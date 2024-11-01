edición general
LaLiga pide el bloqueo de IPs a nivel europeo y que las VPN estén obligadas a identificar al usuario

LaLiga, junto con otras 36 entidades del sector deportivo y audiovisual, firman una carta dirigida a altos cargos de la Comisión Europea responsables de las políticas en el ámbito digital y deportivo, para exigir que se endurezca la legislación y se obligue a las tecnológicas a cortar en tiempo récord las retransmisiones ilegales que difunden contenido sin permiso utilizando sus servicios.

#7 Yo creo que deberían apagar internet mientras se emite fumbo, vaya a ser que alguien se vea tentado al terrible acto de no querer pagar por ver a veintidos anuncios con patas darle patadas a un balón y escupiendo en el césped mientras una muchedumbre gruñe como cerdos en una piara.
Yo creo que deberían apagar internet mientras se emite fumbo, vaya a ser que alguien se vea tentado al terrible acto de no querer pagar por ver a veintidos anuncios con patas darle patadas a un balón y escupiendo en el césped mientras una muchedumbre gruñe como cerdos en una piara.
#7 Es más. Deberían quitar internet para siempre. No vaya a ser que los pobres futbolistas no puedan comprarse más relojes de superlujo.
#3 #4 #7 Eso pienso yo. Más importante será mantener el resto de servicios que el puto fútbol. Ya casi parece una droga con todo lo que implica alrededor...

Qué piensan, paralizar toda Europa cuando haya fútbol? Ésto es perder el norte totalmente.

:palm:
#7 Que hable con Bill Gates, que ahora que Stephen Hawking está muerto supongo que debe ser quien tiene el aparato.  media
Sacrificar lo poco que queda de nuestra privacidad para que unos pocos mierdas se hagan un poco más ricos... "La Liga" atentando contra los DDHH ahora a nivel Europeo, no se podía saber.
Lo que habría que hacer es multar a todos que pagan por ver la mafia del fútbol.
#3 pues vas a tener que ampliar la multa porque en la carta muchos de los firmantes no tienen nada que ver con el fútbol
#15 pero los cortes son por el fútbol, no?
Que vergüenza de país
#2 No es una cosa de España.

Junto con LaLiga, podemos encontrar entre los firmantes de la carta1 a otras ligas europeas como Bundesliga y Premier League, así como medios y plataformas como beIN, Dazn, Disney+, Warner Bros Discovery y Paramount+.
#6 Siempre podremos conectar la VPN fuera de la Unión Europea... :-D
#19 tendran que ilegalizar y prohibir empresas, la primera en caer kaspersky diciendo que es rusa y tal...
#19 No exactamente. En Francia ya están ordenando medidas de bloqueo dirigidas a servicios de DNS y VPN, incluyendo servicios que no son operados por empresas de la UE (de hecho la mayoría no lo son).
las VPN estén obligadas a identificar al usuario

Así como quien no quiere la cosa ... ¿Eso no va contra la Constitución?

La Constitución española de 1978.
Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo segundo. Derechos y libertades
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas
Artículo 18

- Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
- El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá

…   » ver todo el comentario
#14 yo no veo futbol, pero por principio, por privacidad, uso una VPN instalada en el router dando servicio a todos los dispositivos. Estuve entre Proton y Mullvad. Al final me decidí por esta última por varios motivos. Ambas son "cero conocimiento", pero Mullvad más aún (discos RAM, pago con cripto sin registro...). Como me entere que ceden, adios.
#21

Yo entiendo que como liga de fumbol pidan la luna ... pero alguien les tiene que decir que no.
#14 Desde cuando se cumple lo que dice la constitución en este pais?
#41

Cuando se pone un rey. :-D
Creo que siguen sin entender qué es internet. La Liga vende los derechos a terceros, éstos pueden hacer, en su país, lo que quieran, cobrar u ofrecerlos gratis. No se puede evitar acceder a esos eventos que alguien ofrece gratis, en abierto. En internet no hay fronteras.
#5 La Liga vende los derechos a terceros, éstos pueden hacer, en su país, lo que quieran, cobrar u ofrecerlos gratis

Pero solo en para el pais para el que han comprado los derechos. Eso no te incluye a ti si no estas alli, aunque todos nos sepamos la de cambiar la localizacion con VPN
#22 Por eso digo, que en internet no hay fronteras. Aquello que cuelgues en tu país lo cuelgas al mundo entero. Y eso no se puede combatir. Se puede, pero perderás seguro. Ya intentaron algo parecido con el eDonkey, la mula y, perdieron.
#5 yo tambien lo creo. El imam este del futbol tonto no es, pero le ha pillado la brecha digital.
#5 La Liga vende los derechos a terceros, éstos pueden hacer, en su país, lo que quieran, cobrar u ofrecerlos gratis

