliq *
#11 En el 68 era el más franquista de Segovia, no está mal, eh, Gobernador Civil lo nombraron.

Era el chico de oro del Franquismo.
HeilHynkel #22 HeilHynkel
#20

Y jefe de la tele ... que ya sabemos que los fatxas se caracterizan por poner gente neutral y capaz.
Kasterot #12 Kasterot
#4 el dicho dice. "De padres gatos, hijos michines"
Y visto el hijo... Se puede deducir algo del padre.
elsnons #9 elsnons
Vengo a denunciar que me han violado.
Señora cuántos años tiene Ud
Noventa y cinco comisario.
Esa violacion ocurrió hace mucho tiempo no ?
Pues si, pero es que me gusta recordarlo …..
#25 tropezon
#9 Como chiste tiene poca gracia.
No deja de ser una violación.

Ni como humor negro
#35 levante
#25 Si no es humor negro dime de qué color es.
powernergia #6 powernergia
"El pasado 9 de diciembre se registró una denuncia en la Unidad policial especiliazada de Atención a la Familia y Mujer de Madrid contra Adolfo Suárez González,"

¿Se puede poner una denuncia contra alguien fallecido?.

No se si esto es posible, o se hace de modo simbólico, o tal vez por que hay cómplices vivos.
Cobayaceo #36 Cobayaceo *
#6 Yo estoy contigo, no entiendo nada.

Un fallecido no se puede defender, y además tampoco se le puede condenar más que simbólicamente. Que yo sepa, cualquier responsabilidad penal se extingue con la muerte del reo, aunque sea culpable evidente. Es una cuestión también de gestión de recursos de forma sensata.

Aparte, fue hace 43 años. Hasta un asesinato prescribe en la mitad que eso, creo.

No le veo sentido por ningún lado, no me parece justo acusar a alguien que no puede defenderse. Celebridades y temas como genocidio o cosas así lo entiendo, pero casos civiles...
kumo #2 kumo
A buenas horas...
Ratoncolorao #10 Ratoncolorao *
#2 Léete un poco de estudios psicológicos alrededor del acoso/abuso sexual, que provocan un estress postraumático del que la víctima tarda años, incluso décadas para salir del horror. Por eso la mayoría de víctimas de abusos de la iglesia denuncian cuando ya son adultos, incluso maduros.
Pero para entender eso hay que tener una empatia mínima y sospecho que no es el caso.
kumo #13 kumo
#10 Yo sospecho que eres un fanático monotema que sólo busca casito y utiliza la empatía como arma cuando se aprovecha de las desgracias ajenas.

A que lo he clavado? :troll:
Ratoncolorao #37 Ratoncolorao
#13 La proyección psicológica también está muy tratada, dale un repasito.
Hombre, y siempre ha habido clases; yo prefiero la empatía a ser un despreciable sin escrúpulos que no pierde ocasión en demostrarlo. Siempre ha habido clases.
Milmariposas #33 Milmariposas
Nunca NADIE, repito, NADIE, que no haya pasado por ese trauma podrá entender en toda su dimensión lo que significa y las consecuencias que tiene y tendrá en todos los ámbitos de su vida, vivir esas agresiones.

Los que se mofan o ridiculizan a esas víctimas, que les den. Y rezad por que nadie de vuestro entorno se vea en esa tesitura.
tricionide #27 tricionide
porque tardan tanto en denunciar, denuncian cuando les conviene?
tul #31 tul
#27 si te parecé lo hacen cuando te convenga a ti
Feindesland #45 Feindesland
#27 Cuando ya no hay nadie que le spueda llevar la contraria, más que nada.
#49 yarkyark
#45 Efectivamente. Acusan al que no se puede defender.
tul #1 tul
Otra joyita, del facherio no me fio...
#3 Barriales *
#1 faherio no, un falangista de pro y orgulloso de serlo. Fijate en su hijo, era demasiado facha para el pepe.
tul #14 tul
#3 pues ahí estuvo chupando de la piragua decadas
#29 Barriales
#14 así es. Seguro que no le va mal.
tul #30 tul
#29 con todo lo robado que heredo del viejo dificilmente
#34 Barriales
#30 y toda su puta estirpe de antepasados.
#44 _219
#1¿Habrá que volver a llamar al aeropuerto únicamente Barajas?
tul #48 tul
#44 no homenajear a traidores y malnacidos como este no estaria de mas tampoco
#21 tpm1
Podía haberlo hecho antes de que se cambiase el nombre al aeropuerto. Ahora a gastar más dinero.
Kantinero #28 Kantinero
#21 Porque cambiar de nombre el aeropuerto, ni hablar?

Que Madrid le ponga a su aeropuerto el nombre de un amante de la dictadura fascista representa muy bien a Madrid.
#41 Jonako
#21 Quedará precioso: "Bienvenidos al aeropuerto de Madrid Barajas Violador Adolfo Suárez Lagarto Spock"
#39 poxemita
Una pregunta, ¿como se tiene una carta que se ha enviado?
#42 levante
Sería verdad, no digo que no, pero denunciar ahora parece cachondeo o enfermedad.
#46 opinador
No sé si la denuncia tiene sentido, pero quizá sea la forma de visibilizar el caso, que es la única reparación que le queda a la víctima.
Tiene que ser duro estar escuchando alabanzas del tipo que abusó de ti como si fuera un ser de luz
#40 pirat
¿ Por que será que no sorprende ?
