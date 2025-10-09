Las visitas de familias de militares a los bancos de alimentos aumentaron más del 30% desde que comenzó el cierre del gobierno. [ENG]

El cierre del gobierno ha superado una semana y ha puesto a los trabajadores federales y a las familias militares en una situación financiera difícil, con los bancos de alimentos en algunas partes del país experimentando aumentos del 30% en el tráfico. ASYMCA también ha animado a las familias de militares a recurrir a otros recursos, además de la alimentación, para que sus finanzas rindan más. Esto incluye buscar organizaciones locales sin fines de lucro y organizaciones de servicio para veteranos que puedan proporcionar tarjetas de regalo