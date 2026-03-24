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La jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado podría aprobarse este miércoles con el respaldo sindical, que también reclama una mayor oferta de empleo público

La jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado podría aprobarse este miércoles con el respaldo sindical, que también reclama una mayor oferta de empleo público

La jornada laboral de 35 horas podrá ser una realidad tras los avances logrados entre Gobierno y sindicatos en una reunión técnica mantenida ayer. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) prevé firmar este miércoles un acuerdo para implantar de manera definitiva la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado, incluyendo al personal de Instituciones Penitenciarias, sanitario y de educación, inicialmente excluidos.

| etiquetas: jornada , laboral , 35 horas , funcionarios
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25 comentarios
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Comentarios destacados:        
Priorat #1 Priorat *
Estoy radicalmente en contra. Aquí o parimos todos o cagó la burra. No estoy en contra de las 35h si se aprueba para todos. Estoy cansado de estos beneficios que son solo para la trabajadores de la administración.

Pero el rollete de "como no me atrevo a gobernar y hacerlo para todos, lo hago para mí que no se queja nadie".

Si es bueno, es bueno para todos. Y si no lo es, pues no lo es para todos.
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#3 Ominous *
#1 Te dirán que lo pelees tú con tu jefe a caraperro, mientras a otros les cae del cielo.
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alfre2 #7 alfre2
#3 si es un acuerdo que se produce mediante negociación colectiva no les ha caído del cielo. Cada uno obtiene lo que defiende.
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domadordeboquerones #15 domadordeboquerones
#3 Mi jefe es el perro zanche y
Me peleo con el
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obmultimedia #16 obmultimedia
#3 Es que es asi, la herramienta perfecta es la huelga.
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Escafurciao #4 Escafurciao
#1 aber etudiao.
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alfre2 #5 alfre2
#1 claro, no falta el cortito movido por la envidia. En cualquier país la negociación colectiva de los funcionarios va marcando luego los logros a los que aspiran el resto de trabajadores. Si alguien tiene jornada de 35 horas es más fácil exigirla en el resto de colectivos; si nadie la tiene es más difícil lograr. Para ello, ¿quién mejor que los funcionarios para pelear lo que nadie tiene? A ellos no se les puede despedir a la ligera como represalia o por ponerse en huelga. Así ya luego tú…   » ver todo el comentario
9 K 61
#17 fremen11
#5 Nadie se acuerda de cuánto tiempo han tenido el sueldo congelado o cuando les secuestraron la paga extra, y no es que los defienda precisamente, hay mucho inútil....
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#13 Scutarius
#1 pero lo que tú propones se votó en el Congreso, no? Y lo echó abajo Vox, el PP y Junts.
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#18 davidvsgoliat
#1 Usted solo busca el suyo, beneficio político. Cuanto peor, mejor.
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Ovlak #24 Ovlak
#1 ¿Por qué dices que no es para todos? Creo que hay muy poquitas restricciones que te puedan impedir opositar y acceder a esas condiciones.
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pedrario #6 pedrario
Sin duda la administración pública no puede parar de presumir de eficiencia y logros últimamente, así que no pasará nada por reducir su capacidad de producción, ¿qué puede pasar?¿que descarrile otro tren?

Y por supuesto, las cuentas lo soportan fácil, porque llevamos años en superávit y con presupuestos sólidos...
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ElBeaver #9 ElBeaver
#6 Antes lo hacían mal dedicando más horas, ahora lo seguirán haciendo mal con menos tiempo.
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powernergia #12 powernergia
#6 Pues argumentos parecidos a cuando se aprobaba la jornada de 40 horas. La pena es que esto no se haya aprobado para todo el mundo.
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pedrario #22 pedrario
#12 Cuando se aprobó la jornada laboral de 40 horas los aumentos de productividad por cosas como la mecanización ya habían conseguido de antes reducir dicha jornada. Además de que no paraba de haber progreso y mejoras.

En la actualidad no paramos de ver problemas crecientes, como infraestructuras degradadas, y no existe aumento de productividad real por persona ocupada, lleva bastante estancado muchos años.

Y efectivamente, que haya países con jornadas más elevadas, peores salarios, y otros…  media   » ver todo el comentario
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powernergia #23 powernergia
#22 Desde que en España se aprobó la jornada de 40 horas, el aumento de productividad se ha triplicado, osea podríamos trabajar jornadas de 2,5h.  media
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pedrario #25 pedrario
#23 El peor gráfico de la historia. Y que encima viene a darme la razón. Como he dicho en el comentario que respondes, el aumento de productividad permitió ese cambio.

Para empezar, el gráfico empieza en 1970, en torno a 26, y acaba en 2022, en torno a 58, digamos 25 y 60 para redondear. Es un aumento del 140%, no llega al triple, pero la jornada de 40 horas aprobada llega en el 1983, según tu gráfico llega más bien a 40, lo cual reduciría el incremento a solo un 50%, mucho más lejos de ese…  media   » ver todo el comentario
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powernergia #10 powernergia
# Te recuerdo que el gobierno intentó negociar eso con la patronal fue imposible, y que hacerlo unilateralmente es un marron para el gobierno, salvo para los empleados publicos, que por cierto, ya tienen la jornada de 35 horas en muchos sitios.
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#14 juanac
#10 Es un marrón porque el gobierno depende de partidos de derechas para sacar adelante leyes.

La próxima vez habrá que votar mejor si queremos que se aprueben mejoras para los trabajadores.

Es incompatible votar partidos de derechas y que miren por los derechos sociales y laborales.
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obmultimedia #20 obmultimedia
#14 Ahora mismo no interesan las mayorias absolutas a nivel estatal, en las CCAA es diferente al crearse sus reinos de taifas regionales viviendo del cuento y poniendo morros al gobierno central.
Ya hemos vivido 2 microdictaduras del PP y salimos escaldados, que no haya una tercera ( y definitiva si pacta con VOX), pasaremos de facto a ser una autocracia como esta pasando con Trump en EEUU.
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Extrapolem!
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Olaz #8 Olaz
Comprando votos con nuestro dinero
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#19 fremen11
#8 Te sorprendería saber cuantos funcionarios votan a la derecha/ultraderecha........comprando votos dice.....
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aruleno #11 aruleno
Lo ideal seria que se aprobara para todos, pero a la derecha no la interesa. El gobierno que propone la medida, da ejemplo aplicándola donde tiene influencia. ¿No es lo lógico?
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FunFrock #21 FunFrock
Si al menos trabajarán ahora las 35 horas...
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menéame