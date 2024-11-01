Anna's Archive se descarga 300 Tb de música de Spotify, 86 millones de canciones, el 99.6% de lo que es escuchado y los pondrá a disposición pública en torrents

Este es el primer “archivo de preservación” de música del mundo que es completamente abierto (lo que significa que cualquier persona con suficiente espacio en disco puede duplicarlo fácilmente). Hemos realizado una copia de seguridad de Spotify (metadatos y archivos de música). Se distribuye en torrents masivos (aproximadamente 300 TB), agrupados por popularidad. Esta versión incluye la mayor base de datos de metadatos de música disponible públicamente, con 256 millones de pistas y 186 millones de ISRC únicos.
Aquí las primeras pruebas:
Eso sí, los torrents ya sí que son incensurables por siempre jamás. ¡Bravo!
Y sería interesante fraccionamiento de los torrents. Tan grandes no habrá muchos y pueden ir a por ellos (empresas, instituciones, etc.). Sí el torrent se queda sin fuentes tampoco es útil.
Vamos que no es una cantidad de almacenamiento desorbitada, al alcance de una empresa pequeña/mediana pero no es un "cualquiera puede tenerlo"
Mi intencion era ir a discos SAS con una controladora pero si tienes una opcion mejor...
Pero al menos que sea alguien que dé mínimo 3 meses de garantía por si se han petado en el camino.
Costes:
A 300 € por disco → 4.500 € en total
A 150 € por disco → 2.250 € en total
Dependiendo del precio real, podría ser 9000€ porque hagas redundancia.
No lo veo descabellado en absoluto. Hay gente que gasta más al año en tabaco/alcohol (para los 4500, no para los 9000 lol).
también puedes mirar el comentario de #41
No me digas más: tú también eres de letras puras.
Hay mucha gente en EEUU y Europa que tiene 300 TB.
Instituciones, asociaciones, empresas, etc. también.
Pero viendo el hilo puedes ver que no estoy exagerando realmente. Si una persona como yo que no he tenido un ordenador bueno hasta hoy tiene 24 TB, qué no tendrá la gente que es un poco friki del almacenaje...
Me parece una calidad cutre
Lo mismo están comprimidas las canciones.
Pero bueno, está bien que todo eso esté disponible
Su objetivo parece estar más enfocado a la preservación de los metadatos que tener una librería de audio de alta calidad. Este anuncio es solo para el torrent de los metadatos, no han subido ninguna canción.
Espero que hayan identificado y borrado canciones generadas con IA, que últimamente Spotify se está llenando...