No creo que sea así. La venta de derechos puede estar sujeta a condiciones.
#40 Bueno, sobre creencias te gano, seguro. La venta de derechos siempre está sujeta a condiciones. Habría que ver qué condiciones. Ya te digo que una de ellas no es prohibir o limitar los medios que quiera usar quien compre esos derechos, pues si fuera así igual no habría compradores. Eso pienso y así lo expreso :-P
#46 Por supuesto que hay compradores aunque haya condiciones, porque les compensa el negocio pese a ellas. Eso es así en miles de transacciones.
#48 Sí, por eso digo. Que casi seguro que no es una de ellas que no puedan emitirlo en abierto.
#53 realmente no es el caso, no creo que los streamings vengan de parte de una empresa que ha pagado por los derechos, sino de usuarios finales de cualquier lado que comparten
#60 Igual no, quién sabe. Pero aquí estamos, hablando como verdaderos expertos :-D

Imagino que de todo hay. Nunca una sola persona es culpable. Siempre habrá cómplices :-P
#63 si posibilidades hay muchas, pero que una televisión que ha pagado por los derechos en su país, se juegue un marrón poniéndolo en internet para todo el mundo...
Pues es de las posibilidades más difíciles de imaginar
#68 Es que no la pone para todo el mundo. Igual tienes que registrarte en su web y no te deja por no ser del país :roll:
#69 si ese fuera el caso ya habrían solucionado el problema dejando de venderles los derechos
#73 No te creas. Mejor pájaro en mano que ciento volando.

En realidad no es un problema. El fútbol es una herramienta que igual sirve para un cosido que para un descosido. Lo único que buscan es el control, el por mis huevos. La ley Sinde corrobora mi afirmación. Y como ya he dicho, ni puta idea tienen de qué es internet.
#5 Lo entienden perfectamente. Quizas no te queda claro lo que quieren que sea internet y en lo que estan convirtiendo internet desde hace bastante; un puto escaparate de tiendas lleno de propaganda para los que tienen mas poder, capaz de hundir cualquier informacion que le interese al que la controla.
#55 Internet es un ser vivo, evoluciona. Que intenten, otros muchos también han intentado y de nada les ha servido.
La pregunta que se me ocurre es porque deben actuar con tanta celeridad y no actuar con la misma celeridad en casos de genocidio.

Poderoso caballero es don dinero.
{0x1f621}

Texto de la carta (traducción automática de Google):

A la vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen, el comisario Glenn Micallef,

Como directores generales/líderes de organizaciones que entretienen e informan a millones de europeos mediante la transmisión de los deportes más vistos, la programación cultural más valorada y los eventos en vivo con mayor asistencia en Europa, les escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por el impacto que la piratería de contenido en

…   » ver todo el comentario
#1 igual la convence "La piratería también merma los ingresos fiscales"
#1 los próximos pasos deberían ser devolverles la carta con un enlace a amazon para que compren vaselina y se metan su carta por el culo.
¿Os imagináis que al final acabamos perdiendo nuestra libertad individual, privacidad y derechos en la red por culpa del puto fútbol?
yo sí.
#13 Y fuera de la red también
Si resulta que el futbol es tan tan importante en este país que la organización de la liga dependa de un organismo publico y los arbitros sean funcionarios. Los beneficios que se generen a las arcas del estado.
Yo voy a empezar a pedir dinero por cada vez que pongo la TV y sale futbol.
#11 Yo preferiría no cobrar y no tener que aguantar esa mierda.
Hasta ahora, igual que con los toros, no me interesaban pero con esto y lo de la tv valenciana echando toros todo el día en la pasada diada y el pasado domingo, lo he acabado de aborrecer y me sitúo al lado activo contrario en hacer lo que pueda para no tener que aguantarlos.
Tienen manga ancha, se sienten imbatibles. Curiosamente el Madrid barsa lo vi tranquilamente desde una web extraoficial. No le pueden poner puertas al campo
" y que las VPN estén obligadas a identificar al usuario " -> Esto es como pedir que los paraguas se vendan con agujeros para que no protejan de la lluvia.
Lo peor de todo: no vale para nada. Si quieres ver el fútbol, lo ves por Acestream. Los hashes se pasan por url temporales y se ve en HD y con menos cortes que desde un flashplayer cutre de la web.
Pero el sablazo al derecho de comunicación y privacidad se quedará.
Pero que digan que es para atrapar a los pedofilos y pederastas como Trump y Epstein y para proteger a los niños. Es que nadie va a pensar en los putos niños, pagando 60 pavos por camisetas de mierda. Chatcontrol para atrapar a los que piratean camisetas.
Para mí sensacionalista , está firmanda por Warner, Disney, Paramount etc y en el titular "la liga"
¿La Liga espiando a la gente? Nada que no hubieran avisado Los Simpson con antelación. :-P
Aquí encajaría una huelga se consumo de cualquier cosa que tenga que ver con ver fútbol pero no espero nada de los aficionados a ese deporte.
Que funden un partido político.
Como sigan bloqueando IPs van a acabar bloqueándose a sí mismos jajaja!
Oh wait! Que ya lo hicieron xD xD
#39 Pues vale.
Pero luego, un año para que te avisen de una mamografía.

