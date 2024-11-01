Irán anuncia la construcción de ocho nuevas plantas nucleares con ayuda de Rusia

La Organización para la Energía Atómica de Irán (OEAI) ha anunciado este domingo la construcción de ocho nuevas plantas nucleares en el país merced a un acuerdo con Rusia. Eslami ha explicado que este nueva red tiene como objetivo garantizar el suministro energético a zonas remotas del país, en particular a las costas del norte, escenario ya de la construcción de una planta en la provincia de Golestan. El objetivo es alcanzar una capacidad de producción de unos 20.000 MW.