España asombra a EEUU y Europa con su modelo para integrar en la economía a los que vienen de fuera: "Es una valiosa lección para la UE"

España ha tratado la inmigración desde una perspectiva muy diferente"
La afinidad cultural con América Latina ha sido clave para el éxito
Los extranjeros llegan, trabajan y se integran a una gran velocidad.
La conclusión es que este es un modelo de éxito del que se pueden extraer lecciones, pero que es muy difícil de replicar en otros países por las singularidades de la cultura española y que la reciente ola tiene un nivel promedio de educación más alto que antes de la pandemia.
Puestos a hacer generaciones lo más peligroso para mí es un empleado de La Caixa
No todo magrebí joven es delincuente, ni muchos menos, pero hay probabilidades que no podemos negar. Salvo que vayamos a muerte con un discurso y no al detalle.
Podrías poner el caso en el que te cruzas con 1) una joven china y 2) una joven magrebí, verías qué curiosas serían esas mismas conclusiones.
Lo que nos lleva a que no es cuestión de raza, hay otros motivos, algunos evidentes, otros no tanto.
Y si me cruzo con un cayetano, con el hijo de Aznar, el que trincó los pisos de Madrid que vendió su madre o Zaplan ¿quien crees que YA ME HA ROBADO?
Después, hay culturas más compatibles que otras, y eso no se puede negar, ya sea por el idioma, religión, cultura, costumbres, etc.. Aparte de la latinoamericana, que nombra el artículo,la inmigración de los países del este suele responder muy bien, igual que la china/japonesa.