José Luis, albañil de 62 años, sobre la falta de obreros: "Formas a un chico y en un mes prefiere trabajar en Mercadona"

José Luis, albañil de 62 años, sobre la falta de obreros: "Formas a un chico y en un mes prefiere trabajar en Mercadona"

El envejecimiento de los trabajadores, la falta de relevo y las condiciones laborales están lastrando el futuro de un sector clave como la construcción. Desde los sindicatos se reclama la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación. Más información: La construcción tira del empleo en Aragón ante la llegada de las nuevas inversiones y las dudas en la automoción

Supercinexin #6 Supercinexin
Imagínate lo que les pagarán y lo que les obligarán a hacer en la obra para que prefieran largarse al Mercadona.
#27 indi11
#6 poca broma, yo tengo una licenciatura en ciencias de la salud y he trabajado de "lo mío" según convenio cobrando menos que lo que dicen las "noticias" que salen de vez en cuando hablando de los sueldos de mercadona....
JackNorte #33 JackNorte
#6 Y con el precio de la vivienda en maximos.
Lutin #20 Lutin *
Esto no sólo pasa en la albañilería, personalmente conozco el tema de obras industriales de cerca, no hay andamieros, no hay pintores que sepan aplicar correctamente un tratamiento anticorrosivo industrial, no hay tuberos oficiales de primera no hay soldadores que sepan soldar bajo procedimientos ASME GTAW aleados, ni SMAW, no hay montadores que sepan hacer algo más que apretar una unión bridads, no hay caldereros, no sabe nadie trazar tolvas o injertos, no hay profesionales que manejen…   » ver todo el comentario
#30 MPPC
#20 Llevan años cavando su propia tumba, exprimiendo a los trabajadores y no gastando un duro en formación.
Ahora vienen los lloros, y más que vendrán.
#25 encurtido
Lo llevo diciendo años por aquí y me caen negativos en cardumen.

Fuera de las grandes ciudades, en cualquier pueblo o capital que no sea de las más grandes/ricas, tras el empleo público la gente hace cola para trabajar en el Mercadona. En mi pueblo y 100 km a la redonda por ejemplo, Mercadona es prácticamente el único empleador que respeta las vacaciones, no hace jugarretas contractuales y no se echan más de 40h/semana.

Para ganar 1.500€ netos echando 40h semanales en jornada continua, o 55h (de 8 a 20h) en la obra con medio salario en negro pues es que es lógico.
yabumethod #35 yabumethod *
#25 Es completamente cierto y no se porque te iba a llover negativos por decirlo si es bien sabido el tema asi como la de empresaurios de pacotillas de pymes que quieren hacerse ricos a costa de explotar que es la razon por la esta todo el mundo buscando trabajo en los 4 sitios que quedan decentes que son el mercadona, las instituciones publicas y poco mas que no sea ua emigrar.
#36 encurtido
#35 Por que en general, Roig el del Mercadona cae mal por aquí igual que cualquier empresario español como el de Zara. Y con comentarios como este se interpreta como que se le está defendiendo.

En general en cualquier multinacional se trabaja mucho mejor que en las pymes, por muy mal que nos caigan los propietarios/presidentes de las primeras.
mikhailkalinin #7 mikhailkalinin *
#5 Todo lo que tenga que ver con la obra es cuestión de consultar a Escrivá de Balaguer. Y es que yo, paso.
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#7 os va poco doblar el lomo.
mikhailkalinin #17 mikhailkalinin
#13 ¿Me tomas por Abascal?
Macnulti_reencarnado #21 Macnulti_reencarnado
#17 no, tú debes ser más admirador del payaso independentista Rufián.
mikhailkalinin #22 mikhailkalinin *
#21 Yo admiro a Stalin. Moriría sin pestañear por cualquier designio suyo. Rufián me parece un burgués lamentable. Le condenaría al Gulag.
Macnulti_reencarnado #23 Macnulti_reencarnado
#22 ves, ya vamos acercando posiciones.
mikhailkalinin #24 mikhailkalinin
#23 No, si ya sabía que lo que quieres es follar...
Macnulti_reencarnado #28 Macnulti_reencarnado
#24 llevo más de 20 años casado. Imagínate.
mikhailkalinin #29 mikhailkalinin
#28 Te invitaré a mi boda. Y es con un ruso antiputin. Eso si, muy guapo. Pero guapo que te cagas. Se ha sacado medicina el año pasado y ya llevamos cinco años juntos, así que toca.
Macnulti_reencarnado #31 Macnulti_reencarnado
#29 excelente. Que vivan los novios!
frg #2 frg
Entonces, ¿en el Mercadroga les pagan más? Porque por el trato no va a ser, que los del supermercado tratan a sus esclavos como ganao.
#18 Grahml
#2 Miralo de este modo.

