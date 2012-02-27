edición general
El fiscal general dimite después de ser condenado por el Supremo: "He servido fielmente a la institución"

El fiscal general dimite después de ser condenado por el Supremo: "He servido fielmente a la institución"

Álvaro García Ortiz remite una carta al ministro de Justicia en la que anuncia su renuncia al cargo después de que el tribunal, “a falta de mayor concreción”, le haya considerado culpable de la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso

Mala #2 Mala
No ha especificado a que institución. Cabe pensar que ha sido al Gobierno. A la Fiscalía le ha provocado un enorme desgaste.
26
pedrario #10 pedrario
#2 El primero al que le tiran nombramientos por desvío de poder, declarado no idóneo para el puesto, perdiendo resoluciones judiciales por apartar a fiscales porque se negaban a no investigar casos, mandando información reservada por Whatsapp y correos de Gmail.....

Debía haberse ido hace mucho tiempo si realmente le importaba algo la institución.
8
nemesisreptante #58 nemesisreptante *
#2 #10 cuando la sentencia de Europa diga lo contrario vais a estar una semana de vacaciones, verdad?
2
pedrario #62 pedrario
#58 ¿Qué sentencia de Europa va a corregir nada de lo que he dicho? Sorpréndeme.
0
Desideratum #15 Desideratum
#2 Fíjate que los demócratas lo que apreciamos es un desgaste aún mayor del que ya tiene el Tribunal Supremo, (en Europa han usado algunas de sus sentencias escritas como sustitutivo de papel higiénico).

Un tribunal que apreció terrorismo en un infarto de miocardio de un turista francés en las manifestaciones del aeropuerto del Prat.

Que apreció enriquecimiento ilícito en una malversación en la que no había malversación, inventando un concepto de la malversación que cualquier economista de…   » ver todo el comentario
14
Macnulti_reencarnado #24 Macnulti_reencarnado
#15 yo soy demócrata y no aprecio ese desgaste. Imagino que te referirás a los demócratas sectarios de extrema izquierda.
5
Desideratum #32 Desideratum
#24 No voy a expresar lo que eres porque me banean. :troll:
5
Macnulti_reencarnado #37 Macnulti_reencarnado
#32 igual te piensas que yo no me muerdo la lengua.
1
#46 Falangito
#24 Ser demócrata no basta para apreciar ese desgaste. También se necesita tener más de una neurona y no defecarse encima cada vez que intentas respirar.
4
Macnulti_reencarnado #71 Macnulti_reencarnado
#46 busca ayuda médica. Seguramente tenga solución. Lo de que te cagues al respirar tiene que ser terrible.
0
Templetonpeck #49 Templetonpeck
#24 Tú, demócrata? xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
4
Macnulti_reencarnado #72 Macnulti_reencarnado
#49 no puedes entenderlo. Lo sé. Los sectarios tenéis ese tipo de taras.
1
#44 Falangito
#15 Totalmente de acuerdo. Pero no sólo desgaste del TS; esto va más allá, yo diría que es ridículo del TS. Y cuando publiquen la sentencia nos vamos a reír mucho con la “argumentación”.
1
Variable #69 Variable
#15 Sinceramente, yo pensaba que lo iban a absolver con una sentencia que dejara dudas sobre su inocencia en plan "lo absolvemos porque no hemos encontrado suficientes pruebas" porque lo que se buscaba se ya obtenido con creces: Desconfianza en las instituciones y titulares para la prensa cloaquera.

Si lo hubieran hecho así el resultado habría sido seguramente el mismo sin comprometer la legitimidad del Supremo más de lo que ya está. Con ésta torpeza de condenarlo les va a salir el tiro por la culata, porque es tan burdo que menos para su caverna para el resto es obvio lo que ha ocurrido. Que la más alta instancia judicial del estado ha prevaricado para atacar al gobierno para además, defender a un delincuente.
2
Raziel_2 #81 Raziel_2
#15 Y todo por salvarle el culo al nuevo testaferro del PP madrileño.

