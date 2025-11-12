edición general
España asombra a EEUU y Europa con su modelo para integrar en la economía a los que vienen de fuera: "Es una valiosa lección para la UE"

España ha tratado la inmigración desde una perspectiva muy diferente"
La afinidad cultural con América Latina ha sido clave para el éxito
Los extranjeros llegan, trabajan y se integran a una gran velocidad.
La conclusión es que este es un modelo de éxito del que se pueden extraer lecciones, pero que es muy difícil de replicar en otros países por las singularidades de la cultura española y que la reciente ola tiene un nivel promedio de educación más alto que antes de la pandemia.

Pablosky #9 Pablosky *
#4 a mi los únicos que me han robado en casi 50 años han sido españoles, y muchos de ellos con más pasta que yo.

Puestos a hacer generaciones lo más peligroso para mí es un empleado de La Caixa :shit:
snosko #15 snosko
#9 Para mi lo peor fue cuando Kutxabank cambio las condiciones de la hipoteca frustrando la compra. El asesor hizo contraoferta a la dueña (me llamó para avisarme). Eso no me lo hizo un magrebí.
Ramen #16 Ramen
#9 nos han robado más a todos el gobierno de Rajoy que hizo el rescate bancario que todos los chorizos juntos
dalton1 #3 dalton1
Pues anda que no han hecho nada los chinos con sus bazares y restaurantes...
#4 j-light
#3 Cuando la gente me llama xenófobo cuando digo que cierta inmigración tiene tendencia a delinquir, siempre pongo el caso del callejón solitario en el que cruzas con 1) un joven chino, 2) un joven magrebí, y que cada uno saque sus conclusiones.

No todo magrebí joven es delincuente, ni muchos menos, pero hay probabilidades que no podemos negar. Salvo que vayamos a muerte con un discurso y no al detalle.
#7 Seat127
#4 te podría contar el chiste aquel del punky que va al banco y lo atraca un señor de traje. Los prejuicios y los sesgos siempre estarán ahi, fundados o no.
Chinchorro #10 Chinchorro
#4 "siempre pongo el caso del callejón solitario en el que cruzas con 1) un joven chino, 2) un joven magrebí, y que cada uno saque sus conclusiones."

Podrías poner el caso en el que te cruzas con 1) una joven china y 2) una joven magrebí, verías qué curiosas serían esas mismas conclusiones.
cocolisto #11 cocolisto
#4 Los que de verdad atracan y van sin navaja son los fondos buitres y las mafias sudamericanas que se están haciendo dueños de los bienes inmobiliarios, particularmente en Madrid.
arturios #13 arturios
#11 Es una constante desde tiempo inmemorial y en todas partes del mundo, un barrio pobre que de pronto le interesa a los ricos, se llena de delincuentes, la gente termina abandonando sus casas y de pronto, como si de un milagro se tratase, desaparece la delincuencia y se reconstruye el barrio para gente más adinerada; gentrificación que lo llaman.
arturios #12 arturios
#4 También depende de zonas, en mi barrio si te cruzas con un joven magrebí ni te sube el pulso, en otro pasado el parque, pues si, en Bilbao la Vieja (un barrio de Bilbao) si te cruzas con un negro se te dispara la tensión, en cambio en Vitoria pues no, lo mismo con los gitanos, los de mi ciudad están casi totalmente integrados, pero en otras dan un canguelo...

Lo que nos lleva a que no es cuestión de raza, hay otros motivos, algunos evidentes, otros no tanto.
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#4

Y si me cruzo con un cayetano, con el hijo de Aznar, el que trincó los pisos de Madrid que vendió su madre o Zaplan ¿quien crees que YA ME HA ROBADO?
#2 Leon_Bocanegra
Y platypu se extraña de que solo nombren a los latinos. Es de lo que se trata , de convencernos de que la inmigración buena es la latinoamericana.
Gry #5 Gry
#2 Es mejor que la de otros lugares con mayores diferencias culturales y cuyos nacionales tienen tendencias a apropiarse de lo ajeno y a caerse por los balcones. :-P
#6 pensacola
Tonto, que eres tonto
platypu #1 platypu
Solo nombran a los latinos...
vicvic #8 vicvic
Para empezar la única inmigración vàlida deberia ser la legal, la de personas que vienen con la intención de aportar, trabajar y que además sabemos quienes son, sus antecedentes etc... No se debería dejar pasar a nadie, jamás, sin sus papeles y la posibilidad de consultar la ficha policial, y esto ya solo por nuestra propia seguridad.

Después, hay culturas más compatibles que otras, y eso no se puede negar, ya sea por el idioma, religión, cultura, costumbres, etc.. Aparte de la latinoamericana, que nombra el artículo,la inmigración de los países del este suele responder muy bien, igual que la china/japonesa.
#14 daniMate
Pues sencillo: tratarles como personas.
