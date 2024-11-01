edición general
95 meneos
418 clics

Militares estadounidenses sin paga por cierre del gobierno acuden a la caridad para comer

Las consecuencias del cierre del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) por la pugna entre congresistas demócratas y republicanos ha derivado en despidos, retrasos en servicios aeroportuarios, y también ha provocado retrasos en los pagos a los soldados, quienes hacen largas filas en bancos de alimentos de organizaciones cristianas de caridad.

| etiquetas: estados unidos , fuerzas armadas , bancos de alimentos
57 38 0 K 478 actualidad
42 comentarios
57 38 0 K 478 actualidad
Comentarios destacados:            
UnbiddenHorse #6 UnbiddenHorse
Que gran país, un mes sin cobrar y ya están en la caridad pidiendo comida. Y pensar que nos quieren traer ese modelo aquí me dan escalofríos…
34 K 337
AlienRoja #9 AlienRoja
#6 Hay que vivir nuevas experiencias... VOTEMOS A VOX !!!
4 K 45
#21 Barriales
#9 y al pepe
0 K 8
Yepyop #10 Yepyop
#6 Una semana.
4 K 36
SMaSeR #11 SMaSeR *
#10 Es que es eso, no llevan ni 1 mes, es tristisimo porque les meten en la cabeza desde pequeñitos que el ejercito es la polla y lo mejor USA power y los dejan tirados a la minima o en cuanto acaban el servicio, solo hay que ver como han tratado y tratan a muchos veteranos. Menos mal que el TRICARE (el seguro medico para militares y sus familias) sigue vigente pero la IA advierte:

TRICARE sigue “activo” en gran medida durante un cierre, pero con retrasos y riesgos en pagos de reclamaciones y…   » ver todo el comentario
6 K 61
Barney_77 #12 Barney_77 *
#6 ¿Cuantos estarían en la indigencia en España con un misero mes sin cobrar?
1 K 21
SMaSeR #14 SMaSeR
#12 Tienes paro y si no tienes IMV, siempre tienes algo a lo que agarrarte. Aquí el problema real no es que en un mes tengan que ir a la caridad, el problema es que el gobierno no ponga medidas para que eso no pase.
Pasas de cobrar tu sueldo a cobrar 0 y sin ningún tipo de ayudas, ni paro ni hostias xD. Como he dicho mas arriba, menos mal que mantienen el TRICARE.

Sin ir mas lejos, yo he estado meses sin trabajar y he cobrado del estado (también los he pagado mientras curro xD), eso en USA nanai y menos ahora con Trump el recortes sin sentido.
11 K 120
calde #33 calde
#14 #12 1 semana
0 K 11
lib_free #13 lib_free *
#6 Uhm no se si nuestro modelo es mucho mejor, sueldos bajos, salud gratuita eso si, pero con lo que gana 1 persona dificilmente puedes pagar un alquiler, pagar servicios, transportes y comer.
www.antena3.com/noticias/economia/tiene-trabajo-pero-acude-caritas-ped
1 K 0
#17 Abril_2025
#13 En EEUU es aún peor y además sin sanidad.

La vivienda es tan cara que tuvieron que normalizar el vivir en caravanas
3 K 35
SMaSeR #29 SMaSeR *
#17 Es que los curreles no viven en la ciudad directamente, viven en el extrarradio a tomar por culo de la ciudad en casas de carton piedra, eso si, en barrios super pintorescos xD. La ciudad esta reservada para funcionarios, gente de pasta, delincuentes y universitarios recién salidos que comparten piso con otros universitarios hasta que pagan la deuda de la universidad (+30k de media) y empiezan a cobrar bien en sus trabajos. Los delincuentes son los que surten de droga a los que viven en…   » ver todo el comentario
0 K 7
Ed_Hunter #28 Ed_Hunter
#13 pero es que en USA tampoco puedes pagar el alquiler, servicios, transportes y comer con un sueldo.
0 K 7
calde #39 calde *
#13 Que no lo sabes??? Vete allí una temporadita, anda. Ya verás...

Los que opináis así sois unos necios (no pretendo ofender), sólo tenéis que mirar los datos: asesinatos, gente sin hogar, drogadicción, esperanza de vida, ... O mira algún vídeo de como vive allí la gente, o de la gente que está siendo del país... joder, es que no es difícil, eh. Pero si en vez de ver los datos, simplemente dices: "pues no lo tengo claro..." , así cómo te vas a formar una opinión medianamente…   » ver todo el comentario
0 K 11
obmultimedia #26 obmultimedia
#6 Viven del credito, sino hay ingresos, cortan el credito al momento.
0 K 11
#30 detectordefalacias
#6 Sin restar veracidad a tus palabras, en España a muchísimas personas les pasaría lo mismo pero, de rebote, también acabarían desahuciados...

Vivir al día es lo que tiene... Lo que no sé es porque la gente no se hace más preguntas, supongo que vivir al día tampoco deja mucho tiempo para pensar.
1 K 23
Krazyel #42 Krazyel
#6 anda que no hay gente aquí que con un mes sin cobrar está jodida :-(
0 K 6
salteado3 #7 salteado3
La seguridad social y cobrar un subsidio es de comunistas.

Mejor pordioseros.
9 K 103
#32 esbrutafio *
#24 En la cultura de EE. UU. es necesario estar endeudado.
Los padres responsables, cuando tienen un hijo una de las primeras cosas que hacen es sacar una tarjeta de crédito a nombre del bebé. Con la tarjeta del bebé comprarán pañales y leche, a crédito, para que el niño tenga un buen historial de deudas.
Una persona sin deudas lo pasará mal en ese país.

