Karen Hao: "La Inteligencia Artificial de uso general es insostenible en todos los sentidos"

"Es absolutamente insostenible en todos los sentidos de esa palabra. No es sostenible como negocio, las cuentas no salen. OpenAI se ha comprometido a gastar 1,4 billones de dólares y sus ingresos están en los 28.000 millones de dólares anuales. No es sostenible tampoco medioambientalmente. Están intentando escalar sus modelos hasta hacerlos diez veces más poderosos cada año, imagina los recursos que van a necesitar. Un poder de supercomputación multiplicado por diez anualmente requiere, al menos, diez veces más la cantidad de de energía y de ag

#1 cederrón
insostenible es el turismo masivo
#2 mcfgdbbn3 *
#1: Depende de cómo sea ese turismo, si es invadiendo país viajando en medios eléctricos y públicos es más sostenible que si lo haces en tu "yet" privado. Lo que me hace gracia es que cuando se habla de la sostenibilidad del turismo siempre se mira más a destinos tipo Benidorm que a sitios donde van algunos con su avión privado y con casoplones enormes.

Lo que no se puede hacer es urbanizar toda la costa, pero Benidorm, aunque ahora sea de ricos clase…   » ver todo el comentario
Ishkar #3 Ishkar
#1 Sabes que dos cosas pueden ser insostenibles al mismo tiempo, no?
Paltus #5 Paltus
#1 Creo que te ha equivocado de noticia.
#7 sportz_yugoslavs
#1 ¿Y tú me lo preguntas?

Insostenible eres tú
#9 crissis
#1 Una cosa no quita la otra.
#4 mcfgdbbn3
Totalmente de acuerdo. Pretender un algoritmo que haga "cualquier cosa" es menos sostenible que crear muchas herramientas de uso más específico. Yo por lo general paso de usar la inteligencia artificial, y cuando lo he hecho suelo intentar hacerlo a nivel de búsqueda, no de buscar resúmenes.
TonyIniesta #6 TonyIniesta *
"Insostenibles son mis cojones".
Pero eso es otro tema, que no viene a colación.
Ya planteamos esta situación, y a que no adivinas...?
Es una inversión en poder, con el retorno de inversión en 10-15 años.
Los clientes target no son los ciudadanos, sino los Estados y grandes corporaciones.

El uso que ahora hacemos es para entrenarlas
Tribuno #8 Tribuno *
¿Me vais a quitar chatgpt hdp?