Lo de: " Se fuerte Luis" les pareció una perdida de tiempo y talento y ahora ya van directamente a por todas sin pudor.
0
Priorat #28 Priorat *
#2 Hombre, pues a la fiscalía, ¿no? El desgaste a la fiscalía no lo ha provocado él.
1
Suriv #76 Suriv
#2 Es a la fiscalía a la que ha servido fielmente....
0
#80 capitansevilla
#2 mucho mejor poner al marido de Almudena Lastra
0
alcama #4 alcama
Ya le buscará el PSOE algun puesto
15
Noeschachi #6 Noeschachi
Todo esto me recuerda a cuando se cargaron a Garzon por golisquear dentro de la Gürtel
13 K 111
strike5000 #7 strike5000
#6 Yo creía que a Garzón se lo cargaron por vulnerar el derecho al secreto profesional, grabando conversaciones entre un acusado/investigado y su abogado...
11 K 124
pedrario #12 pedrario
#8 Que Garzón es culpable lo sabe hasta él perfectamente. Por eso no recurrió su caso al TEDH sino que se ha hecho campañas políticas.

En los tribunales sabe que pierde.
0
Noeschachi #16 Noeschachi
#12 Garzón recurrió su caso al TEDH y al Comité de Derechos Humanos de la ONU
5
pedrario #18 pedrario
#16 Pues me la envaino, veo que sí hizo una reclamación y se la rechazaron de pleno. Creer sí creía que podía sonar la flauta pero no parece haber sonado en tribunales.
4 K 47
Noeschachi #22 Noeschachi
#18 La flauta le ha sonado en el Comité de Derechos Humanos de la ONU mientras que el TEDH lo desestimó sin declaración ninguna. Ahí sigue dando la brasa al TC, Poder Judicial y demas por las vias que tiene.
1
pedrario #25 pedrario
#22 Como ya dije, solo queda campaña política como comités de amiguetes que no saben derecho ni cortan.

Salvo que consiga que le anulen sentencia en el TEDH, y con el rechazo entiendo que no, no se revocará nada. Solo pinta el judicial.
0
#55 pozz
#18 No le hagas mucho caso a ese propagandista, el comite de derechos humanos de la ONU es un comite de payasos y activistas cuyas resoluciones tienen menos valor juridico que el cacho de papel con el que me limpio la mierda del culo.
Ni una sola entidad juridica internacional seria ha apoyado al delincuente Baltasar Garzon.

Ademas, aunque no se le ha juzgado y condenado, su historial mafioso se conoce bastante bien desde principios de los 90s.
0
#65 uvi
#7 Y que mas tarde se demostró que los abogados estaban en el ajo.

Es como Pegasus y los abogados del process, ¿ya han juzgado al juez? diferente porque patatas.
1
jozegarcia #68 jozegarcia
#7 algo que solo puede hacerse con autorización de un juez... como por ejemplo Garzón {0x1f62c}
0
Wachoski #27 Wachoski *
#20 ni blanqueo ni digo bulo alguno... Es la verdad de nuestro país desde hace décadas.

Que te paguen un sueldo no cambia la verdad

Parece que tuvieras la contestación preparada ya..... No tiene nada que ver tu discursito con lo que digo
9
#30 pozz *
#27 Tu sigue, otro reporte por bulo al @admin

Ahora pasas al ataque personal, como no tienes argumentos que sostengan la burrada que has soltado, me acusas de recibir un sueldo... Cuando eres tu el que defiende a un DELINCUENTE que acaba de ser condenado por actuar como un mafioso al usar las herramientas del estado para atacar a un ciudadano particular. xD Me podreis acusar de no se cuantas chorradas, pero nunca me veras defender a un delincuente condenado. :troll:

Veros con esa fé tan ciega a la hora de defender a vuestros adorados delincuentes corruptos condenados, esta siendo la hostia de divertido. xD
16
Wachoski #34 Wachoski *
buscate uno del PSOE para tu rollito 1vs1 ... Luego, os cojeis de la manita y me podéis venir a chupar los huevos por debajo del ojal. Te va a gustar mercenario.

Edito: estoy deseando ver el emoti que pones cuando lo catas

Cc #27 #11 .. El mercenario me ha bloqueado para evitar contestación
8 K 77
CerdoJusticiero #53 CerdoJusticiero *
#_20 Ni cuando os salís con la vuestra los extremocentristas dejáis de llorar. xD xD xD xD

Qué vida más triste, qué existencia más patética.

