José Luis, albañil de 62 años, sobre la falta de obreros: "Formas a un chico y en un mes prefiere trabajar en Mercadona"

El envejecimiento de los trabajadores, la falta de relevo y las condiciones laborales están lastrando el futuro de un sector clave como la construcción. Desde los sindicatos se reclama la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación. Más información: La construcción tira del empleo en Aragón ante la llegada de las nuevas inversiones y las dudas en la automoción