¿Por qué en Estados Unidos te animan a endeudarte?
"si una persona no tiene ninguna deuda y nunca ha hecho uso del crédito, pues no…   » ver todo el comentario
5 K 50
Veelicus #34 Veelicus
#32 Si, si eso lo conozco, pero tu puedes tener una deuda y tener ahorros a la vez, una cosa no quita la otra.
En España hay mucha gente que tiene hipoteca y que tambien tiene ahorros.
1 K 23
Veelicus #1 Veelicus
Es que en EEUU eso de ahorrar esta muy mal visto... tremendo pais
2 K 27
antesdarle #2 antesdarle
#1 bueno en eso también hay muchos españoles que viven igual
4 K 57
#22 EISev
#2 #18 eso se vio en la pandemia con mucha gente del sector de la hostelería en ERTE y cobrando paro con retraso y solo por las horas cotizadas, no por las reales.
0 K 16
Nyarlathotep #41 Nyarlathotep
#22 ¿Me estás diciendo que los empresarios de la hostelería que se ahorraban las cotizaciones de los empleados, no les dieron parte de ese dinero para complementar el paro? ... ¿Pero no era que si no tenían que cotizar por tí te pagaban más?
0 K 6
Elrosquasard #18 Elrosquasard
#1 Quita a los españoles un mes de paga y verás tu las risas....
5 K 50
Veelicus #24 Veelicus
#18 Algunos si, pero aqui es una semana y estaban avisados...
Es una locura que gente con ingresos fijos esten en esa situacion, gastan segun cobran...
0 K 13
glynch #27 glynch
#18 ¿Solo a los españoles? No sé qué manía con el rollo ese de que somos lo peor. Eso le pasa a miles de millones de personas en todo el mundo, y sí, también en países avanzados como el nuestro.
Hay parte de esa gente que no sabe administrarse y otra que simplemente no puede ahorrar casi nada. Y cuando lo ahorra le viene un sablazo imprevisto.
1 K 16
Elrosquasard #31 Elrosquasard
#27 Ah, yo lo decía porque no haría falta irse muy lejos para ver cosas iguales o peores. :shit:
2 K 20
Milmariposas #20 Milmariposas
#1 Lo paradójico es que te penalizan por no tener deudas.
1 K 21
Tertuliano_equidistante #35 Tertuliano_equidistante
#20 Puedes tener deudas y ahorros a la vez, no son excluyentes. Ahí ya tienes que ver que te penaliza más, perder credit rating o el dinero que pierdes por los intereses de la deuda menos los intereses de los ahorros.

Lo que es de gilipollas es comprarte un coche de 80.000usd y luego no tener para aguantar una semana sin sueldo.
0 K 10
#3 Suleiman
Alucinante!
0 K 13
JackNorte #4 JackNorte
Los ejemplos de algunos sus referentes.
0 K 12
dunachio #38 dunachio
¡Qué den conciertos!
0 K 11
Mark_ #36 Mark_
Pero es que esto es lo de menos... Trabajo a diario con clínicas protésicas de la VA (Veterans Affairs) y es insultante cómo se presentan a la clínica y les niegan cosas básicas como prótesis de brazos y piernas, ajustes en las que ya tienen, o sencillamente cómo les niegan el acceso porque "sólo acudieron a una guerra".

Mi empresa decidió hacerles precios especiales donde en realidad casi casi perdemos pasta, pero es que da una pena enorme ver cómo les tratan allí después de años de servicio.
0 K 11
#16 rogerillu
Solo queda Vox.
0 K 10
DayOfTheTentacle #25 DayOfTheTentacle
¿Paguitas?

Aquí igual
0 K 10
nacholag #23 nacholag
Y si no tienen ni un dólar comenzarán a robar como sea.
Y entonces ante tanta delincuencia el gobierno trumpista será el adalid y salvador deteniendo a todo dios.

Crean un problema y lo resuelven teniendo a raya a todo dios.
0 K 9
SMaSeR #37 SMaSeR
Solo una pregunta..., durante la pandemia..., cuantos de aquí hemos cobrado algún mes de ERTE? xD.

Fue el gobierno el que obligó a cerrar la empresa donde trabajo, es el gobierno el que tiene que hacerse cargo de que pueda comer y mantener un cierto consumo para que no se hunda la economía. Si cierras el gobierno, tendrás que establecer un subsidio para los trabajadores afectados no?
Eso si, la letra pequeña era que ese tiempo te lo descontaban de tu paro xD.
0 K 7
#40 listillo
Ostras, pues el ejército de USA, si no cobra se desmorona. Asistimos al principio del fin.
0 K 6
Enero2025 #5 Enero2025
Y aquí algunes alegrándose.
0 K 6
Ortzi_ #15 Ortzi_
#5 Perdona, pero a mí me parece un despilfarro desperdiciar comida para necesitados en soldados americanos por muy necesitados que estén. A no ser que Washington nos compense luego los costes.
0 K 13
aPedirAlMetro #19 aPedirAlMetro *
#5 Pues yo me alegro, así la gente va aprendiendo que hay que votar como adultos.
Mejor que les pase a ellos allí, y que el resto del mundo pueda llevarse una enseñanza, que verlo en mi popio pais.

Tienen lo que han votado.
Vamos a ver si en las proximas elecciones (si es que las tienen) han madurado un poco, o si aun necesitan un poco mas de fascismo made in USA.
1 K 14

menéame