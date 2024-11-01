Anna's Archive se descarga 300 Tb de música de Spotify, 86 millones de canciones, el 99.6% de lo que es escuchado y los pondrá a disposición pública en torrents

Este es el primer “archivo de preservación” de música del mundo que es completamente abierto (lo que significa que cualquier persona con suficiente espacio en disco puede duplicarlo fácilmente). Hemos realizado una copia de seguridad de Spotify (metadatos y archivos de música). Se distribuye en torrents masivos (aproximadamente 300 TB), agrupados por popularidad. Esta versión incluye la mayor base de datos de metadatos de música disponible públicamente, con 256 millones de pistas y 186 millones de ISRC únicos.