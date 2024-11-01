LaLiga pide el bloqueo de IPs a nivel europeo y que las VPN estén obligadas a identificar al usuario

LaLiga, junto con otras 36 entidades del sector deportivo y audiovisual, firman una carta dirigida a altos cargos de la Comisión Europea responsables de las políticas en el ámbito digital y deportivo, para exigir que se endurezca la legislación y se obligue a las tecnológicas a cortar en tiempo récord las retransmisiones ilegales que difunden contenido sin permiso utilizando sus servicios.