Aburto también ve como "un problema" el uso de las armas blancas en algunas "culturas"

A colación de los últimos incidentes ocurridos en la ciudad, el alcalde de Bilbao, Aburto, ha asegurado que existe "un problema" con el uso de las armas blancas en "culturas" en las que, "muchas veces, el valor de la vida es diferente". El consejero vasco, Zupiria, ha afirmado que "muchos" de los que usan armas blancas en las calles de Euskadi son "de origen extranjero y no se encuentran arraigados a nuestra sociedad". "se están produciendo hechos que son graves" en la sociedad vasca. Entre enero y agosto, se han producido 10 homicidios,