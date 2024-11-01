edición general
Elon Musk le respondió con duro mensaje a Gustavo Petro tras la captura de Nicolás Maduro: "¿Plata o plomo?"

El multimillonario, en primer lugar, citó un mensaje de la Casa Blanca y dijo: “Felicitaciones, presidente Trump. Esta es una victoria para el mundo y un mensaje claro a los dictadores malvados de todo el mundo”. Posteriormente, en una de las publicaciones, el propietario de la red social X le envió una dura respuesta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela.

rob #3 rob
Entonces, ¿también le va a "regalar" WiFi como a los venezolanos?
Parece un buen tipo el hijoeputa de Musk.
2 K 49
ewok #13 ewok
#3 Y parece que no se droga nada y por eso está a favor de la detención de Maduro.
0 K 11
rob #14 rob
#13 Muskario
0 K 12
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Musk diciendo gilipolleces, como de costumbre
4 K 48
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#1 Hay mucho hijo puta envalentonado estos días, como si la detención de Maduro la hubiesen logrado ellos mismos. Mierdas que huirían al primer atisbo de problemas sacando pecho por los logros de otros.
5 K 72
cabobronson #2 cabobronson
Espero que ese mensaje se lo envíe a los amigos del golfo
1 K 28
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#2

Pobres amigos de los Borbones... :roll:
0 K 17
Kmisetas #5 Kmisetas
#_4 y luego huiras en tu patinete?
1 K 13
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#5 #4 mejor que destrozar nada es hacer boicot a sus productos y evitar comprar nada.  media
2 K 45
#16 kaos_subversivo
#15 ya lo hago
0 K 11
Imag0 #11 Imag0
Sería muy gracioso que por lo que sea, la próxima semana le den plomo a Musk.
0 K 12
#18 Poligrafo
#11 se dice hacerle un Luigi.
0 K 7
#4 kaos_subversivo
Que ganas de empezar a destrozar cada tesla que vea...
0 K 11
#9 solojavi
Se ha adaptado bien a la ley del western este malnacido sudafricano.
0 K 9
#10 VFR
No conseguirá superar el épico "Por qué no te callas", solo eso compensa todo lo que pudo robar
0 K 8
#6 VFR
Me acabo de dar de alta en X, este tío es fantástico, deberían hacerle presidente de la ONU
1 K 1
#12 sliana
#6 emperador, si Trump lo permite
0 K 7
#17 Poligrafo
#6 y en MNM hace poco tb.
0 K 7

menéame