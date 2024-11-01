edición general
A las renovables no les salen las cuentas: la rentabilidad se desploma y el sector pide ayuda al Gobierno

A las renovables no les salen las cuentas: la rentabilidad se desploma y el sector pide ayuda al Gobierno

La mayoría de las plantas solares están teniendo un retorno muy por debajo de lo proyectado cuando trazaron sus planes de negocio, explica Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, un think thank que tiene como misión ayudar a impulsar y acelerar el cambio de modelo energético. Esto se debe a que la demanda no está acompañando a una oferta que se sigue incrementando. “La fotovoltaica ha crecido por tres y la demanda a la que se enfrenta ha bajado”, describe. Es decir, se proyectó un escenario —con una alta demanda por los ...

jonolulu
"Es decir, se proyectó un escenario —con una alta demanda por los coches eléctricos, las bombas de calor, el hidrógeno verde, etcétera— que, a octubre de 2025, dista mucho de la realidad."

Vamos a pagar el lastre de Volkswagen & co pero bien
tul
Y sin la adopción masiva del coche eléctrico esa demanda seguirá bajando
sorrillo
Las renovables son muy importantes en la lucha contra el cambio climático, hay que encontrar fórmulas para que puedan seguir operando con normalidad. De la misma forma la nuclear es también un aliado en la lucha contra el cambio climático, hay que encontrar fórmulas para que puedan seguir operando con normalidad.

Para las renovables y su producción irregular quizá una industria de hidrógeno verde que pueda operar básicamente con excedentes pueda ser una buena solución.
masde120
#1 Como no, publicitando lo ruinoso y todo lo que centraliza en los grandes.
NO, todo lo que no sea poner más solares CON baterias, de sodio especialmente, es estúpido y sólo sale si es por corrupción.
El hidrógeno verde es la mayor estafa que ya nos ha robado 70.000 millones. Cuantos más quereis?
La nuclear no sale por costes y no cuentan ni los asociados, además que aún no tenemos la tecnología para "apagarlo" llegado el caso. No te digo ya de protegerlo en caso de conflicto armado o terrorismo.
