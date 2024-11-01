La escasez de trabajadores ya afecta al triple de empresas en España que hace cuatro años. Nuestro país es el séptimo de la OCDE con mayor problema de vacantes

Hay desequilibrio entre vacantes y perfiles profesionales, ya sea por sobrecualificación o por infracualificación. En algunos sectores la demanda de determinados perfiles supera la oferta; en otros, se observa sobrecualificación entre formación y puesto de trabajo. Esto es un indicador de “un problema crónico de desajuste entre el capital humano generado por el sistema educativo y las necesidades reales del tejido productivo”. Las cuatro ocupaciones más complicadas de cubrir son: camareros, conductores de camiones, cocineros y albañiles.