Edito: iba para el llorón de pozz, pero me tiene bloqueado. #27
2
#3 poxemita
Institución Gobierno.
8 K 79
Quel #41 Quel
#3 Ya ha salido el gramarnazi a corregir una insignificante falta de ortografía.
:troll:
0
Enero2025 #5 Enero2025
¿De quién depende la fiscalía?
7
Priorat #29 Priorat
#5 La fiscalía no depende de nadie. Es como la CNMC, por poner un ejemplo.
6
#50 ddomingo
#29 La fiscalía es una organización jerárquica. El fiscal general del estado lo nombra el gobierno, en este caso el PSOE.
1
#48 Falangito
#5 ¿Quién controla la Sala Segunda del TS? :troll:
4
Garbns #73 Garbns
#48 ¿y el TC? :troll:
1
Torrezzno #9 Torrezzno
Podía haber dicho a la Justicia pero a lo mejor lo imputaban por falso testimonio :troll:
2
Pacman #19 Pacman
#17 filtrar datos no se puede considerar eso?
venga, no te quedes en léxico exacto, contra. Espero más de ti.
3
#26 adolor
#19 de mi no esperes nada excepto que ojalá le paguemos al pobre Alberto su ático, y que le quede una propina buena, a nuestra costa por supuesto, que el pobre está sufriendo mucho. ¡Alberto, guapo!
0
Pacman #35 Pacman
#26 has perdido el foco, lo siento.
El Alberto es un prenda, eso no se puede discutir, pero en nuestro sistema de vida incluso los prendas tienen derechos y una figura como el fiscal general se ha pasado esos derechos por el forro

Ese es el foco y por eso le condenan
que al otro, al del ático, le metan mano? Ya tardan y si es culpable que le condenen. Pero una cosa no quita la otra y aquí parece que se ha olvidado eso.
1
#56 adolor
#35 si piensas que no le voy a pagar el ático y lo que haga falta a ¡Alberto, guapo! estás siendo muy, muy ingenuo. Y que esto va a ser usado para que paguemos la factura lo saben hasta en Tokio.
0
#67 adolor
#35 por cierto, ya está Peinado con la malversación porque MAR cobrando de lo público se dedicó a los asuntos de un particular ¡Alberto, guapo! (No me canso de decirlo)
0
#77 Zeremiel
#19 Pues yo creo que depende, tenemos un problema mucho mas grave del que derivó este (Y otros 100.000) en el que nadie se fija y nadie hace nada, y es la libertad de expresión usada para mentir.

El FG, asumiendo que de verdad sea culpable al 100% lo que hizo fue filtrar una información estatal para contrarrestar una mentira pública espoleada por MAR y muchos medios de comunicación. Como el dijo, mentir no es delito, pero tiene efectos públicos.

¿Es esto normal? ¿Es razonable que se pueda…   » ver todo el comentario
0
Pacman #14 Pacman
Ya su nombramiento de amiguete causó polémica, pues resulta que había razones para la desconfianza.

En lugar de servir a la ciudadanía se pone a sacar trapos sucios, para rédito de Pedro y se ha quemado. Bien merecido lo tiene y razón tenían los que en su momento dijeron que era un mal nombramiento
6
#17 adolor
#14 pero qué estás diciendo. Qué él sacó trapos sucios. Venga, digo cualquier gilipollez y tira palante. Ahora viene lo de los rojos, zurdos y demás inteligentes lindezas. No os da vergüenza?
0
#13 poxemita
Tal es su servicio a la institución que aún sabiéndo que lo iba a juzgar un tribunal facha y por tanto a condenar ha seguido en el cargo para que veamos a la fiscalía defendiendo a su jefe en un juicio, y que estuviese con toga en su juicio.

Gran labor Álvaro.
2
#45 chavi *
#38 Yo no me lío. Lo haces tü.
Aqui hablamos de que no se ha podido demostrar de ningún modo que el FGE fuera el autor y que varios testigos en el juicio declararon que obtuvieron esa información antes de otras fuentes.

No hay nada que demuestre que no.era un profesional impecable.

Si la condena es en virtud de que "era el responsable", que se vayan preparando muchos....

Ni idea tenemos aún de por qué lo han condenado. Están afinándolo... pero lo tienen muy difícil....

A ver si surge algún "manos limpias" de ideologia contraria. Iba a ser una risa...
1
blid #60 blid *
#45 Ten un poco de dignidad Chavi.

