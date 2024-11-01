edición general
Irán anuncia la construcción de ocho nuevas plantas nucleares con ayuda de Rusia

La Organización para la Energía Atómica de Irán (OEAI) ha anunciado este domingo la construcción de ocho nuevas plantas nucleares en el país merced a un acuerdo con Rusia. Eslami ha explicado que este nueva red tiene como objetivo garantizar el suministro energético a zonas remotas del país, en particular a las costas del norte, escenario ya de la construcción de una planta en la provincia de Golestan. El objetivo es alcanzar una capacidad de producción de unos 20.000 MW.

Tienen agua para dos semanas, y eso es lo que les debería preocupar ahora. No entiendo como no están modernizando sus sistemas de tuberías y eficiencia de agua, en lugar de anunciar a bombo y platillo tanta planta nuclear.
#3 eipoc
#2 Connect, el don nadie en España experto en Irán. Nunca ha estado allí ni tiene ni puta idea de ellos más allá de cuatro bobadas de propaganda, pero sabe más de ellos que ellos mismos.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Ya es que ni la entradilla leemos: en particular a las costas del norte

En el norte está el mar Caspio, será por agua.

En el este tienen el golfo de Omán y el golfo Pérsico al sur.

#3 Es que no conoce ni la geografía de Iran
Malinke #5 Malinke
Sin empatizar con ninguno de estos regímenes, ¿qué le queda al más débil que defenderse del más fuerte?
#1 Barriales
Democraticese.
