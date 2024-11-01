edición general
Filtración en PcComponentes: 16 millones de cuentas afectadas

PcComponentes sufre la filtración de su base de datos con información sensible de más de 16 millones de cuentas registradas en su tienda.

alfema #7 alfema
Veremos si me llega algún mensaje suyo, soy cliente, aunque la última compra que hice fue en el 2023.

Estoy por hacerme una camiseta con mis contraseñas, dirección, número de teléfono, IBAN, datos de la tarjeta, ... creo que van a estar más seguros.
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
La filtración de la base de datos de PcComponentes contiene:

Identificación personal: NIF/DNI/NIE junto al nombre y apellidos
Datos de contacto: email y teléfono asociado a la cuenta
Dirección y logística: dirección completa, código postal y datos de seguimiento (tracking) de los envíos
Compras y facturación: historial de pedidos y facturas (incluye documentación asociada)
Soporte al cliente: tickets de Zendesk y conversaciones con soporte en esos ticket


Alakrán_ #5 Alakrán_ *
Joder, me acaban de filtrar los datos de Endesa, de su otra empresa siglo XXI, y también tengo cuenta en PcComponentes. En el pasado también de Phonehouse, en la empresa en la que trabajo también sufrió un hackeo y se llevaron una copia de un pasaporte caducado.
A lo que hay que añadir que hace unos días Outlook me avisó de un posible acceso a mi correo, espero que no llegaran a entrar porque tenía mi DNI escaneado, información médica...
Total, vendió no, lo siguiente.
thror #8 thror
#5 Ya tardas en cambiar contraseñas
calde #11 calde
#4 Pero si ya tienen hasta nuestra talla de calzoncillos! Qué más da, ya... salvo que consigan entrar en la cuenta del banco, claro.
pip #3 pip
Joder la madre que lo parió. Qué pereza me da todo.
Elrosquasard #4 Elrosquasard
#3 Pues el día que caiga google será el armaggedon.
pip #6 pip *
#4 bufff desastre absoluto.:palm:
#9 mcfgdbbn3
Sugerencia a las tiendas en línea: permitir NO introducir el domicilio y en su lugar meter la dirección de la oficina de Correos, armarios o tiendas que recogen pedidos.

Por un lado facilitáis la vida a las personas al no "secuestrarlas" en su propia casa, por otro no tenéis datos que se os puedan filtrar.
alfema #10 alfema
#9 pero a efectos fiscales necesitan la dirección para poder realizar la factura.
Supercinexin #12 Supercinexin
#9 La Tienda que recoge pedidos es siempre la mejor opción.
kwisatz_haderach #1 kwisatz_haderach
A media tarde me habían pasado este enlace sobre el tema, de uuna cuenta que monitorea estas cosas... a ver si mñn se confirma algo... x.com/H4ckmanac/status/2013678759958978577
