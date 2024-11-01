Militares estadounidenses sin paga por cierre del gobierno acuden a la caridad para comer

Las consecuencias del cierre del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) por la pugna entre congresistas demócratas y republicanos ha derivado en despidos, retrasos en servicios aeroportuarios, y también ha provocado retrasos en los pagos a los soldados, quienes hacen largas filas en bancos de alimentos de organizaciones cristianas de caridad.
| etiquetas: estados unidos , fuerzas armadas , bancos de alimentos
TRICARE sigue “activo” en gran medida durante un cierre, pero con retrasos y riesgos en pagos de reclamaciones y… » ver todo el comentario
Pasas de cobrar tu sueldo a cobrar 0 y sin ningún tipo de ayudas, ni paro ni hostias . Como he dicho mas arriba, menos mal que mantienen el TRICARE.
Sin ir mas lejos, yo he estado meses sin trabajar y he cobrado del estado (también los he pagado mientras curro ), eso en USA nanai y menos ahora con Trump el recortes sin sentido.
www.antena3.com/noticias/economia/tiene-trabajo-pero-acude-caritas-ped
La vivienda es tan cara que tuvieron que normalizar el vivir en caravanas
Los que opináis así sois unos necios (no pretendo ofender), sólo tenéis que mirar los datos: asesinatos, gente sin hogar, drogadicción, esperanza de vida, ... O mira algún vídeo de como vive allí la gente, o de la gente que está siendo del país... joder, es que no es difícil, eh. Pero si en vez de ver los datos, simplemente dices: "pues no lo tengo claro..." , así cómo te vas a formar una opinión medianamente… » ver todo el comentario
Vivir al día es lo que tiene... Lo que no sé es porque la gente no se hace más preguntas, supongo que vivir al día tampoco deja mucho tiempo para pensar.
Mejor pordioseros.
Los padres responsables, cuando tienen un hijo una de las primeras cosas que hacen es sacar una tarjeta de crédito a nombre del bebé. Con la tarjeta del bebé comprarán pañales y leche, a crédito, para que el niño tenga un buen historial de deudas.
Una persona sin deudas lo pasará mal en ese país.
¿Por qué en Estados Unidos te animan a endeudarte?
"si una persona no tiene ninguna deuda y nunca ha hecho uso del crédito, pues no… » ver todo el comentario
En España hay mucha gente que tiene hipoteca y que tambien tiene ahorros.
Es una locura que gente con ingresos fijos esten en esa situacion, gastan segun cobran...
Hay parte de esa gente que no sabe administrarse y otra que simplemente no puede ahorrar casi nada. Y cuando lo ahorra le viene un sablazo imprevisto.
Lo que es de gilipollas es comprarte un coche de 80.000usd y luego no tener para aguantar una semana sin sueldo.
Mi empresa decidió hacerles precios especiales donde en realidad casi casi perdemos pasta, pero es que da una pena enorme ver cómo les tratan allí después de años de servicio.
Aquí igual
Y entonces ante tanta delincuencia el gobierno trumpista será el adalid y salvador deteniendo a todo dios.
Crean un problema y lo resuelven teniendo a raya a todo dios.
Fue el gobierno el que obligó a cerrar la empresa donde trabajo, es el gobierno el que tiene que hacerse cargo de que pueda comer y mantener un cierto consumo para que no se hunda la economía. Si cierras el gobierno, tendrás que establecer un subsidio para los trabajadores afectados no?
Eso si, la letra pequeña era que ese tiempo te lo descontaban de tu paro .
Mejor que les pase a ellos allí, y que el resto del mundo pueda llevarse una enseñanza, que verlo en mi popio pais.
Tienen lo que han votado.
Vamos a ver si en las proximas elecciones (si es que las tienen) han madurado un poco, o si aun necesitan un poco mas de fascismo made in USA.