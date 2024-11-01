edición general
Marcos de Quinto rescata la clásica milonga de que los nazis eran socialistas y un historiador se lo desmonta en seis puntos

Marcos de Quinto rescata la clásica milonga de que los nazis eran socialistas y un historiador se lo desmonta en seis puntos

"La verdad que leer esto a alguien que presume de culto, es sorprendente y decepcionante. A partes iguales", resume Barbón. Y explica: "El nazismo prohibió y declaró ilegal al partido que representaba y representa al socialismo democrático en Alemania (el SPD es el partido hermano del PSOE)". Después añade: "Lo que dice Marcos de Quinto admite dos posibilidades: ignorancia, que en su caso sería muy grave o maldad e intento de engañar, lo que sería más grave aún".

johel #1 johel *
Que un nazi orgulloso no se haya leido ni su propio libro no deberia sorprender a nadie, ser un seguidor nazi es el orgullo de ser un profundo ignorante.  media
skaworld #3 skaworld
El nacionalsocialismo tiene mala fama, un problema muy gordo de imagen de marca. La solución pasa por cambiar la imagen corporativa y asociarla a terminos más aceptados por el público objetivo, como libertario y enchufarle la mala imagen a otros.  media
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
A ver, ideológicamente la derecha está mucho más cerca del nazismo que el resto se ideologías, por eso intentan desvincularse de sus ideas huyendo hacia adelante acusando a los demás de lo que ellos se avergüenza.

El ejemplo lo tenemos aquí mismo en MNM, es donde usuarios de derdcha se pasa la vida llamando a los demás nazis. Tal y como dice nuestro rico refranero, "la ignorancia es muy atrevida", de Quinto, y muchos más como él, es el ejemplo de ello.
Malinke #5 Malinke
«Ni los nazis eran socialistas, ni los liberales defendéis la libertad. Ambos os habéis intentado apropiar de los conceptos para timar a la gente y ambos sois el perro de los poderes económicos para mantener a los trabajadores explotados.»

El mejor. Bueno, el del repollo está gracioso.
#8 Piscardomorao
No es que no sepa que es mentira, es que tenemos a la ultraderecha mintiendo para hacerse con el poder, los nazis tienen muy mala reputación (totalmente merecida) así que usando el principio de transposición de Goebbels acusan a sus oponentes ideológicos de ser lo que ELLOS son, unos nazis.
Cada vez se ven en las calles más saludos fascistas, banderas con el pollo, cacerías de personas consideradas inferiores...
Bienvenidos a 1939 (otra vez)
#2 casicasi
Escohotado también andaba con ese cuento en sus últimos años, yo creo que por dárselas de interesante. Como por otro lado era habitual.
Delay #13 Delay
@eirene @imparsifal aquí tenéis a Oliver7 haciendo un uso incorrecto del voto spam.
pepel #6 pepel *
Y tú vicepresidente de Coca-cola y de Telepizza. Vamos, otro Varsawsky. ¿Qué tal va tu TV?
Desideratum #7 Desideratum
Lo que afirme este saco de mierda nauseabunda se ha de tomar como la antítesis de las opiniones de un verdadero demócrata.

Es decir, cualquier garrulada que suelte este gañán con ínfulas y pensamiento ultrafascistoide se ha de tomar como contraejemplo de un argumento democrático.
Grymyrk #11 Grymyrk
No sabe ni mirar la Wikipedia:

"En la práctica, el partido utilizó el término socialismo para intentar atraer a la clase obrera y así alejarla del comunismo (KPD) y la socialdemocracia (SPD), al tiempo que utilizó el término nacionalismo para atraer a los sectores nacionalistas y conservadores. En un principio el discurso del partido se centró en la lucha contra las grandes empresas, con una marcada retórica antiburguesa y anticapitalista; sin embargo, posteriormente fueron…   » ver todo el comentario
#10 Tecar
Uno puede ser socialista y de derechas.
Aquí tenemos el PSOE sin ir más lejos.
:troll:
#12 z1018
Los nacionalsocialistas no eran socialistas.

La República Democrática de Corea no es democrática.

Yo añado dos más:

La Republica Democratica Alemana no era democrática.

Los libertarios no quieren la libertad de los demás.
#9 Piscardomorao *
Vamos a pensar un poquito.

Si alguien que defiende el capitalismo es capitalista, y alguien que defiende el comunismo es comunista, ¿que es alguien que defiende a los nazis? Y no me digáis que intentar hacer creer que Hitler era socialista no es defenderlos, porque lo que hace es intentar hacernos creer que ellos son lo contrario a Hitler (o Mussolini) cuando son lo mismo.

Hay que estar muy mal de la cabeza y tener muy poca capacidad de análisis para creerse que un socialista ayudaría a Franco a ganar una guerra contra, precisamente, los socialistas.
¿Y que hacía la División Azul en el ejercito "socialista" de Hitler? Luchar contra el comunismo..... Muy "socialista", ¿no?
