edición general
38 meneos
66 clics
Un jurista canario recomienda al fiscal general recusar al tribunal que lo condena por haber adelantado el fallo sin argumentarlo

Un jurista canario recomienda al fiscal general recusar al tribunal que lo condena por haber adelantado el fallo sin argumentarlo

El abogado penalista José Manuel Rivero considera que “la anticipación del fallo antes de completar la fundamentación jurídica compromete estructuralmente la imparcialidad objetiva de los magistrados que lo suscribieron, generando una situación procesal insostenible que solo puede resolverse mediante la celebración de un nuevo juicio ante un tribunal completamente diferente”

| etiquetas: fiscal general del estado , sentencia , tribunal supremo
32 6 4 K 233 actualidad
38 comentarios
32 6 4 K 233 actualidad
Comentarios destacados:      
Spirito #1 Spirito
Y es que esa es otra que, ya de por sí, chirría a kilómetros.

Es que la chapuza es de órdago, increíble.
8 K 115
ostiayajoder #18 ostiayajoder
#1 Totalmente da la impresion de q lo primero q han hecho es condenarlo y ahora estan viendo como argumentar lo q ya and decidido....

Es decir; no decidir como fruto de una argumentacion sino argumentar para justificar una decision.
2 K 22
Spirito #23 Spirito
#18 Claro, además, así luego la argumentación jurídica para la condena será previsiblemente menos leída por la población.
1 K 27
Eibi6 #29 Eibi6
#1 querían celebrar el aniversario de la muerte de su "padre", o mejor dicho ensuciar la celebración de la mayoría de la población por el 50 años del fin de una dictadura que Marchena y sus acólitos probablemente idolatren
1 K 29
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Sin embargo, @pedrario vota negativo a una noticia porque no hemos leído la sentencia. Los huevazos de esta gente crean anomalías gravitacionales :-P
8 K 109
pedrario #14 pedrario *
#2 Obvio, se pueden sacar todos los artículos gilipollescos que querais con clickbait.

La realidad es que lo de adelantar el fallo sin sentencia no se ha hecho por primera vez con este caso, ni será la última. Está perfectamente habilitado en la ley.

Dejad la botella de whiskey.
1 K 23
mikhailkalinin #37 mikhailkalinin *
#14 El güisqui, para las ocasiones. Lo mismo que tu ley de mierda. Además, hay carestía porque se lo sopla todo MAR.
0 K 10
Antipalancas21 #35 Antipalancas21
#2 Si solo fuera ese el descarriado y abducido.
1 K 30
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
Imaginaos un médico que te dice "tiene usted cáncer" y que mañana mira la biopsia.
3 K 44
Spirito #8 Spirito *
#3 Ah, y para nada cabe sospechar que unos jueces conservadores, elegidos por el PP, anuncien de viva voz, de esa sorprendente manera la sentencia, coincidiendo, casualmente, con el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco.

Vaya, vaya, vaya...
1 K 18
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#8 un día complicado en Almería, además.
0 K 11
Quel #11 Quel
#8 Tanto como cabe sospechar que los dos jueces se ideología pesoista son los únicos que han votado que no hay nada de malo en el fge.
0 K 6
ostiayajoder #22 ostiayajoder
#11 Vaya, insinuas, por lo q veo, q la sentencia ha sido politica.

Al final estas deacuerdo, ves? xD

No es un argumento q podais usar los de derechas, sinceramente. Va en contra de vuestra ideologia oq:

1- Es verdad
2- Apoya la version de q ha sido condenado injustamente por jueces derechistas.
2 K 28
Quel #32 Quel
#22 Vaya, insinuas, por lo q veo, q la sentencia ha sido politica.

No. Digo, no insinúo, que si hay lugar a sospechas porque unos jueces votan CULPABLE, también debe de haber lugar a sospecha para los que no votan NO CULPABLE. ¿ O no es así ?

No es un argumento q podais usar los de derechas, sinceramente. Va en contra de vuestra ideologia oq:

No proyectes.
No es la ideología lo que me lleva a pensar que el FGE ha sido condenado justamente. Es la objetividad (algo que en esta…   » ver todo el comentario
0 K 6
Quel #10 Quel
#3 Como analogía ... una puta mierda. La verdad.
1 K 18
ur_quan_master #13 ur_quan_master *
#10 Si no das más argumento lo tuyo, como comentario, una puta mierda la verdad.

Comprendo que se te acumula el trabajo.
1 K 20
Quel #19 Quel *
#13 Su analogía es una mierda, porque se interpreta que el médico da su diagnóstico antes de diagnosticar, no antes de entregarte el informe detallado.

De nada.

PD: No es trabajo. Echarme unas risas a costa de los hooligans de la psoe es un placer.
0 K 6
ur_quan_master #20 ur_quan_master *
#15 es que no hay resultados sin argumentación, que es lo que explica el canario.


#19 quieto parao que aquí nadie te ha dado la razón xD
0 K 11
pedrario #25 pedrario
#20 Ya ha habido argumentación. El tribunal colegiado se ha reunido, han analizado el caso, han argumentado entre ellos y han votado el fallo. Así es como funciona siempre.

