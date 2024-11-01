Un jurista canario recomienda al fiscal general recusar al tribunal que lo condena por haber adelantado el fallo sin argumentarlo

El abogado penalista José Manuel Rivero considera que “la anticipación del fallo antes de completar la fundamentación jurídica compromete estructuralmente la imparcialidad objetiva de los magistrados que lo suscribieron, generando una situación procesal insostenible que solo puede resolverse mediante la celebración de un nuevo juicio ante un tribunal completamente diferente”
Es que la chapuza es de órdago, increíble.
Es decir; no decidir como fruto de una argumentacion sino argumentar para justificar una decision.
La realidad es que lo de adelantar el fallo sin sentencia no se ha hecho por primera vez con este caso, ni será la última. Está perfectamente habilitado en la ley.
Dejad la botella de whiskey.
Vaya, vaya, vaya...
Al final estas deacuerdo, ves?
No es un argumento q podais usar los de derechas, sinceramente. Va en contra de vuestra ideologia oq:
1- Es verdad
2- Apoya la version de q ha sido condenado injustamente por jueces derechistas.
No. Digo, no insinúo, que si hay lugar a sospechas porque unos jueces votan CULPABLE, también debe de haber lugar a sospecha para los que no votan NO CULPABLE. ¿ O no es así ?
No es un argumento q podais usar los de derechas, sinceramente. Va en contra de vuestra ideologia oq:
No proyectes.
No es la ideología lo que me lleva a pensar que el FGE ha sido condenado justamente. Es la objetividad (algo que en esta… » ver todo el comentario
Comprendo que se te acumula el trabajo.
De nada.
PD: No es trabajo. Echarme unas risas a costa de los hooligans de la psoe es un placer.
#19 quieto parao que aquí nadie te ha dado la razón
Lo que falta es, digamos, pasar a limpio el borrador de esa deliberación en una sentencia formal, la parte burocrática. Y como eso puede llevar un tiempo pero el juicio ya estaba hecho, han adelantado el fallo para evitar posibles filtraciones. Fin.
Tampoco conoce el CP y suelta chorradas de cambio de tipo cuando el que se ha cogido es el de revelación de secretos y es 100% compatible.
Es una opinión irrelevante. Buscáis cualquier gilipollez a la que agarrar. Siempre va a haber algun colgao que de la razón a un bando u otro a cambio de pelas.
“La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, y, en su caso, con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.”
Pues alguien no tiene ni puta idea del codigo penal, y no solo el ex Fiscal General
@admin ¿vamos a seguir mucho con la matraca esta con 300 noticias sesgadas al día?. lo digo porque esto empieza a apestar a fascismo o linea ideológica que echa para atrás.
Estos pesaos! Dejad de dar la turra y leed la sentencia!
Y la lentitud en la gurtel, el presidente consorte de la CAM los papeles del PP, etc...
Para empezar, el TS es un tribunal más especializado, con más recursos y menos carga de trabajo que un tribunal ordinario, las cosas salen antes. Por eso había quien recomendaba a Ábalos renunciar a su acta para que en vez del TS lo juzgue la AN y tarde una década.
También hay que tener en cuenta la complejidad del caso, un caso de corrupción con folios que llenan cientos de archivadores, complejo lenguaje técnico, miles de… » ver todo el comentario
Ambas cosas no son incompatibles entre sí.
Con eso parece que gano a muchos sí.
Es como si a un examen vas a dar solo el resultado sin la justificación, te suspenden, no es válido porqué se supone que ya vienes con los resultados de casa.
Si España no existiera, se tendría que inventar.
El único argumento que he escuchado a favor de adelantarlo es que era preferible comunicar el resultado de forma oficial en lugar de que se filtre y lo cuente una radio o un digital. Pero creo que se habría armado el mismo follón.
Sobre el fondo no me pronuncio hasta que lea los argumentos y los votos particulares.