Los indicios son demasiado evidentes incluso para los que estáis psoizados.

No es necesario que encuentres a tu mujer en pleno acto, para saber que te están poniendo los cuernos cuando encuentras un condón usado en tu habitación y tu mujer ha borrado todas las conversaciones del WhatsApp en el momento que le notificas tus sospechosas.
0
Garbns #74 Garbns
#45 No hay nada que demuestre que no.era un profesional impecable.

Pues pedir que te manden documentos secretos a una cuenta de gmail personal es de no ser profesional..
1
Harkon #63 Harkon
Ha sido condenado por la sala segunda del supremo, esa que decía Cosidó del PP, que controlarían por la puerta de atrás gracias a Marchena.
0
tul #52 tul
#31 en las cloacas que tenemos por sistema de justicia no hay nada de eso
0
TonyStark #59 TonyStark
no te has enterado muy bien de la película...
0
Suriv #47 Suriv
Sinceramente una mala decisión, mala decisión porque lo que quería el PP era su dimisión, y con ella darán la turra de que lleven la razón, ahora veremos la sentencia que seguramente le absuelvan o hagan cualquier chorrada, cuando todos iban a decir que podría recurrir al Constitucional, no lo van hacer, principalmente para no seguir con el tema. El PSOE no quiere dar la batalla al PP y el PP se siente agusto con esta mierta y lo que irán es ahora a saco a por Begoña y el hermano, aunque hayan firmado un pequeño acuerdo, son gilipo... los del PSOE.
0
#51 ddomingo
Editt
0
CharlesBrowson #21 CharlesBrowson
No si quieres despues de que este inhabilitado se quede de fiscal general...
0
Andreham #39 Andreham
Tranqui bro, ya te pagaremos todos a pachas cuando Europa diga, una vez más, que los jueces fascistas se han cargado el estado de derecho.

Pero hoy toca a los fachitas celebrar que la justicia funciona, así que el resto simplemente apretamos fuerte los puños y rezamos porque alguien que todavía crea que en España hay democracia y legalidad abra los ojos.
0
#40 malarte
Voy a intentar ser positivo. Durante los últimos 50 años las élites judiciales de este país, primero las nombradas por Franco que pasaron de un día para otro de ser demócratas, y luego sus sucesores, hijos putativos de los anteriores, fueron los encargados reales (los militares solo para casos extremos) de mantener el “status quo” en la sombra. El infame caso del Fiscal General, pero también el de los familiares de Sánchez, los ha obligado a salir de las “cómodas” sombras donde estaban…   » ver todo el comentario
0
#75 endy *
Este hombre no tiene filtros :troll:
0
#79 Zeremiel
#38 La sentencia será todo lo firme que quieras, pero eso no quiere decir que haya pruebas de lo que el tribunal ha decidido dar por probado, hubo una filtración, si, pero no sé puede demostrar con las pruebas practicadas que la haya provocado el FG.

Que el tribunal haya decidido ponerlo como hecho probado para condenar es otra cosa, pero no tiene base para ello, hay muchísima diferencia entre la realidad y lo que un tribunal dice que es la realidad.
0
#54 Mk22
A mí esa nota de prensa que dictó me parece inaceptable.
0
#66 pozz *
Como me lo estoy pasando de bien viendo a los fascistas rabiando como los totalitarios que son al ver con impotencia como se ha condenado al delincuente que tanto defienden. xD xD xD xD
0
Glidingdemon #78 Glidingdemon
La basura_reencarnada dice que todos los que no piensan su basura son ultraizquierda y que el como demócrata considera que los jueces del supremo son gloria bendita. xD xD xD xD lo digo aquí porque como buena basura me bloqueo después de denunciarme por llamarlo lo que es.
0
Kmisetas #23 Kmisetas
El tipo dimite “con honor” después de que el Supremo lo condene por revelación de secretos, pero aquí la clave no es el teatrillo de la carta. La clave es que lo han cazado filtrando datos fiscales protegidos, algo que cualquier funcionario sabe que es intocable. No es persecución, no es conspiración, es ilegal.

Y la guinda es que el propio tribunal subraya que no hizo falta adornos: la filtración existió, el dato reservado salió de donde no debía, y él era el responsable último. Por eso cae la inhabilitación. No hay poesía política que tape un 417 CP.