Y no, no es una de calzador, es para resaltar las prioridades de unos y otros
¿En serio creen que si la gente no los piratea van a contratar su tarifas?
#32 son así de subnormales, si.

La gente va a pagar 100€ al mes por ver el fútbol, cuando no llegan a fin de mes.

Sin el pirateo, el fútbol iba a pegar un buen bajón en cuanto a interés, interés que de una forma u otra les repercute para bien por otros lados.

Lo que no puede ser es que bloqueen webs que nada tienen que ver con el fútbol, es una empresa privada que bloquea a otras empresas.

Viendo la cara del tebas ya sabes que es una puta mafia.

Ojalá reviente el sistema actual y se van a la mierda.

El juez dio la razón a la superliga, estaría bien que tuvieran que pagar lo que se está comentando, aunque claro, si hicieran la superliga, sería cambiar una mafia por otra.
#32 Se creen que son Netflix.
Bien que les parece trocear la explotación de esos derechos por mercado nacional para maximizar los ingresos. Ahora bien, cuando tienen que ir a defender esos derechos a cada país, eso ya no les gusta tanto.
Liga: no pagaré por ver un deporte
#23 Da igual. Si es necesario, te lo suman a la factura de la luz o lo incluyen en el IRPF. Y a estas alturas, ya solo me parece ligeramente ridículo.
#29 fíjate en UK, que todo dios paga el canon para sostener la BBC, tengas o no tengas tele, la veas o no la veas
#34 ¿Y quién te crees que paga la RTVE? ¿Los tunecinos?
#36 no son impuestos directos como el IVA o un recibo de "pago por sostener BBC". No es lo mismo.
Tal vez deberían hacer lo contrario, bloquear el fútbol. Muerto el perro se acabó la rabia.
Tebas a tomar por culo
Pues lo tienen difícil.
Una VPN con política no-logs que no guarda registros y no puede entregar datos ni con requerimientos judiciales, además de estar normalmente en países fuera de jurisdicción.
Otra cosa es que se empiecen a bloquear internacionalmente accesos a VPN's con política no-logs, con lo que nos acercaríamos más a políticas tipo china.
No se de qué os quejais, "tan solo" quieren quitar la P a VPN...
Me cago en la mierda del fútbol y en retrasados mentales que lo ven.
Las restricciones de acceso y de distribucion a material de uso cultural, ocio, entretenimiento, educativo, cientifico, etc (todo lo que no sea personal o confidencial por una buena razón) que sea digital y que, por lo tanto, se pueda copiar sin limite, son contraproducentes para el avance de la sociedad.
LIBERTAD!
Una mierda para ellos
Bueno bueno, cómo se han puesto!!
Si les funciona aquí el cutrerío judicial, cómo no van a pedirlo allí. Y encima se apuntan otras mafias internacionales.
El objetivo de las VPN es proteger privacidad.

¿Cómo van a hacerlo? Y no todo el mundo entramos en Laliga ni tonterías de esas. Para hacerlo tienen que quitarle privacidad a los usuarios. Opuestamente a lo que son las VPN.
#24 por eso tienen tanta prisa, y encima cargan el muerto a los tontitos de la liga.
Prohibimos ya el putofutobol???

No se que haría tanto subnormal si lo hiciésemos...
#62 qué harían?
Aprender a leer y a relacionarse con sus familias :troll:
