9

36
clics
La juez deja en libertad al hombre acusado de violar a su hija de 20 años en la calle y en presencia de su otro hijo de 8 años en Lérida
Los Mossos han abierto una investigación para conocer si la joven había sufrido agresiones sexuales de su progenitor anteriormente
|
etiquetas:
:
violación
,
lérida
7
2
0
K
98
actualidad
18 comentarios
7
2
0
K
98
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
perej
Vaya, y eso lo han detenido los propios mossos, sin testigos ni denuncia de la supuesta víctima.
Y, sin embargo, los machirulos que circulan por esta web, dicen que, sólo con que te señale una mujer, ya vas a la cárcel para siempre.
3
K
33
#12
plainflea
#1
los machirulos que circulan por esta web, dicen que, sólo con que te señale una mujer, ya vas a la cárcel para siempre
No recuerdo que nadie haya dicho nunca eso. ¿Puedes poner una cita? En otro caso te reportaré por bulo.
0
K
6
#4
Atusateelpelo
*
No, lo que se dice es que si te denuncia una mujer no te libra nadie de ir detenido (y el del meneo fue detenido).
Pero tergiversar para llevar la razon es muy usado en esta web (y fuera de ella tambien).
Edito: quien se hubiese imaginado de un tergiversador como
#_1
tuviese en ignore a quien desmonta sus mentiras....
Edito2: ¿Lerida? La de tiempo que no veo llamar Lerida a Lleida....
2
K
29
#6
YeahYa
#4
Es que yo soy un tío y si me cruzo contigo, me autopego un puñetazo, y justo después pasa la policía y pido ayuda y digo que me estabas robando, posiblemente también te vayas detenido.
Manipular podemos manipular hombres y mujeres, y te vas detenido igual. Después ya posiblemente se demostraría la falsa denuncia.
¿Por qué el foco está en las mujeres y en la violencia de género?
0
K
20
#9
Atusateelpelo
*
#6
Porque si haces eso iras (quizas) detenido y en la comisaria la policia descartara la denuncia por falta de coherencia y te iras a tu casa tan campante.
En el caso de las mujeres y la violencia de genero iras a comisaria y quedaras detenido y a disposicion judicial hasta que un juez de violencia de genero disponga que quedes en libertad con cargos y medidas cautelares o directamente quedes en prision provisional (salvo que la mujer se retracte...y no estoy seguro de si con eso a dia de hoy es suficiente).
¿Notas alguna diferencia?
0
K
13
#10
YeahYa
#9
Depende de lo bien hecha que esté la trampa. Por un presunto robo pasarías a disposición judicial igual.
0
K
20
#11
Atusateelpelo
#10
En el caso de VioGen es irrelevante lo bien o mal que este hecha. Incluso con la mujer retractandose de la denuncia el juez puede obrar de oficio y tomar medidas cautelares y llevarte a juicio.
¿Sucederia lo mismo en el caso contrario? Pues eso.
0
K
13
#15
YeahYa
#11
En cualquier delito que se persiga de oficio ocurre lo que tú dices. No es algo exclusivo de la violencia de género.
0
K
20
#16
plainflea
#11
Esto es así en el caso de VioGen. Dentro de la VioGen cuela todo. Lo que diga la denuncia es irrelevante.
0
K
6
#14
lordban
#6
Porque la ley se hace cumplir con la dureza y vehemencia que el estado decide que le interesa, siendo el estado la policía, fiscales, jueces y políticos. Y parece que han decidido que perseguir y sacar noticias de lo mucho que se focalizan cierto tipo de crímenes, de género, les da redito. Por eso por ejemplo ciertas agresiones las persigue de oficio el estado mientras que otros tipo de agresiones no.
0
K
7
#3
themarquesito
Libertad con cargos, orden de alejamiento, y prohibición de comunicación. Sinceramente, viendo de qué se le acusa y considerando el atestado, creo que habría sido recomendable la prisión provisional.
0
K
20
#8
kastanedowski
El perfil social si es importante y deberia de darse a conocer, Espana se usta hundiendo siento " politicamente correctos"
0
K
10
#18
CharlesBrowson
Raro muy raro a la vez que aberrante
0
K
7
#17
Kuruñes3.0
¿Pero ese gusarapo repugnante está en libertad?
0
K
7
#13
plainflea
#7
no confias en nuestros jueces?
resumámoslo en "no"
0
K
6
#2
Professor
No hay nada en nuestro codigo penal que impida que un padre se folle a su propia hija si esta lo desea.
0
K
5
#5
alcama
#2
No hay nada en nuestro codigo penal que impida leer una noticia
Al identificarles, comprobaron que eran padre e hija. Ésta última habría explicado que su padre la estaba forzando.
0
K
6
#7
Professor
*
#5
En ese caso, la informacion que nos traes es un bulo o es incompleta, puesto que sería imposible que quedara en libertad un violador cogido in-fraganti. La hija ha debido decir a la juez que estaba follando con su padre porque lo deseaba.
O es que no confias en nuestros jueces?
0
K
5
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
