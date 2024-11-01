edición general
22 meneos
39 clics
Un joven de 21 años fue apuñalado en Daoiz y Velarde tras recriminar a un grupo por tirar petardos

Un joven de 21 años fue apuñalado en Daoiz y Velarde tras recriminar a un grupo por tirar petardos

Un chico de 21 años apuñalado en el abdomen esta Nochevieja en Santander fue agredido en la calle Daoiz y Velarde de la ciudad tras una discusión por recrimimar a unos jóvenes por haber tirado petardos. Lo ha detallado así la Policía Local, a la que un joven informó que a un amigo suyo le habían agredido tras una discusión por recriminar a unos jóvenes haber tirado unos petardos. Personados en el lugar, localizaron al herido, el chico de 21 años, que presentaba herida en la zona abdominal producida con un arma blanca...

| etiquetas: santander , daoiz y velarde , discusión , petardos , apuñalado , nochevieja
19 3 0 K 234 Sucesos
20 comentarios
19 3 0 K 234 Sucesos
Comentarios destacados:      
#1 Vactor20
Prohibicion de petardos a excepción de San juan. Primero por los animales, segundo por las personas y tercero porque los petardos tienden a atraer a los mas subnormales del lugar a tirarlos.
10 K 82
powernergia #7 powernergia
#1 En Santander, como en muchos sitios, están prohibidos.
0 K 11
#10 Vactor20
#7 Prohibidos o "Prohibidos"? Porque si luego la policia no hace nada, ya me diras. Y luego que esta prohibido, la venta o solo el uso?
0 K 7
powernergia #11 powernergia
#10 En mi ciudad hay auténticos hiper donde se venden toneladas de petardos, y está prohibido tirar petardos.

La policía solo hará (supongo) el paripé con alguna multa, mientras explotan petardos a todas horas.
0 K 11
pitercio #12 pitercio
#1 ni San Juan ni San Pedro, que se los metan por el culo en su casa.
2 K 41
#17 capitan.meneito
#1 cuarto, por San Juan.
0 K 10
taSanás #20 taSanás
#1 y esa excepción?
0 K 6
#4 k-loc
El ruido del petardo es inversamente proporcional a la inteligencia del que lo tira.
4 K 31
Uda #14 Uda
#6 comparas uvas con petardos? Anda...descansa.
1 K 21
#5 Leon_Bocanegra
Mira mira! Hace pum!! Tira otro, tira otro! Pum! Búa que guapo tío, ha hecho pum!
2 K 16
#15 petal
con franco esto no pasaba.
0 K 11
CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero
#6 Yo no he dicho que disfrutar con el ruido sea de subnormales, igual que no lo ha dicho el comentario al que respondías. Pero sí que opino como él que los petardos (y añado: todo ocio que se base en BOOOM QUÉ RUIDO) tienden a atraer a gentes sencillas que disfrutan con 40 años de las mismas cosas que disfrutaban con 14.

Por otro lado, que en algunos lugares o fiestas sea tradicional hacer un montón de ruido me es indiferente. Muchas tradiciones se han adaptado o abandonado según hemos ido evolucionando como sociedad. Yo no disfruto de un espectáculo de pirotecnia de 15 minutos pensando en todos los pobres autistas, perros y gatos que estarán aterrorizados mientras tanto.
0 K 11
neo1999 #9 neo1999 *
En otro pueblo de Cantabria también los he sufrido.
Un grupo numeroso de personas se ha venido justo al lugar donde me alojaba porque estaba algo más apartado.
Han soltado un petardal y cohetería de 20 minutos y han dejado todo hecho un asco.
Entiendo que la policía municipal no quiera poner orden a esa hora precisamente ese día, pero deberían.
0 K 10
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Subnormals pq?
0 K 8
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
#2 Porque "POOOOM" x 1000 = "JAJAJA RUIDO, QUÉ DIVERTIDO" no es precisamente un marcador de tener un IQ de 400.
5 K 50
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#3 pero entonces no lo es casi nada... seguramente lo que a ti pueda gustarte tampoco lo sea.

En Catalunya al menos por Sant Joan es una tradición con cena y família/amigos.

Comer uvas por las campanades tb es de subnormals según tu criterio.
0 K 8
#19 Vactor20 *
#6 Comer uvas es un acto que no genera ruido, no te molesta si yo me como 12, 20 o 100. Un petardo tras otro a mi me molesta, a los animales tambien, genera residuos a mas no poder que luego estan semanas en la calle.

Que tu quieres cenar con tu familia en San juan, perfecto, nadie te dice que no. Pero la gran mayoria no tiene ese concepto la noche de San Juan.

Si queires tirar petardos, no te voy a decir por donde te los puedes meter, pero te lo puedes imaginar.
0 K 7
#18 capitan.meneito
#3 Porque "POOOOM" x 1000 = "JAJAJA RUIDO, QUÉ DIVERTIDO" no es precisamente un marcador de tener un IQ de 4.
0 K 10
Mecaguen #13 Mecaguen
#2 El que tira un volador sin percatarse de que la parábola descendente va hacia la casa de su vecino es subnormal.
0 K 10
#16 Cincocuatrotres
Es una actividad en la que los garrulos triunfan, por lo menos es lo que he visto yo, no he estado en Levante y quizás allí tengan más knowhow, en muchos sitios están prohibidos pero ni puto caso.
0 K 6

menéame