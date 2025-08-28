Holanda aprecia mucho la conciliación y nada el presentismo laboral. Así que ha logrado una semana de cuatro días sin hacer ruido

Socialmente para los holandeses, la conciliación y el tiempo en familia es lo más natural. Y desprecian el tema del presentismo o de presumir de trabajar de más. Mientras en España está pareciendo una misión imposible lograr pasar de las jornadas laborales de 40 horas a las de 37,5 horas, muchos países ya han apostado fuerte por las semanas laborales de cuatro días (en nuestro país hay empresas que lo hacen también). Y hay un fenómeno muy curioso que está protagonizando Holanda: lo están haciendo sin mucho ruido ni grandes iniciativas...