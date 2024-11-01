El Ministerio de Trabajo concede a los trabajadores un permiso de hasta cuatro días con el 100% del salario por lluvia y nieve

Para el día 31 hay avisos amarillos por temperaturas mínimas en el pirineo de Lleida y por niebla en Castilla y León, Extremadura y Galicia. En cuanto a la nieve, aunque la AEMET aún no ha decretado alerta ninguna, desde el Ministerio de Trabajo recuerdan que cuando se emite aviso naranja o rojo por condiciones meteorológicas adversas podemos ausentarnos de nuestro puesto hasta cuatro días, durante los cuáles percibiremos el 100% de nuestro sueldo aunque no acudamos.