12
meneos
29
clics
Dinamarca pide a Estados Unidos "pleno respeto" a la integridad territorial de Groenlandia
[ACCESIBLE EN MODO LECTURA]
La esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca compartió una foto de Groenlandia envuelta en la bandera estadounidense
|
etiquetas
:
trump
,
groenlandia
,
dinamarca
10
2
1
K
108
actualidad
8 comentarios
10
2
1
K
108
actualidad
#3
Forestalx
En breve le llegará a Groenlandia la libertad y la democracia.
4
K
64
#5
DaniTC
#3
el bien conocido por el mundo, las limitaciones de libertades que tiene Dinamarca. Un estado fallido.
0
K
11
#7
Forestalx
#5
Totalmente. Y además con armas de destrucción masiva y drogas.
0
K
10
#1
YSiguesLeyendo
Katie Miller, en concreto, publicó el sábado una foto de Groenlandia coloreada con la bandera estadounidense en su cuenta X, acompañada de un breve texto en mayúsculas: “Pronto”
1
K
36
#4
Supercinexin
youtu.be/z5OXON8vIaA?si=0vhWDwzD20ur70OM
0
K
17
#6
Tunguska08Chelyabinsk13
*
Trump:
3.bp.blogspot.com/-cGU7CyByKgQ/VLZ1Q5rb6FI/AAAAAAAAlgw/hCvLEJxSQzc/w12
0
K
16
#8
pip
Dadle ya Groenlandia al gran gorila naranja de lomo plateado, que se nos enfada, y no queremos enfadar al líder.
Súbditos de mierda.
0
K
11
#2
javierchiclana
Muro de pago:
1
K
-1
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