Lo que falta es, digamos, pasar a limpio el borrador de esa deliberación en una sentencia formal, la parte burocrática. Y como eso puede llevar un tiempo pero el juicio ya estaba hecho, han adelantado el fallo para evitar posibles filtraciones. Fin.
1 K 18
ur_quan_master #28 ur_quan_master
#25 pues el jurista canario no está de acuerdo. Puedes discutir con él.
0 K 11
pedrario #31 pedrario
#28 El jurista canario no parece tener ni puta idea de como funciona un tribunal colegiado, lo que he descrito, y cuenta milongas de cambiar de opinión a mitad de camino.

Tampoco conoce el CP y suelta chorradas de cambio de tipo cuando el que se ha cogido es el de revelación de secretos y es 100% compatible.

Es una opinión irrelevante. Buscáis cualquier gilipollez a la que agarrar. Siempre va a haber algun colgao que de la razón a un bando u otro a cambio de pelas.
1 K 18
Quel #33 Quel
#20 Tampoco podrías darme algo que no tienes.
0 K 6
pedrario #15 pedrario
#3 El símil más bien es que el médico ha visto que tu biopsia ha resultado cancerígena y subirá los resultados detallados para que los descargues a la aplicación en unos días.
1 K 18
#7 Katos *
Artículo 417.1 Codigo penal — Revelación de secretos por autoridad o funcionario

“La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, y, en su caso, con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.”

Pues alguien no tiene ni puta idea del codigo penal, y no solo el ex Fiscal General


@admin ¿vamos a seguir mucho con la matraca esta con 300 noticias sesgadas al día?. lo digo porque esto empieza a apestar a fascismo o linea ideológica que echa para atrás.
2 K 31
ur_quan_master #17 ur_quan_master
#7 eso! Llama al admin! y si no al Supremo!
Estos pesaos! Dejad de dar la turra y leed la sentencia! :troll:
0 K 11
XtrMnIO #21 XtrMnIO *
La verdad es que es extremadamente rara la celeridad en el proceso.

Y la lentitud en la gurtel, el presidente consorte de la CAM los papeles del PP, etc...
1 K 21
pedrario #30 pedrario
#21 No hay nada extraño si tienes en cuenta todos los factores.

Para empezar, el TS es un tribunal más especializado, con más recursos y menos carga de trabajo que un tribunal ordinario, las cosas salen antes. Por eso había quien recomendaba a Ábalos renunciar a su acta para que en vez del TS lo juzgue la AN y tarde una década.

También hay que tener en cuenta la complejidad del caso, un caso de corrupción con folios que llenan cientos de archivadores, complejo lenguaje técnico, miles de…   » ver todo el comentario
0 K 12
SeñorPresunciones #38 SeñorPresunciones *
#36 Pues vaya, no lo parece en absoluto. En realidad parece es que está rabioso y ladres y muerdas contra todo, jaja.
0 K 12
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Lo de siempre en este puto país. O son unos inútiles o unos corruptos, ninguna de las dos cosas habla bien de ellos .
0 K 12
#5 candonga1
#4 O son unos inútiles o unos corruptos

Ambas cosas no son incompatibles entre sí.
3 K 38
SeñorPresunciones #16 SeñorPresunciones *
#5 Pues sí, es verdad. Hay una tercera opción, que sean unos corruptos y además unos inútiles.
1 K 27
pedrario #26 pedrario
Leyendo el 'artículo' parece que el 'jurista' no tiene ni puta idea de como funciona un tribunal colegiado, ni se ha leído el tipo penal por el que se condena, vaya nivel.
0 K 12
SeñorPresunciones #34 SeñorPresunciones
#26 Y tú si la tienes claro. Ya se nota xD
0 K 12
pedrario #36 pedrario
#34 A mí me da para no cagarme encima y buscar el texto del artículo del CP para leer lo que dice en Google.

Con eso parece que gano a muchos sí.
2 K -9
CharlesBrowson #27 CharlesBrowson
a ver si es este como el unico dentista que no recomienda colgate, eh, que todo puede ser
0 K 8
#12 alkalin
Eso solo pasa cuando la condena ya estaba escrita.

Es como si a un examen vas a dar solo el resultado sin la justificación, te suspenden, no es válido porqué se supone que ya vienes con los resultados de casa.

Si España no existiera, se tendría que inventar.
0 K 7
ostiayajoder #24 ostiayajoder
#12 Desde luego q es lo q parece.
0 K 6
Democrito #6 Democrito
Desde mi ignorancia no sé si es habitual adelantar el fallo y los votos particulares antes de tener redactada la sentencia. Algunos dicen que sí y otros dicen que no.

El único argumento que he escuchado a favor de adelantarlo es que era preferible comunicar el resultado de forma oficial en lugar de que se filtre y lo cuente una radio o un digital. Pero creo que se habría armado el mismo follón.

Sobre el fondo no me pronuncio hasta que lea los argumentos y los votos particulares.
0 K 6

menéame