Si este es el estándar de “servir fielmente”, imagina los infieles.
6
#36 chavi
#23 Es decir, que por cualquier filtración en cualquier ámbito se puede y se debe condenar al responsable haya sido el autor o no ..

Voy a por palomitas...
0
Kmisetas #38 Kmisetas
#36 Filtración sí, pero no te líes: aquí no hablamos de un becario imprudente. Hablamos del Fiscal General del Estado, puesto a dedo por la PSOE, condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos. No es una sospecha: es sentencia firme.

Y lo más divertido del show es que la PSOE llevaba años repitiendo que era un profesional ‘impecable’. Resultado: el Supremo les deja el argumentario hecho confeti y él dimite diciendo que ha ‘servido fielmente’. Desde luego: fielmente… a quien lo nombró, no a la institución.

Puedes ir a por palomitas. Esto no es una filtración cualquiera: es la enésima obra de teatro institucional made in la PSOE.
3
#70 pozz *
#23 Es el estandar de la izquierda que tantaas lecciones de moral da...... El descojone que arrastro desde hace varios dias de todo el facherio que esta dedicando tantos esfuerzos en blanquar y defender a este delincuente condenado, esta siendo apoteosico.
No hay mas que ver lo escocidos que estan. Para esta gentuza no es el que, sino el quien, los suyos pueden cometer todos los delitos que sean necesarios, para ellos todo vale. Luego son los que se ponen a señalar por fango y no se que mierdas. xD
0
Wachoski #11 Wachoski
#1 ha sido condenado porque tiene mayoría de jueces el PP

Si lo tuviera el PSOE.... Sería un héroe perseguido por los fachillas

No hay verdad,... No hay razón... Solo hay corrupción y mafias en el sistema judicial
20
#20 pozz *
#11 Reportado por bulo

Ha sido condenado por ser un delincuente, por aprovechar los resortes del estado para atacar a un ciudadano y a un rival politico. Es curioso que hagas mencion a la corrupcion, cuando blanqueas a un delincuente condenado por ser un corrupto, pero evitas mencionar y señalar a ese corrupto, solo señalas a los jueces por no fallar lo que te gustaria.
No te autoengañes, tu no eres un democrata, eres un totalitario que no cree en la justicia, solo crees en TU justicia. Veros a los fanaticos defender y blanquear a este delincuente a capa y a espada esta siendo la leche de divertido :popcorn: :popcorn: :popcorn:
32
#57 pozz *
@admin @eirene a ver si revisamos los abusos de los negativos ideologicos coordinados de la secta a mis comentarios #1 y #20 , porque madre mia... remarcar que un fiscal general ha sido condenado por ser un delincuente, es la realidad que al facherio que purula por esta web no le gusta e intentan censurar.
6
#31 chavi
#11 Hay verdad y hay razón. Claro que la hay.

Lo que hay también es descerebrados sin escrúpulos
0
ewok #33 ewok *
El TS ha hecho algo tan patético como condenar a alguien por "no custodiar" una información (ya que no había base para condenarlo por "filtrar") y al mismo tiempo adelantar la condena sin sentencia al 50º aniversario de la muerte de Franco "para que no se filtre", cuando acaban de sentenciar que ellos mismos serían los responsables subsidiarios en caso de filtración.
#11 Te cito a ti porque el 1, que te amenaza en 20, me tiene ignorado.
5
sieteymedio #61 sieteymedio *
#11 Ya lo sabe, viene aquí a provocar a ver si se lleva algún insulto. Ni caso.
Mira que en estas cosas suele tener primer comentario. El tío debe estar escaneando constantemente cualquier noticia que esté en su radar para poner su comentario el primero. Supongo que cobrará por ello o es un parado.
0
#42 Falangito
#1 Lo que nos vamos a reír cuando anulen el panfletillo político en el que lo condenan xD
0
TonyStark #64 TonyStark
#42 será demasiado tarde, el daño es mediático y político, que es lo que se busca. También la propia ONU en 2021 consideró que el proceso contra Baltasar Garzón fue arbitrario y solicitó reparación... Y no ha pasado nada, el Tribunal Supremo aún se está descojonando.
0
#43 jmav
0
0 K 6

