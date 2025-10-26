José Luis, albañil de 62 años, sobre la falta de obreros: "Formas a un chico y en un mes prefiere trabajar en Mercadona"

El envejecimiento de los trabajadores, la falta de relevo y las condiciones laborales están lastrando el futuro de un sector clave como la construcción. Desde los sindicatos se reclama la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación. Más información: La construcción tira del empleo en Aragón ante la llegada de las nuevas inversiones y las dudas en la automoción
Ahora vienen los lloros, y más que vendrán.
Fuera de las grandes ciudades, en cualquier pueblo o capital que no sea de las más grandes/ricas, tras el empleo público la gente hace cola para trabajar en el Mercadona. En mi pueblo y 100 km a la redonda por ejemplo, Mercadona es prácticamente el único empleador que respeta las vacaciones, no hace jugarretas contractuales y no se echan más de 40h/semana.
Para ganar 1.500€ netos echando 40h semanales en jornada continua, o 55h (de 8 a 20h) en la obra con medio salario en negro pues es que es lógico.
En general en cualquier multinacional se trabaja mucho mejor que en las pymes, por muy mal que nos caigan los propietarios/presidentes de las primeras.
Como será el tal José Luis, que sus aprendices prefieren ir a trabajar a un Mercadona que trabajar con él.
También es verdad que durante la crisis se comió un mojón como una catedral.
Antes sí era rentable.A fuerza de explotación y destajo,un talocha, un alicatador o un encofrador se llevaba una buena suma que le podía compensar.Ahora ni eso.Que se vayan a la porra los empresarios.
Y de por medio, pues se simplifica hasta la náusea un problema complejo para que los cuñados de todo el espectro ideológico se despachen a gusto soltando cipotadas.
Las condiciones climáticas son muy importantes, en la obra aguanta lo que caiga, frío, calor. En el Mercadona todo el año a la misma temperatura.