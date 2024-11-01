edición general
El empresario José Elías dice que los jóvenes para ser felices necesitan 40.000€ al mes y Ferran Adrià le responde: "en España sólo hay un 5% que gana más de 60.000€ anuales"

Elías afirmaba que "están muy frustrados los chavales porque ellos para ser felices necesitan 40.000€ al mes". "Una chavala necesita ir de Prada, viajar a... porque es lo que ven cada día", afirmaba el empresario. Saltaba rápidamente Adrià: "pero esto... en España sólo hay un 5% que gana más de 60.000€. La gente normal es que no sabe ni lo que es Prada. Estamos hablando de un nivel...". "No es tan fácil ganar 100.000€". En España alrededor de 160.000 a 175.000 personas declaran ingresos anuales superiores a 150.000€. Un 0,7% del total.

Comentarios destacados:    
Pepepaco
Uno habla de su mundo de la piruleta inventado y el otro le contesta con datos del mundo real.

Me gustaría que el tal José Elías me presentara alguno de esos jóvenes que van de Prada y se pasan el día viajando, posiblemente no conozca a ninguno y sean solo un invento suyo para fabricar su relato.

Lo resume muy bien Adrià cuando dice: «Tú vives en otro mundo eh. Tú vives en otro mundo y yo también. Tú vives en Plutón y yo vivo en Marte, pero no estamos en la Tierra», pero al menos él es consciente de ese hecho.
12
yabumethod
#3 Probablemente si los conozca pero sean hijos de ricos, para hacer un poco abogado del diablo.
1
Pepepaco
#5 Dudo que José Elías, que al fin y al cabo solo es un empresario con ínfulas, se mueva en los mismos círculos que esos hijos de ricos. Solo es un «piojo resucitado» y los ricos de verdad no se relacionan con según quién. Lo que dice lo ha visto en las revistas del corazón, no es experiencia propia.
0
Eibi6
#3 yo entiendo que se refiere al mundo de las RRSS e influencers variados (al cual el pertenece) y cree que todos sus "consumidores" aspiran a eso a ser como los futbolistas de los 00s y su vida de excesos
1
Pepepaco
#8 Si no es capaz de entender que ese reducido grupito de las redes sociales no es un ejemplo válido sobre lo que opina la juventud, me maravilla que haya sido capaz de construir un imperio empresarial, tiene la inteligencia justa para llegar al desayuno.
0
Eibi6
#10 son cosas compatibles y Hy ahora mismo en la cima del mundo varios ejemplos de gente con el cerebro comido por las redes sociales, el más claro de todos es Elon Musk que se cree cualquier gilipollez que lea en Twitter y aunque sea gilipollas a nadie se le ocurre decir que es tonto

Cosas de no mirar por la ventana nunca
1
Moixa
José Elías haría bien en callarse y no hacer obras ilegales.
2
autonomator
Mis hijos son jóvenes y son felices sin esos 40 mil. Me parece a mí que el singing-morning este es un bocachancla.
Para los que piensan que les habla un igual --> "Mantiene su aparición en la famosa lista de Forbes de 'Los 100 españoles más ricos de 2025', este año con un patrimonio de 650 millones de euros" Eso son aprox 22.000 años de un sueldo de 30.000 € año.
0
Sánscrito
Un respeto a José el finanzas :-D
1
Dene
La mayoría se conformaría con 4000 al mes solo
0
Golan_Trevize
El notas este no es más que un übercuñao de manual, elevado a la categoría de eminencia cuñadil por una masa asombrosa de <loquesea>bros que no han descubierto aún el sesgo del superviviente.
0
diablos_maiq
Yo para ser feliz quiero un camión.
0
antesdarle
Uno habla de al mes y el otro le responde anual. Gente joven que gana 40K al mes no creo que sea ni el 0,03%. De hecho si alguien necesita ganar eso para ser feliz… lo compadezco
0
obmultimedia
#1 Jose Elias alias "el jefe cuñado" proyecta sus propios deseos hacia los demas.
0
Galton
La réplica correcta: "Pay them more, then!
0
perica_we
y el 1% serán políticos y allegados" chupando teta del estado
0
Belis73
Muchos jóvenes, ni comprando en Temu, Shein o AliExpress llegan a fin de mes...:-D
Y no tan jóvenes también :palm:
0

