Anna's Archive se descarga 300 Tb de música de Spotify, 86 millones de canciones, el 99.6% de lo que es escuchado y los pondrá a disposición pública en torrents

Este es el primer “archivo de preservación” de música del mundo que es completamente abierto (lo que significa que cualquier persona con suficiente espacio en disco puede duplicarlo fácilmente). Hemos realizado una copia de seguridad de Spotify (metadatos y archivos de música). Se distribuye en torrents masivos (aproximadamente 300 TB), agrupados por popularidad. Esta versión incluye la mayor base de datos de metadatos de música disponible públicamente, con 256 millones de pistas y 186 millones de ISRC únicos.

#8 Albarkas
Eso es síndrome de Diógenes. Empiezas quitando Reggaeton y otras mierdas y se te queda en 15 Teras. :troll:
No hay porqué guardar todo.
Actarus #24 Actarus *
#8 Cuando pones "reggaeton" en una frase, lo de "mierda" queda redundante y hasta reductivo. Simplemente te lo digo para fomentar la economía de lenguaje.
#53 Albarkas
#24 Todavía es gratis y aún se puede derrochar en ésto. Deja que los pobres disfrutemos un poco. xD
Actarus #65 Actarus
#53 me adelanto por si en algún momento gobiernan VoX+PP (ojalá nunca).
#47 Leon_Bocanegra *
#8 síndrome de download.

Te bajas todo, da igual lo que
Si no es pa oirlo es sindrome de Diogenes
Pagas a tus camellos, a telefonica
Gato por liebre al rebelde de la red
Eoe Eoe, y te la meten por el puerto USB
Eoe Eoe, y te la meten por el puerto USB
Confudes el speed, con el tocino
Cultura libre, si, bájate un libro
Bajo de miras, ni miras lo que bajas
He visto a tu PC robando en las rebajas
Eoe Eoe, te da igual la Pantoja que los Napalm Death
Eoe Eoe, te da igual la Pantoja que los Napalm…   » ver todo el comentario
txirrindulari #5 txirrindulari
Me dan ganas de ponerlo en diskettes de 1.44
tdgwho #11 tdgwho
#5 Yo los grabaría en casettes :-D
Wachoski #18 Wachoski
#5 jajaja 303 millones de diskettes o unos 428 mil CDs ... 8560 tarrinas de 50 cds verbatim para atesorarlo.
woopi #25 woopi *
#5 Y yo tengo un iPod Classic con un mod iFlash y 1TB instalado. Con 300 iPods lo veo... :-D
otama #31 otama *
#5 y puedes hacer una raid de diskettes con todo eso!

Aquí las primeras pruebas:

youtu.be/1hc52_PWeU8
alafia #1 alafia
Opinión: espero equivocarme pero esto les pone aún más en el "disparadero". Pese a lo que parecía, The Pirate Bay tampoco eran invulnerables.

Eso sí, los torrents ya sí que son incensurables por siempre jamás. ¡Bravo!
jromero1974 #26 jromero1974
#1 teniendo en cuenta que algunos torrents son de Pitingo no estaría yo tan contento
woopi #34 woopi *
#1 Sería interesante saber cómo hicieron el scraping a Spotify,... sin colaboración?

Y sería interesante fraccionamiento de los torrents. Tan grandes no habrá muchos y pueden ir a por ellos (empresas, instituciones, etc.). Sí el torrent se queda sin fuentes tampoco es útil.
Bapho #42 Bapho
#34 yo imagino que luego saldrán otras versiones del torrent mas pequeñas, temáticas, etc
diophantus #63 diophantus
#1 Thepiratebay sigue en funcionamiento. No son invulnerables pero tampoco fáciles de tumbar.
#16 erthed
#7 300TB son 60 discos de 20Tb, que a 350€ por disco mas o menos hacen un total de 21K euros. Ponle unos 4k para un rack y un nas que soporte 60 díscos y por 25.000€ tienes algo que almacena 300Tb con 0 redundancia y tolerancia a fallos.

