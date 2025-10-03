Aburto también ve como "un problema" el uso de las armas blancas en algunas "culturas"

A colación de los últimos incidentes ocurridos en la ciudad, el alcalde de Bilbao, Aburto, ha asegurado que existe "un problema" con el uso de las armas blancas en "culturas" en las que, "muchas veces, el valor de la vida es diferente". El consejero vasco, Zupiria, ha afirmado que "muchos" de los que usan armas blancas en las calles de Euskadi son "de origen extranjero y no se encuentran arraigados a nuestra sociedad". "se están produciendo hechos que son graves" en la sociedad vasca. Entre enero y agosto, se han producido 10 homicidios,
Por otra parte ese tipo se dedica a subir su propaganda sin contestar cuando le rebaten sus historias.
Decenas de veces le hemos rebatido diciéndole que los inmigrantes africanos no pueden votar y obteníamos la callada por respuesta. Y a los 5 minutos estaba otra vez con lo mismo.
Le pusieron strike por el bulo. Y a la vuelta seguia con la misma mierda.
Villaroya denunció “el discurso de la izquierda institucional”, como: “profundamente hipócrita porque se limita a condenar la violencia —cuando la hay—, sin atender a los problemas reales que sufren los vecinos de muchos pueblos y barrios obreros”. “Nos dicen que no hay ningún problema, que todo va bien, que quien diga lo contrario es un fascista —ironizó—, pero los trabajadores de esos barrios no son fascistas. Son gente que convive todos los días con una situación que se degrada más y más”. www.meneame.net/m/actualidad/villarroya-desmonta-hipocresia-discurso-s
Cuando la gente tiene cero cultura bien porque estan lobotomizados, o porque han crecido n las calles sin futuro, sin familia, sin arraigo y sin ninguna referencia, no les importa nada porque no han tenido nunca nada. Las banderas en estos casos son para sonarse los mocos.
Enriquecimiento cultural creo que lo llaman.