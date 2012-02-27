El fiscal general dimite después de ser condenado por el Supremo: "He servido fielmente a la institución"

Álvaro García Ortiz remite una carta al ministro de Justicia en la que anuncia su renuncia al cargo después de que el tribunal, “a falta de mayor concreción”, le haya considerado culpable de la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso
Debía haberse ido hace mucho tiempo si realmente le importaba algo la institución.
Un tribunal que apreció terrorismo en un infarto de miocardio de un turista francés en las manifestaciones del aeropuerto del Prat.
Que apreció enriquecimiento ilícito en una malversación en la que no había malversación, inventando un concepto de la malversación que cualquier economista de… » ver todo el comentario
Si lo hubieran hecho así el resultado habría sido seguramente el mismo sin comprometer la legitimidad del Supremo más de lo que ya está. Con ésta torpeza de condenarlo les va a salir el tiro por la culata, porque es tan burdo que menos para su caverna para el resto es obvio lo que ha ocurrido. Que la más alta instancia judicial del estado ha prevaricado para atacar al gobierno para además, defender a un delincuente.
Lo de: " Se fuerte Luis" les pareció una perdida de tiempo y talento y ahora ya van directamente a por todas sin pudor.
En los tribunales sabe que pierde.
Salvo que consiga que le anulen sentencia en el TEDH, y con el rechazo entiendo que no, no se revocará nada. Solo pinta el judicial.
Ni una sola entidad juridica internacional seria ha apoyado al delincuente Baltasar Garzon.
Ademas, aunque no se le ha juzgado y condenado, su historial mafioso se conoce bastante bien desde principios de los 90s.
Es como Pegasus y los abogados del process, ¿ya han juzgado al juez? diferente porque patatas.
Que te paguen un sueldo no cambia la verdad
Parece que tuvieras la contestación preparada ya..... No tiene nada que ver tu discursito con lo que digo
Ahora pasas al ataque personal, como no tienes argumentos que sostengan la burrada que has soltado, me acusas de recibir un sueldo... Cuando eres tu el que defiende a un DELINCUENTE que acaba de ser condenado por actuar como un mafioso al usar las herramientas del estado para atacar a un ciudadano particular. Me podreis acusar de no se cuantas chorradas, pero nunca me veras defender a un delincuente condenado.
Veros con esa fé tan ciega a la hora de defender a vuestros adorados delincuentes corruptos condenados, esta siendo la hostia de divertido.
Edito: estoy deseando ver el emoti que pones cuando lo catas
InstituciónGobierno.
venga, no te quedes en léxico exacto, contra. Espero más de ti.
El Alberto es un prenda, eso no se puede discutir, pero en nuestro sistema de vida incluso los prendas tienen derechos y una figura como el fiscal general se ha pasado esos derechos por el forro
Ese es el foco y por eso le condenan
que al otro, al del ático, le metan mano? Ya tardan y si es culpable que le condenen. Pero una cosa no quita la otra y aquí parece que se ha olvidado eso.
El FG, asumiendo que de verdad sea culpable al 100% lo que hizo fue filtrar una información estatal para contrarrestar una mentira pública espoleada por MAR y muchos medios de comunicación. Como el dijo, mentir no es delito, pero tiene efectos públicos.
¿Es esto normal? ¿Es razonable que se pueda… » ver todo el comentario
En lugar de servir a la ciudadanía se pone a sacar trapos sucios, para rédito de Pedro y se ha quemado. Bien merecido lo tiene y razón tenían los que en su momento dijeron que era un mal nombramiento
Gran labor Álvaro.
Aqui hablamos de que no se ha podido demostrar de ningún modo que el FGE fuera el autor y que varios testigos en el juicio declararon que obtuvieron esa información antes de otras fuentes.
No hay nada que demuestre que no.era un profesional impecable.
Si la condena es en virtud de que "era el responsable", que se vayan preparando muchos....
Ni idea tenemos aún de por qué lo han condenado. Están afinándolo... pero lo tienen muy difícil....
A ver si surge algún "manos limpias" de ideologia contraria. Iba a ser una risa...
Los indicios son demasiado evidentes incluso para los que estáis psoizados.
No es necesario que encuentres a tu mujer en pleno acto, para saber que te están poniendo los cuernos cuando encuentras un condón usado en tu habitación y tu mujer ha borrado todas las conversaciones del WhatsApp en el momento que le notificas tus sospechosas.
Pues pedir que te manden documentos secretos a una cuenta de gmail personal es de no ser profesional..
Pero hoy toca a los fachitas celebrar que la justicia funciona, así que el resto simplemente apretamos fuerte los puños y rezamos porque alguien que todavía crea que en España hay democracia y legalidad abra los ojos.
Que el tribunal haya decidido ponerlo como hecho probado para condenar es otra cosa, pero no tiene base para ello, hay muchísima diferencia entre la realidad y lo que un tribunal dice que es la realidad.
Y la guinda es que el propio tribunal subraya que no hizo falta adornos: la filtración existió, el dato reservado salió de donde no debía, y él era el responsable último. Por eso cae la inhabilitación. No hay poesía política que tape un 417 CP.
Si este es el estándar de “servir fielmente”, imagina los infieles.
Voy a por palomitas...
Y lo más divertido del show es que la PSOE llevaba años repitiendo que era un profesional ‘impecable’. Resultado: el Supremo les deja el argumentario hecho confeti y él dimite diciendo que ha ‘servido fielmente’. Desde luego: fielmente… a quien lo nombró, no a la institución.
Puedes ir a por palomitas. Esto no es una filtración cualquiera: es la enésima obra de teatro institucional made in la PSOE.
No hay mas que ver lo escocidos que estan. Para esta gentuza no es el que, sino el quien, los suyos pueden cometer todos los delitos que sean necesarios, para ellos todo vale. Luego son los que se ponen a señalar por fango y no se que mierdas.
Si lo tuviera el PSOE.... Sería un héroe perseguido por los fachillas
No hay verdad,... No hay razón... Solo hay corrupción y mafias en el sistema judicial
Ha sido condenado por ser un delincuente, por aprovechar los resortes del estado para atacar a un ciudadano y a un rival politico. Es curioso que hagas mencion a la corrupcion, cuando blanqueas a un delincuente condenado por ser un corrupto, pero evitas mencionar y señalar a ese corrupto, solo señalas a los jueces por no fallar lo que te gustaria.
No te autoengañes, tu no eres un democrata, eres un totalitario que no cree en la justicia, solo crees en TU justicia. Veros a los fanaticos defender y blanquear a este delincuente a capa y a espada esta siendo la leche de divertido
Lo que hay también es descerebrados sin escrúpulos
