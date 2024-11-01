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EEUU advierte a sus ciudadanos en España: ‘Prepárate para cambiar tus planes’

EEUU advierte a sus ciudadanos en España: ‘Prepárate para cambiar tus planes’

Estados Unidos emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos que se encuentren en España durante el fin de semana y los próximos días, ante posibles protestas y riesgos de seguridad. La embajada de EEUU en Madrid y el consulado estadounidense en Barcelona advirtieron que están al tanto de protestas en todo el país europeo “tras los recientes acontecimientos en Oriente Medio”. En consecuencia, las sedes diplomáticas compartieron una serie de medidas para quienes se encuentren en territorio español.

| etiquetas: eeuu , embajada , españa , manifestaciones , irán , guerra
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 Albarkas
Que idiotez, como si esto fuera Montana o Nueva York.
Aquí somos gente civilizada, besugos.
7 K 96
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
O pueden unirse a las manifestaciones contra el loco y fascista de su presidente.

Si están en contra de genocidios o misilazos en escuelas, los españoles somos muy acogedores.
3 K 47
#11 Suleiman
Aqui no vendra el ICE a pegarte un tiro... Podeis estar tranquilos.
1 K 32
Uge1966 #7 Uge1966
Afortunadamente, en España puedes ir a una mani a favor de algo o a otra mani en contra de lo mismo, el mismo día y en la calle de al lado. Y en ninguna te van a matar por manifestarte. Que aprendan eso también.
2 K 26
#10 santofimia84_6279effa6e9
Creo que en España estamos lejos de acribillar a madres en su coche o manifestantes.... En fin, se nota que al risketo no le hacemos mucha gracia.
1 K 26
freenetico #8 freenetico
preparación del terreno para algo más turbio?
2 K 26
SeñorMarron #12 SeñorMarron
#8 Yo he pensado en una operación Gladio en ciernes
1 K 21
Aguarrás #13 Aguarrás
#12 Aquí otro. Ya conocemos el buey con el que aramos... ¬¬
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angelitoMagno #1 angelitoMagno
Esperemos que no pase nada, pero mira, que si los yankis empiezan a sentir un poco de miedo, pues que se vayan dando cuenta del efecto que producen sus actos.
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ChiquiVigo #4 ChiquiVigo *
Esto podría indicar que EEUU esta noche la va a montar gorda en Irán.
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#9 amusgada
a ver, que si soy yanqui y ando por aquí, que sé yo, de nómada digital y me dicen en TVE que este finde hay mani, convocada por la UCE, sí, esos "comunistas" que recomendaban votar a Rosa Díez, igual tamién mestalla el cerebro :-D
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#5 cKr1 *
Se cree el ladrón que todo español lleva en la cintura una Colt
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Yosemite #6 Yosemite
Las medidas que publica EEUU son las siguientes:
- Evitar las manifestaciones y aglomeraciones de personas.
- Consultar los medios de comunicación locales para estar al tanto de las últimas noticiasy estar preparado para cambiar sus planes.
- Mantenerse alerta a su entorno y posibles amenazas.
- Mantener un perfil bajo.
- Revisar sus planes de seguridad personal.
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menéame