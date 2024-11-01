El Ministerio de Trabajo concede a los trabajadores un permiso de hasta cuatro días con el 100% del salario por lluvia y nieve

Para el día 31 hay avisos amarillos por temperaturas mínimas en el pirineo de Lleida y por niebla en Castilla y León, Extremadura y Galicia. En cuanto a la nieve, aunque la AEMET aún no ha decretado alerta ninguna, desde el Ministerio de Trabajo recuerdan que cuando se emite aviso naranja o rojo por condiciones meteorológicas adversas podemos ausentarnos de nuestro puesto hasta cuatro días, durante los cuáles percibiremos el 100% de nuestro sueldo aunque no acudamos.
El artículo que regula los permisos por mal tiempo o fenómenos meteorológicos adversos es el
artículo 37.3, letra g), del (ET), que, tras una modificación, establece un permiso retribuido de hasta cuatro días por la imposibilidad de acudir al trabajo debido a recomendaciones oficiales o riesgo grave e inminente causado por estos eventos, pudiendo extenderse mientras persista la causa o ser sustituido por un ERTE por fuerza mayor si la situación se prolonga.