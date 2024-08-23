edición general
Esa tan “barata” energía nuclear

A finales del año pasado Francia conectó a la red eléctrica el primer reactor de fisión nuclear en 25 años. Y para entender el disparate económico que representa solo hace falta echar mano de las matemáticas más simples.

El nuevo reactor EPR de la central nuclear de Flamanville se conectó a la red con tan “solo” doce años de retraso y el coste de su construcción y puesta en marcha ha sido de unos respetables 19.100 millones de euros,

Gry #1 Gry *
Por comparar China está construyendo sus reactores por menos de 2.000 millones el Gw.

neutronbytes.com/2024/08/23/china-approves-11-new-reactors-at-five-sit

Igual los franceses deberían encargarles unas cuantas o pedirles que les dieran lecciones. :troll:
Aergon #5 Aergon
#1 No me digas que el capitalismo también es incompetente para producir de forma centralizada. Las redes descentralizadas amemazan sus monopolios y la centralizadas demuestran su incompetencia. Pues va a ser que el problema no son las fuentes de energía si no quienes las controlan.
Barney_77 #7 Barney_77
#1 Igual habría que pasarse por el forro todas las protestas, informes medioambientales, ideologías políticas trasnochadas, promesas electorales locas, cambios de criterios, opinión pública...
WcPC #12 WcPC *
#1 La que está construyendo China en UK no está saliendo por ese precio, precisamente...

En la noticia que enlazas, dice 3.000 millones el GW, no 2.000 millones, es como un 50% más caro de lo que tú dices.
"$3 billion for each reactor."
Por cierto, la energía eólica, en Europa, es más barata que el precio que dice el enlace tuyo, va a costar el GW, ya que, cuesta entre 900 y 2500 millones el Gw.

Ese es el proyecto, a ver que ocurre cuando terminen.…   » ver todo el comentario
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 El disparate es comparar potencia instalada en vez de energía generada en toda su vida útil.

En eólica habría que instalar 5 veces la potencia que dice para generar la misma energía, por lo que nos vamos a 6.000-15.000 millones, y eso sólo para 25 años frente a los 80 años de un EPR
Gry #4 Gry *
#3 Bueno, comparar los 20.000 millones que les cuesta a los franceses una central nuclear con los 30.000 que les cuestan a los chinos 11 si es una comparación válida.

Y antes de que alguien hable de sobrecostes los chinos han estado cumpliendo sus presupuestos con muy pocas desviaciones desde que las fabrican en cadena.

Los otros dos países que están construyendo nucleares por un coste razonable son los rusos y los surcoreanos.
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#4 #3 sumais los gastos de tratamiento de residuos?
sorrillo #2 sorrillo
Es lo que tiene cargarse una industria que cuando la quieres revivir te cuesta un pastón.

Por contra China está poniendo reactores a decenas a la vez.

Los 55 reactores que están operativos lo han hecho con una media de 2 mil millones de dólares por reactor de 1 GW y a una media de 6 años de construcción por reactor.

anthropoceneinstitute.com/wp-content/uploads/2024/07/2023-Summary-of-R
 media
cocolisto #6 cocolisto
En la práctica EDF está quebrada por su política nuclear y los problemas que han tenido todas sus centrales nucleares.Parte de los problemas de deuda de Francia tienen su origen en el hecho de que EDF tuvo que ser intervenida por el estado frances en 2023 .Como siempre, mientras era rentable era un ente privado y como siempre las perdidas se distribuyen entre los ciudadanos a través del estado.
Limpia,segura y económica...
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 EDF siempre fue una empresa pública desde 1948, nunca fue privada. Tiene un 15% en bolsa desde 2005 y el 85% es del estado.
cocolisto #9 cocolisto
#8 El gobierno francés, que ya poseía el 84% de las acciones de EDF, tomó medidas para estabilizar la empresa. En 2021, París decidió asumir el 100% del capital de EDF, lo que constituye una intervención directa y total del Estado en la compañía.
Esta medida fue parte de un esfuerzo más amplio para evitar que los costes del encarecimiento energético se trasladaran completamente a los consumidores, especialmente en un contexto de alta inflación y crisis energética provocada por la invasión de Ucrania.
www.elconfidencial.com/economia/2022-07-07/nacionalizacion-edf-anticip
