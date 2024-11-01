edición general
La escasez de trabajadores ya afecta al triple de empresas en España que hace cuatro años. Nuestro país es el séptimo de la OCDE con mayor problema de vacantes

Hay desequilibrio entre vacantes y perfiles profesionales, ya sea por sobrecualificación o por infracualificación. En algunos sectores la demanda de determinados perfiles supera la oferta; en otros, se observa sobrecualificación entre formación y puesto de trabajo. Esto es un indicador de “un problema crónico de desajuste entre el capital humano generado por el sistema educativo y las necesidades reales del tejido productivo”. Las cuatro ocupaciones más complicadas de cubrir son: camareros, conductores de camiones, cocineros y albañiles.

  #2 Pivorexico
    " Las cuatro ocupaciones más complicadas de cubrir son: camareros, conductores de camiones, cocineros y albañiles"

    A ver si vais a pagar las nominas en cacahuetes y las horas extras en amenazas .
  #1 G4T4
    Pues q mejoren mas condiciones y ya veran como se anima la gente
  #3 Eukherio
    #2 Siempre me ha fascinado el discurso de: joder, pago una puta mierda y le obligo a todos mis empleados a comerse mil horas extras todas las semanas, pero no entiendo que después nadie quiera trabajar para mí. Es como lo que leí el otro da que estaban los de los hoteles quejándose de que ahora la gente pilla de media menos días. Qué cosas tiene la peña, macho, que se ve que si le subes el precio de las habitaciones resulta que después en vez de ir seis días de hotel se van tres o cuatro.

    Prueba a dar más pasta y mejores condiciones y ya verás que la próxima vez la cola para la entrevista de trabajo parece la de un festival de música.