Vamos que no es una cantidad de almacenamiento desorbitada, al alcance de una empresa pequeña/mediana pero no es un "cualquiera puede tenerlo"
EmuAGR #30 EmuAGR
#16 El truco está en no comprar los discos nuevos. :troll:
#35 Vactor20
#30 Estoy montandome un pc con unraid para montar mi propio servicio ahora que tengo acceso a una linea de 10gbps, y la estructura con perfiles de aluminio y el rack hecho con impresora 3d, alguna recomendacion donde pillar los discos?

Mi intencion era ir a discos SAS con una controladora pero si tienes una opcion mejor... xD
EmuAGR #38 EmuAGR
#35 Yo tiro de discos SATA con controladora SAS.
Veelicus #39 Veelicus
#35 Tu eres de digi.... eh!?
1 K 21
#40 Vactor20 *
#39 :-D :-D Encima estando fuera de españa... Es una delicia no sabeis las libertades que teneis por alli. Mi intencion es montar un pseudo netflix para el grupo de amigos que estamos fuera asi no echamos en falta los pequeños placeres.
EmuAGR #44 EmuAGR
#39 Movistar ha puesto los 10 Gbps en beta hace una semana.
EmuAGR #41 EmuAGR
#37 #35 Hay muchos distribuidores, yo es que compré en una liquidación unos 250TB por unos 600€ así que no puedo recomendar un vendedor específico.

Pero al menos que sea alguien que dé mínimo 3 meses de garantía por si se han petado en el camino.
Jakeukalane #46 Jakeukalane *
#16 miraré cuánto me costaron mis 28 TB (no 24, me equivoqué) en dos discos de 14 TB, pero diría que de primera mano y premium me costaron ambos esos 300 € que dices.
Costes:
A 300 € por disco → 4.500 € en total
A 150 € por disco → 2.250 € en total

Dependiendo del precio real, podría ser 9000€ porque hagas redundancia.

No lo veo descabellado en absoluto. Hay gente que gasta más al año en tabaco/alcohol (para los 4500, no para los 9000 lol).

también puedes mirar el comentario de #41
woopi #49 woopi
#35 Hace un par de años encontré baratos los Helium HGST de 10Tb. Procedían de servidores, pero estaban en buen estado. Los uso con un raid con redundancia y tal, no me dieron problemas.
lolo_l #37 lolo_l
#30 y donde se puedes comprar de segunda mano? Son fiables?
Jaume_Chiva #57 Jaume_Chiva
#37 A mi me han recomendado serverpartdeals.com/. Yo no he comprado nunca, eso si.
#33 C.Nutrio *
#16 ¿"300TB son 60 discos de 20TB"? :shit:
No me digas más: tú también eres de letras puras. :troll:
#52 erthed
#33 En realidad soy gilipollas y de resaca :palm:
#9 Otrebla8002
No conocía el sitio. He hecho un par de búsquedas de literatura y salen un montón de resultados.
Gracias.
#14 chocoleches
Ahora mismo lo más escuchado mundialmente es Last Christmas de Wham y la de Mariah Carey. Y en el top ten mierdacas de Taylor Swift, Kelly Clarkson, Ariana Grande, Sia.

Pa ke quieres descargarte eso? jajajaja Saludos
#17 tropezon
#14 Podía ser peor... podría estar el burrito sabanero
Sacronte #27 Sacronte
#17 La peor plaga que ha venido desde las de Egipto
#21 emdi
#14 Por razones científicas.
mariKarmo #19 mariKarmo
Total luego escucho las mismas cuatro mierdas canciones de siempre
Jakeukalane #2 Jakeukalane
300 TB no es mucho. Yo tengo 24 TB de almacenamiento (aunque útiles 14 TB).
Hay mucha gente en EEUU y Europa que tiene 300 TB.
Benzo #6 Benzo
#2 "300 TB no es mucho."

:shit: :shit:
Jakeukalane #7 Jakeukalane *
#6 si yo tengo 24 TB cualquiera que tenga un poco de dinero puede tener 300.
Instituciones, asociaciones, empresas, etc. también.
Orange_Noticias #23 Orange_Noticias
#2 yo una vez tiré una piedra y derribé una pared. :roll:

Tú si no eres de Bilbao eres de los alrededores. :troll:
Jakeukalane #50 Jakeukalane
#23 sí, con Ashe lancé una flecha y le di a uno en la otra punta del mapa....

