La jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado podría aprobarse este miércoles con el respaldo sindical, que también reclama una mayor oferta de empleo público

La jornada laboral de 35 horas podrá ser una realidad tras los avances logrados entre Gobierno y sindicatos en una reunión técnica mantenida ayer. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) prevé firmar este miércoles un acuerdo para implantar de manera definitiva la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado, incluyendo al personal de Instituciones Penitenciarias, sanitario y de educación, inicialmente excluidos.