Elon Musk le respondió con duro mensaje a Gustavo Petro tras la captura de Nicolás Maduro: "¿Plata o plomo?"

El multimillonario, en primer lugar, citó un mensaje de la Casa Blanca y dijo: “Felicitaciones, presidente Trump. Esta es una victoria para el mundo y un mensaje claro a los dictadores malvados de todo el mundo”. Posteriormente, en una de las publicaciones, el propietario de la red social X le envió una dura respuesta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela.