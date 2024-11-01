edición general
Tras el ataque en Venezuela, Trump afirma que hay que hacer algo con respecto a México [EN]  

Después de que Estados Unidos bombardease Venezuela en plena noche y secuestrase a su presidente, Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump advirtió de que podrían producirse más ataques en la región. Trump insinuó un futuro conflicto con México en particular en una entrevista con Fox News el sábado por la mañana. «Su vicepresidente, JD Vance, dijo que el mensaje es bastante claro: que el tráfico de drogas debe acabar. ¿Fue esta operación un mensaje que le está enviando a México, a Claudia Sheinbaum, la presidenta de ese país?», preguntó Griff

#1 unocualquierax
'Tráfico de drogas' volverá a ser la excusa para México.
Habrá que ver cuál es la excusa para Groenlandia; veremos su nivel de inventiva.
4
antesdarle #5 antesdarle *
#1 Suerte que no nos ha pillado aquí con el procés :troll: bueno tampoco creo que Trump nos pueda ubicar en un mapa. Todo recaería en México
1
sotillo #8 sotillo
#5 De momento han amenazado a Colombia, Cuba,México y seguramente sigan con Nicaragua y luego Brasil, no llevan mala carrera
2
frg #10 frg
#8 ¿Cuba? Si no hay petróleo, ¿para qué gastar tiempo en Cuba?
1
sotillo #12 sotillo
#10 Díselo a Quintero, perdón , a Rubio, que lleva años odiando a todo cubano que reside en la Isla, me da que quiere recuperar lo que Batista le arrebató a su familia
1
Jointhouse_Blues #16 Jointhouse_Blues
#10 Anexionarse la isla, revancha por la bahía de cochinos, cualquier cosa imaginable menos una.
0
vviccio #7 vviccio
#1 La foto de Fakejoo con el narco puede provocar una invasión en España.
1
frg #9 frg *
#1 Groenlandia es el mayor laboratorio de drogas del mundo. He dicho.

cc: #6
0
#15 pcmaster
#1 Liberarla de osos polares, por ejemplo.
0
#11 Bilardezz
Va a ser necesario que Mexico y Brasil (nosotros tambien desempolvar el ISLERO) se hagan con la bomba nuclear cuanto antes pues está visto que si no tienes esta disuación los yankis te pueden rapiñar a voluntad.
3
#2 cocococo
Que haga algo en Canarias también, que aquí hay mucha droga.
2
#14 meneandotela *
#2 en Canarias no se produce droga, no me seas ignorante.
2
nospotfer #6 nospotfer
Groenlandia tráfico de drogas también, está clarísimo.
2
#4 Suleiman
Se le acumula la faena, antes o después de petro?
1
#3 NoMeVeas
Por si pensabamos qe el 2025 habia sido suficiente, el puto psicopata empieza 2026 prometiendonos hambre, muerte y destrucción a raudales.
1
#13 marcotolo
los paises en la orbita de eeuu deberian armarse nuclearmente,
es de las pocas soluciones que tienen
0

