Esa tan “barata” energía nuclear

A finales del año pasado Francia conectó a la red eléctrica el primer reactor de fisión nuclear en 25 años. Y para entender el disparate económico que representa solo hace falta echar mano de las matemáticas más simples.
El nuevo reactor EPR de la central nuclear de Flamanville se conectó a la red con tan “solo” doce años de retraso y el coste de su construcción y puesta en marcha ha sido de unos respetables 19.100 millones de euros,
Igual los franceses deberían encargarles unas cuantas o pedirles que les dieran lecciones.
1º En la noticia que enlazas, dice 3.000 millones el GW, no 2.000 millones, es como un 50% más caro de lo que tú dices.
"$3 billion for each reactor."
Por cierto, la energía eólica, en Europa, es más barata que el precio que dice el enlace tuyo, va a costar el GW, ya que, cuesta entre 900 y 2500 millones el Gw.
2º Ese es el proyecto, a ver que ocurre cuando terminen.
En eólica habría que instalar 5 veces la potencia que dice para generar la misma energía, por lo que nos vamos a 6.000-15.000 millones, y eso sólo para 25 años frente a los 80 años de un EPR
Y antes de que alguien hable de sobrecostes los chinos han estado cumpliendo sus presupuestos con muy pocas desviaciones desde que las fabrican en cadena.
Los otros dos países que están construyendo nucleares por un coste razonable son los rusos y los surcoreanos.
Por contra China está poniendo reactores a decenas a la vez.
Los 55 reactores que están operativos lo han hecho con una media de 2 mil millones de dólares por reactor de 1 GW y a una media de 6 años de construcción por reactor.
Limpia,segura y económica...
Esta medida fue parte de un esfuerzo más amplio para evitar que los costes del encarecimiento energético se trasladaran completamente a los consumidores, especialmente en un contexto de alta inflación y crisis energética provocada por la invasión de Ucrania.
