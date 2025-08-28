edición general
Holanda aprecia mucho la conciliación y nada el presentismo laboral. Así que ha logrado una semana de cuatro días sin hacer ruido

Socialmente para los holandeses, la conciliación y el tiempo en familia es lo más natural. Y desprecian el tema del presentismo o de presumir de trabajar de más. Mientras en España está pareciendo una misión imposible lograr pasar de las jornadas laborales de 40 horas a las de 37,5 horas, muchos países ya han apostado fuerte por las semanas laborales de cuatro días (en nuestro país hay empresas que lo hacen también). Y hay un fenómeno muy curioso que está protagonizando Holanda: lo están haciendo sin mucho ruido ni grandes iniciativas...

javibaz #11 javibaz
¿En el resto de los países bajos no?
0 K 15
Dene #15 Dene
Jolanda, el paraiso socialcomunista....
0 K 13
Harkon #1 Harkon
Mientras tanto aquí bajar la jornada laboral parece que "no toca" porque "no es el momento".
0 K 13
pedrobotero #14 pedrobotero *
#12 Claaaaaaaaro, por eso cuando te llega una oferta de otra empresa y lo comentas con el jefe, oh sorpresa contraoferta y ya "produces" un sueldo mayor de un minuto para otro, eh!!!
0 K 10
pedrobotero #10 pedrobotero
#9 pásame un medidor de producción de sueldo y te lo digo.
0 K 10
oricha_1 #12 oricha_1
#10 Eso es muy sencillo de medir. Lo que tu produces actualmente hay alguien interesado en pagarlo a ese precio?
Pues sencillo , produces tu sueldo. SI no ,no lo produces y tus ansias de tener un sueldo en base a lo que digas son pajas mentales
0 K 7
Laro__ #13 Laro__ *
#10 ¿Modelos y antigüedades de los coches que se ha comprado el empresario que extrae los ingresos de tu producción?
0 K 14
Torrezzno #3 Torrezzno *
Mejor empezamos por tener los sueldos de Holanda (65k sueldo medio) y su porcentaje de paro (3.8%). Queremos empezar la casa por el tejado con los populismos  media
0 K 8
Harkon #5 Harkon *
#3 Spoiler, si bajas los días de trabajo, ee día lo tienes que cubrir con otro personal, es decir, con otra persona contratada más, bajar la jornada laboral y los días de trabajo aumenta la contratación y baja el paro, es precisamente lo que ha pasado allí durante décadas, que la gente iba menos horas a trabajar, pero los días de trabajo en la empresa, los 5 días y las 40 horas de servicio se mantienen, provocando que otras personas cubran esas franjas.

Todo empezó con las mujeres. En los

…   » ver todo el comentario
0 K 13
Torrezzno #7 Torrezzno
#5 como no se le había ocurrido a nadie antes. Habrá que esperar a que haya un gobierno de izquierdas de verdad.
1 K 15
Harkon #8 Harkon
#7 Ahora mismo no hay un gobierno ni mayoría de izquierdas. Sal,vo que te refieras que está más a la izquierda que los fascistas de mierda.

De nada
0 K 13
pedrobotero #6 pedrobotero
#3 Me parece bien, este año que los empresarios nos paguen ese sueldo y el siguiente la semana laboral de 4 días
1 K 20
oricha_1 #9 oricha_1
#6 TU produces ese sueldo?
0 K 7
#19 Katos
#6 me parece que no lo has entendido ya que la productividad de esos 4 días equivalen a los 5 de antes. De ahí el mismo sueldo..
0 K 6
#18 Borgiano
#17 A ver, conciliar si tienes hijos, es fundamentalmente poder estar con ellos, además si curras cuatro días tienes que meterle nueve horas y media los días que trabajas, con lo cual a los niños ni puedes recogerlos del colegio como quien dice.
0 K 7
#2 Borgiano
Pues para conciliar mejor cinco días con menos horas, lo digo porque si los padres trabajan cuatro días y los niños están de lunes a viernes en el cole poco van a conciliar.
0 K 7
#4 Meloncio
#2 Aprovechar ese día que los padres tienen libre y los niños no para hacer recados y demás cosas, y así poder estar con los niños el 100 del tiempo libre de éstos.
0 K 7
#17 Zerjillo
#2 Conciliar no es cuidar a los niños. Es hacer lo que te venga bien. Puedes hacer deporte, hacer un recado, holgazanear, ir al monte a dar una vuelta, ir a comer por ahí, socializar, follar (que precisamente suele ser más cómodo cuando no están los niños en casa). Nos han metido a fuego que conciliar es para cuidar a los niños, pero no es así. Es conciliar tu vida personal con el trabajo. Y tú vida personal puede tener muuuuchos aspectos que no sea cuidar a otros.
0 K 7
UnoYDos #16 UnoYDos *
Si aplicas lógica hasta sobra tu pregunta. Si los trabajadores de esa empresa no generasen su sueldo mas plusvalías esa empresa habría cerrado ya hace tiempo.

EDIT: Para el liberalisto de #_12
0 K 6

