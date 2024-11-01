El empresario José Elías dice que los jóvenes para ser felices necesitan 40.000€ al mes y Ferran Adrià le responde: "en España sólo hay un 5% que gana más de 60.000€ anuales"

Elías afirmaba que "están muy frustrados los chavales porque ellos para ser felices necesitan 40.000€ al mes". "Una chavala necesita ir de Prada, viajar a... porque es lo que ven cada día", afirmaba el empresario. Saltaba rápidamente Adrià: "pero esto... en España sólo hay un 5% que gana más de 60.000€. La gente normal es que no sabe ni lo que es Prada. Estamos hablando de un nivel...". "No es tan fácil ganar 100.000€". En España alrededor de 160.000 a 175.000 personas declaran ingresos anuales superiores a 150.000€. Un 0,7% del total.