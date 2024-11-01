LaLiga pide el bloqueo de IPs a nivel europeo y que las VPN estén obligadas a identificar al usuario

LaLiga, junto con otras 36 entidades del sector deportivo y audiovisual, firman una carta dirigida a altos cargos de la Comisión Europea responsables de las políticas en el ámbito digital y deportivo, para exigir que se endurezca la legislación y se obligue a las tecnológicas a cortar en tiempo récord las retransmisiones ilegales que difunden contenido sin permiso utilizando sus servicios.
Qué piensan, paralizar toda Europa cuando haya fútbol? Ésto es perder el norte totalmente.
Junto con LaLiga, podemos encontrar entre los firmantes de la carta1 a otras ligas europeas como Bundesliga y Premier League, así como medios y plataformas como beIN, Dazn, Disney+, Warner Bros Discovery y Paramount+.
Así como quien no quiere la cosa ... ¿Eso no va contra la Constitución?
La Constitución española de 1978.
Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo segundo. Derechos y libertades
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas
Artículo 18
- Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
- El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá
Yo entiendo que como liga de fumbol pidan la luna ... pero alguien les tiene que decir que no.
Cuando se pone un rey.
Pero solo en para el pais para el que han comprado los derechos. Eso no te incluye a ti si no estas alli, aunque todos nos sepamos la de cambiar la localizacion con VPN
No creo que sea así. La venta de derechos puede estar sujeta a condiciones.
Imagino que de todo hay. Nunca una sola persona es culpable. Siempre habrá cómplices
Pues es de las posibilidades más difíciles de imaginar
En realidad no es un problema. El fútbol es una herramienta que igual sirve para un cosido que para un descosido. Lo único que buscan es el control, el por mis huevos. La ley Sinde corrobora mi afirmación. Y como ya he dicho, ni puta idea tienen de qué es internet.
Poderoso caballero es don dinero.
Texto de la carta (traducción automática de Google):
A la vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen, el comisario Glenn Micallef,
Como directores generales/líderes de organizaciones que entretienen e informan a millones de europeos mediante la transmisión de los deportes más vistos, la programación cultural más valorada y los eventos en vivo con mayor asistencia en Europa, les escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por el impacto que la piratería de contenido en
yo sí.
Hasta ahora, igual que con los toros, no me interesaban pero con esto y lo de la tv valenciana echando toros todo el día en la pasada diada y el pasado domingo, lo he acabado de aborrecer y me sitúo al lado activo contrario en hacer lo que pueda para no tener que aguantarlos.
Pero el sablazo al derecho de comunicación y privacidad se quedará.
Oh wait! Que ya lo hicieron
Y no, no es una de calzador, es para resaltar las prioridades de unos y otros
La gente va a pagar 100€ al mes por ver el fútbol, cuando no llegan a fin de mes.
Sin el pirateo, el fútbol iba a pegar un buen bajón en cuanto a interés, interés que de una forma u otra les repercute para bien por otros lados.
Lo que no puede ser es que bloqueen webs que nada tienen que ver con el fútbol, es una empresa privada que bloquea a otras empresas.
Viendo la cara del tebas ya sabes que es una puta mafia.
Ojalá reviente el sistema actual y se van a la mierda.
El juez dio la razón a la superliga, estaría bien que tuvieran que pagar lo que se está comentando, aunque claro, si hicieran la superliga, sería cambiar una mafia por otra.
Una VPN con política no-logs que no guarda registros y no puede entregar datos ni con requerimientos judiciales, además de estar normalmente en países fuera de jurisdicción.
Otra cosa es que se empiecen a bloquear internacionalmente accesos a VPN's con política no-logs, con lo que nos acercaríamos más a políticas tipo china.
¿Cómo van a hacerlo? Y no todo el mundo entramos en Laliga ni tonterías de esas. Para hacerlo tienen que quitarle privacidad a los usuarios. Opuestamente a lo que son las VPN.
No se que haría tanto subnormal si lo hiciésemos...
Aprender a leer y a relacionarse con sus familias