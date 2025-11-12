España asombra a EEUU y Europa con su modelo para integrar en la economía a los que vienen de fuera: "Es una valiosa lección para la UE"

España ha tratado la inmigración desde una perspectiva muy diferente"

La afinidad cultural con América Latina ha sido clave para el éxito

Los extranjeros llegan, trabajan y se integran a una gran velocidad.

La conclusión es que este es un modelo de éxito del que se pueden extraer lecciones, pero que es muy difícil de replicar en otros países por las singularidades de la cultura española y que la reciente ola tiene un nivel promedio de educación más alto que antes de la pandemia.