Pero viendo el hilo puedes ver que no estoy exagerando realmente. Si una persona como yo que no he tenido un ordenador bueno hasta hoy tiene 24 TB, qué no tendrá la gente que es un poco friki del almacenaje...
Kipp #55 Kipp
#50 En realidad ibas con Soraka carry di la verdad :-D
Iori #58 Iori
#55 Era una Mel devolviendole la flecha :troll:
Kipp #60 Kipp
#58 :-D xD Seguro
Jakeukalane #59 Jakeukalane *
#55 Jugaba solo Garen. Ashe la jugué 3 veces. Y en una de esas 3 veces lancé una R que atravesó todo el mapa y se cargó a uno. Soy la definición de potra.
La primera vez que jugué al Fifa 98 en una Play marqué un gol desde el medio del campo. Jamás volví a marcar ninguno. Y fue en los primeros 20 segundos de coger el mando. También hay que decir que la play no era mía, sino sí que hubiera jugado más después jaja.
Kipp #62 Kipp
#59 Se alinearon los planetas sin duda y el cabreo del otro debía de ser bestial xD
Sadalsuud #61 Sadalsuud
#23 Dice el refrán :hug: , de dinero y santidad, la mitad de la mitad, menos si eres de Bilbo...
#29 C.Nutrio
#2 Tiene que haber bastante gente con mucho más que esos 300 TB. Tengo yo más de 200 TB y soy un pelagatos...
#15 tropezon
Para escucharlos en el coche.

Buena idea :troll:
#20 emdi
Hay cosas que mejor no se tendrían que preservar, si al cabo de 1 años nadie se acuerda de ellas, mejor olvidarlas. Y Todos sabemos a que me refiero.
Destrozo #3 Destrozo
Donde se descarga?
#4 k-loc
#3 Supongo que los irán colgando aquí: annas-archive.li/torrents/spotify
3 K 41
Huaso #28 Huaso
#4 está colgado el archivo con SOLO la meta data y pesa 200Gb o_o
#10 javi618
300 tb son unos 6-7k euros en HDD’s mecánicos. Sale más a cuenta pagar el Spotify, y algo se llevarán los artistas de paso.
tdgwho #13 tdgwho
#10 El objetivo no es ese. La idea es preservar, si spotify quita esas canciones, o quiebra o lo que sea, ahí estará la música
6 K 58
Larusico #32 Larusico
Que alguien listo me corrija, 86 millones de canciones en 300 teras dan a unos 3,6 megas por canción.

Me parece una calidad cutre

Lo mismo están comprimidas las canciones.

Pero bueno, está bien que todo eso esté disponible
#45 Sizygy
#32 Spotify no da mucha calidad de audio, el máximo hasta hace poco era mp3 a 320Khz/s. Fue un motivo más para cambiarme de plataforma.
#56 Deodeo
#32 For popularity>0, we got close to all tracks on the platform. The quality is the original OGG Vorbis at 160kbit/s

Su objetivo parece estar más enfocado a la preservación de los metadatos que tener una librería de audio de alta calidad. Este anuncio es solo para el torrent de los metadatos, no han subido ninguna canción.
#22 josejon
Puede que haga falta un VPN
Estoeslaostia #54 Estoeslaostia
De eSpotifay, ni gratis,
Razorworks #51 Razorworks
¿En que calidad? ¿Spotify tiene lossless (FLAC, etc)?

Espero que hayan identificado y borrado canciones generadas con IA, que últimamente Spotify se está llenando...
Joice #48 Joice
A nivel técnico, ¿cómo lo hacen para petarse la protección?
Pipepito #36 Pipepito
Sólo me haría falta doblar mi capacidad y vaciar todos los discos, la virgen xD
#64 JaviJamuri
¿Pa qué? ¿Alguien sigue descargando Torrents?
#12 Kikiru *
¿hay algún sitio con películas de cine negro??????. Más que nada para aprovechar el canon por los dos discos duros del NAS.
EmuAGR #43 EmuAGR *
#12 Puedes hacer lo que hago yo: Tu propio cine negro cuando olvido quitar la tapadera de la cámara. 8-D
1 K 24

