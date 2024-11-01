EEUU advierte a sus ciudadanos en España: ‘Prepárate para cambiar tus planes’

Estados Unidos emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos que se encuentren en España durante el fin de semana y los próximos días, ante posibles protestas y riesgos de seguridad. La embajada de EEUU en Madrid y el consulado estadounidense en Barcelona advirtieron que están al tanto de protestas en todo el país europeo “tras los recientes acontecimientos en Oriente Medio”. En consecuencia, las sedes diplomáticas compartieron una serie de medidas para quienes se encuentren en territorio español.