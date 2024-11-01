Marcos de Quinto rescata la clásica milonga de que los nazis eran socialistas y un historiador se lo desmonta en seis puntos

"La verdad que leer esto a alguien que presume de culto, es sorprendente y decepcionante. A partes iguales", resume Barbón. Y explica: "El nazismo prohibió y declaró ilegal al partido que representaba y representa al socialismo democrático en Alemania (el SPD es el partido hermano del PSOE)". Después añade: "Lo que dice Marcos de Quinto admite dos posibilidades: ignorancia, que en su caso sería muy grave o maldad e intento de engañar, lo que sería más grave aún".
El ejemplo lo tenemos aquí mismo en MNM, es donde usuarios de derdcha se pasa la vida llamando a los demás nazis. Tal y como dice nuestro rico refranero, "la ignorancia es muy atrevida", de Quinto, y muchos más como él, es el ejemplo de ello.
El mejor. Bueno, el del repollo está gracioso.
Cada vez se ven en las calles más saludos fascistas, banderas con el pollo, cacerías de personas consideradas inferiores...
Bienvenidos a 1939 (otra vez)
Es decir, cualquier garrulada que suelte este gañán con ínfulas y pensamiento ultrafascistoide se ha de tomar como contraejemplo de un argumento democrático.
"En la práctica, el partido utilizó el término socialismo para intentar atraer a la clase obrera y así alejarla del comunismo (KPD) y la socialdemocracia (SPD), al tiempo que utilizó el término nacionalismo para atraer a los sectores nacionalistas y conservadores. En un principio el discurso del partido se centró en la lucha contra las grandes empresas, con una marcada retórica antiburguesa y anticapitalista; sin embargo, posteriormente fueron… » ver todo el comentario
Aquí tenemos el PSOE sin ir más lejos.
La República Democrática de Corea no es democrática.
Yo añado dos más:
La Republica Democratica Alemana no era democrática.
Los libertarios no quieren la libertad de los demás.
Si alguien que defiende el capitalismo es capitalista, y alguien que defiende el comunismo es comunista, ¿que es alguien que defiende a los nazis? Y no me digáis que intentar hacer creer que Hitler era socialista no es defenderlos, porque lo que hace es intentar hacernos creer que ellos son lo contrario a Hitler (o Mussolini) cuando son lo mismo.
Hay que estar muy mal de la cabeza y tener muy poca capacidad de análisis para creerse que un socialista ayudaría a Franco a ganar una guerra contra, precisamente, los socialistas.
¿Y que hacía la División Azul en el ejercito "socialista" de Hitler? Luchar contra el comunismo..... Muy "socialista", ¿no?