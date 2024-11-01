A las renovables no les salen las cuentas: la rentabilidad se desploma y el sector pide ayuda al Gobierno

La mayoría de las plantas solares están teniendo un retorno muy por debajo de lo proyectado cuando trazaron sus planes de negocio, explica Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, un think thank que tiene como misión ayudar a impulsar y acelerar el cambio de modelo energético. Esto se debe a que la demanda no está acompañando a una oferta que se sigue incrementando. “La fotovoltaica ha crecido por tres y la demanda a la que se enfrenta ha bajado”, describe. Es decir, se proyectó un escenario —con una alta demanda por los ...