El empresario José Elías dice que los jóvenes para ser felices necesitan 40.000€ al mes y Ferran Adrià le responde: "en España sólo hay un 5% que gana más de 60.000€ anuales"

Elías afirmaba que "están muy frustrados los chavales porque ellos para ser felices necesitan 40.000€ al mes". "Una chavala necesita ir de Prada, viajar a... porque es lo que ven cada día", afirmaba el empresario. Saltaba rápidamente Adrià: "pero esto... en España sólo hay un 5% que gana más de 60.000€. La gente normal es que no sabe ni lo que es Prada. Estamos hablando de un nivel...". "No es tan fácil ganar 100.000€". En España alrededor de 160.000 a 175.000 personas declaran ingresos anuales superiores a 150.000€. Un 0,7% del total.
Me gustaría que el tal José Elías me presentara alguno de esos jóvenes que van de Prada y se pasan el día viajando, posiblemente no conozca a ninguno y sean solo un invento suyo para fabricar su relato.
Lo resume muy bien Adrià cuando dice: «Tú vives en otro mundo eh. Tú vives en otro mundo y yo también. Tú vives en Plutón y yo vivo en Marte, pero no estamos en la Tierra», pero al menos él es consciente de ese hecho.
Cosas de no mirar por la ventana nunca
Para los que piensan que les habla un igual --> "Mantiene su aparición en la famosa lista de Forbes de 'Los 100 españoles más ricos de 2025', este año con un patrimonio de 650 millones de euros" Eso son aprox 22.000 años de un sueldo de 30.000 € año.
Y no tan jóvenes también