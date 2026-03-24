La jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado podría aprobarse este miércoles con el respaldo sindical, que también reclama una mayor oferta de empleo público

La jornada laboral de 35 horas podrá ser una realidad tras los avances logrados entre Gobierno y sindicatos en una reunión técnica mantenida ayer. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) prevé firmar este miércoles un acuerdo para implantar de manera definitiva la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado, incluyendo al personal de Instituciones Penitenciarias, sanitario y de educación, inicialmente excluidos.
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Pero el rollete de "como no me atrevo a gobernar y hacerlo para todos, lo hago para mí que no se queja nadie".
Si es bueno, es bueno para todos. Y si no lo es, pues no lo es para todos.
Me peleo con el
Y por supuesto, las cuentas lo soportan fácil, porque llevamos años en superávit y con presupuestos sólidos...
En la actualidad no paramos de ver problemas crecientes, como infraestructuras degradadas, y no existe aumento de productividad real por persona ocupada, lleva bastante estancado muchos años.
Y efectivamente, que haya países con jornadas más elevadas, peores salarios, y otros… » ver todo el comentario
Para empezar, el gráfico empieza en 1970, en torno a 26, y acaba en 2022, en torno a 58, digamos 25 y 60 para redondear. Es un aumento del 140%, no llega al triple, pero la jornada de 40 horas aprobada llega en el 1983, según tu gráfico llega más bien a 40, lo cual reduciría el incremento a solo un 50%, mucho más lejos de ese… » ver todo el comentario
La próxima vez habrá que votar mejor si queremos que se aprueben mejoras para los trabajadores.
Es incompatible votar partidos de derechas y que miren por los derechos sociales y laborales.
Ya hemos vivido 2 microdictaduras del PP y salimos escaldados, que no haya una tercera ( y definitiva si pacta con VOX), pasaremos de facto a ser una autocracia como esta pasando con Trump en EEUU.