Un joven de 21 años fue apuñalado en Daoiz y Velarde tras recriminar a un grupo por tirar petardos

Un chico de 21 años apuñalado en el abdomen esta Nochevieja en Santander fue agredido en la calle Daoiz y Velarde de la ciudad tras una discusión por recrimimar a unos jóvenes por haber tirado petardos. Lo ha detallado así la Policía Local, a la que un joven informó que a un amigo suyo le habían agredido tras una discusión por recriminar a unos jóvenes haber tirado unos petardos. Personados en el lugar, localizaron al herido, el chico de 21 años, que presentaba herida en la zona abdominal producida con un arma blanca...
| etiquetas: santander , daoiz y velarde , discusión , petardos , apuñalado , nochevieja
La policía solo hará (supongo) el paripé con alguna multa, mientras explotan petardos a todas horas.
Por otro lado, que en algunos lugares o fiestas sea tradicional hacer un montón de ruido me es indiferente. Muchas tradiciones se han adaptado o abandonado según hemos ido evolucionando como sociedad. Yo no disfruto de un espectáculo de pirotecnia de 15 minutos pensando en todos los pobres autistas, perros y gatos que estarán aterrorizados mientras tanto.
Un grupo numeroso de personas se ha venido justo al lugar donde me alojaba porque estaba algo más apartado.
Han soltado un petardal y cohetería de 20 minutos y han dejado todo hecho un asco.
Entiendo que la policía municipal no quiera poner orden a esa hora precisamente ese día, pero deberían.
En Catalunya al menos por Sant Joan es una tradición con cena y família/amigos.
Comer uvas por las campanades tb es de subnormals según tu criterio.
Que tu quieres cenar con tu familia en San juan, perfecto, nadie te dice que no. Pero la gran mayoria no tiene ese concepto la noche de San Juan.
Si queires tirar petardos, no te voy a decir por donde te los puedes meter, pero te lo puedes imaginar.