Como será el tal José Luis, que sus aprendices prefieren ir a trabajar a un Mercadona que trabajar con él.
rusito #14 rusito
#8 No soy ruso pero tuve familiares albañiles e incluso yo mismo, he hecho pequeños trabajos de albañileria
Canha #19 Canha
#14 pues macho, hoy en dia un albañil gana una pasta buena... tienen curro por todos lados y pueden pedir casi lo que quieran. Palabras textuales de mi primo : " en mi vida hice tanto dinero"
También es verdad que durante la crisis se comió un mojón como una catedral.
makinavaja #26 makinavaja
#19 No es lo mismo un albañil que un obrero de la construcción o peón...
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Si formas a un chico en un mes, normal que intente aspirar a desafíos más elevados. Al menos los dos meses de Mercadona.
rusito #4 rusito *
#1 Es menos duro y en ocasiones pagan mas
mikhailkalinin #8 mikhailkalinin
#4 Como ruso me imagino que estás muy puesto en el tema.
#37 mcfgdbbn3
#4: Quizás no sea tanto la dureza, sino que en el súper no tienes tu vida en peligro, y en la obra, si por agilizar te dicen que no te ates al arnés... pues eso. Y todavía alguno dirá que atarse es una cosa de la generación de cristal.
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#1 igual te piensas que formar a un peón de albañil, que es de lo que se empieza en la construcción, cuesta cinco años.
cocolisto #34 cocolisto
El que no ha trabajado en una obra en invierno no puede ni imaginar las condiciones que tienen que soportar de frío, humedad y unas condiciones penosas y particularmente en España.No se lo deseo ni a mí peor enemigo ni cobrando un dineral.Contra más,la mierda que pagan.
Antes sí era rentable.A fuerza de explotación y destajo,un talocha, un alicatador o un encofrador se llevaba una buena suma que le podía compensar.Ahora ni eso.Que se vayan a la porra los empresarios.
Golan_Trevize #11 Golan_Trevize
"El Español" ha tomado la linde con los albañiles, y no la suelta así bajase Monesvol en su trineo.

Y de por medio, pues se simplifica hasta la náusea un problema complejo para que los cuñados de todo el espectro ideológico se despachen a gusto soltando cipotadas.
rusito #16 rusito
#11 la prensa española está subvencionada. Si los de arriba dicen que faltan albañiles, te bombardean con titulares ddnoticias de este tipo o es mujer y albañil y es feliz.
#9 pozz
Ley de oferta y demanda, contratas a una persona a la que pagas mal, y al poco tiempo tiene una oportun idad en otro trabajo donde le pagan mas... pues a joderse, haberle pagado mas para retenerlo.
#12 Ginto
#9 Y no solo el sueldo que marca cada convenio.
Las condiciones climáticas son muy importantes, en la obra aguanta lo que caiga, frío, calor. En el Mercadona todo el año a la misma temperatura.
pedrobotero #10 pedrobotero
Ya lo decía la Bombi...
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Ahora quieren ser youtubers.
#15 _571
El mercado (laboral) se regula solo.
