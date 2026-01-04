edición general
12 meneos
29 clics
Dinamarca pide a Estados Unidos "pleno respeto" a la integridad territorial de Groenlandia

Dinamarca pide a Estados Unidos "pleno respeto" a la integridad territorial de Groenlandia

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] La esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca compartió una foto de Groenlandia envuelta en la bandera estadounidense

| etiquetas: trump , groenlandia , dinamarca
10 2 1 K 108 actualidad
8 comentarios
10 2 1 K 108 actualidad
#3 Forestalx
En breve le llegará a Groenlandia la libertad y la democracia.
4 K 64
DaniTC #5 DaniTC
#3 el bien conocido por el mundo, las limitaciones de libertades que tiene Dinamarca. Un estado fallido.
0 K 11
#7 Forestalx
#5 Totalmente. Y además con armas de destrucción masiva y drogas.
0 K 10
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Katie Miller, en concreto, publicó el sábado una foto de Groenlandia coloreada con la bandera estadounidense en su cuenta X, acompañada de un breve texto en mayúsculas: “Pronto”
1 K 36
pip #8 pip
Dadle ya Groenlandia al gran gorila naranja de lomo plateado, que se nos enfada, y no queremos enfadar al líder.

Súbditos de mierda.
0 K 11
javierchiclana #2 javierchiclana
Muro de pago:  media
1 K -1

menéame