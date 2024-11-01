·
Israel operó durante años para influir en la justicia española contra la jurisdicción universal
Una filtración detalla cómo el Gobierno israelí usó el despacho español Cuatrecasas para influir en reformas legislativas y procesos penales.
|
etiquetas
:
israel
,
cuatrecasas
,
lobby
,
jurisdicción universal
,
españa
,
filtración
actualidad
6 comentarios
actualidad
#1
Beltenebros
Se puede leer el artículo completo en este enlace:
telegra.ph/Israel-operó-durante-años-para-influir-en-la-justicia-esp
2
K
49
#4
Ysinembargosemueve
#2
MENTIRA, pulsa el enlace de
#1
1
K
25
#5
Pertinax
*
#4
Pues que menee ese enlace. El del envío es muro de pago. No lo envía porque sabe que podría haber consecuencias legales para MNM e incumpliría las normas.
0
K
19
#6
kipper
*
Me pregunto si es lícito y legal que un bufete de abogados perteneciente a un país sea contratado por un gobierno extranjero para asesorarlo y que pueda ejercer presiones en relación a su legislación. Es gravísimo.
0
K
19
#2
Pertinax
Muro de pago.
0
K
19
#3
Beltenebros
*
#2
Busca otra excusa mejor.
0
K
18
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
telegra.ph/Israel-operó-durante-años-para-influir-en-la-justicia-esp
Busca otra excusa mejor.