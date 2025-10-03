edición general
Aburto también ve como "un problema" el uso de las armas blancas en algunas "culturas"

A colación de los últimos incidentes ocurridos en la ciudad, el alcalde de Bilbao, Aburto, ha asegurado que existe "un problema" con el uso de las armas blancas en "culturas" en las que, "muchas veces, el valor de la vida es diferente". El consejero vasco, Zupiria, ha afirmado que "muchos" de los que usan armas blancas en las calles de Euskadi son "de origen extranjero y no se encuentran arraigados a nuestra sociedad". "se están produciendo hechos que son graves" en la sociedad vasca. Entre enero y agosto, se han producido 10 homicidios,

#2 tierramar
Por fin, un partido del gobierno que reconoce lo que la población vive en las calles!! A ver cuando los partidos de izquierdas empiezan a reconocer lo que la población vive: inseguridad, precariedad laboral debido al exceso de mano de obra esclava, ... y se dejan de discursos
#3 Leon_Bocanegra
#2 el argumentario de frente obrero aquí no cuela.
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
#3 ni cuela ni se le rebate por lo visto.
#9 Leon_Bocanegra
#4 no valido las racistadas de frente obrero dandoles suficiente valor como para tener que ser rebatidas.
Por otra parte ese tipo se dedica a subir su propaganda sin contestar cuando le rebaten sus historias.
Decenas de veces le hemos rebatido diciéndole que los inmigrantes africanos no pueden votar y obteníamos la callada por respuesta. Y a los 5 minutos estaba otra vez con lo mismo.
Le pusieron strike por el bulo. Y a la vuelta seguia con la misma mierda.
#8 tierramar *
Villarroya desmonta la hipocresía del discurso sobre la inmigración de la "izquierda" sistémica
Villaroya denunció “el discurso de la izquierda institucional”, como: “profundamente hipócrita porque se limita a condenar la violencia —cuando la hay—, sin atender a los problemas reales que sufren los vecinos de muchos pueblos y barrios obreros”. “Nos dicen que no hay ningún problema, que todo va bien, que quien diga lo contrario es un fascista —ironizó—, pero los trabajadores de esos barrios no son fascistas. Son gente que convive todos los días con una situación que se degrada más y más”. www.meneame.net/m/actualidad/villarroya-desmonta-hipocresia-discurso-s
#10 tierramar
Encima el PSOE ha impuesto en Vitoria un macrocentro de refugiados a pesar de la oposición de la ciudadanía y del PNV. www.europapress.es/euskadi/noticia-pnv-pide-paralizar-centro-refugiado
Yorga77 #1 Yorga77
Malditos albaceteños y sus navajas. {0x1f52a} :troll: {0x1f52a} {0x1f52a}
vicvic #6 vicvic
El primer paso para solucionar cosas es reconocerlas. Afortunadamente puede hablar claro, con libertad, sin que se le echen encima por ser el partido que es . Si estás mismas palabras las hubiera dicho el PP se lo comen..
johel #7 johel *
No es cultural sino de falta de la misma y da igual la bandera que porten porque tambien tenemos nacionales del mismo pelo, tanto con frondosas melenas como con la cabeza rapada. Las bandas que han generado esos comentarios aunque sean un 60% extranjeros tienen un 40% de españolitos en sus filas.
Cuando la gente tiene cero cultura bien porque estan lobotomizados, o porque han crecido n las calles sin futuro, sin familia, sin arraigo y sin ninguna referencia, no les importa nada porque no han tenido nunca nada. Las banderas en estos casos son para sonarse los mocos.
andran #5 andran
Hemos pasado del "para que vamos a dialogar si podemos arreglarlo a hostias" al " para que vamos a arreglarlo a hostias si te puedo matar y se acaba el problema".

Enriquecimiento cultural creo que lo llaman.
