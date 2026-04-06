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La deuda estudiantil les agobiaba, así que se mudaron al extranjero y dejaron de pagar
Un número récord de prestatarios de préstamos estudiantiles se encuentran en situación de morosidad e impago. Algunos están tomando la drástica decisión de irse del país y abandonar sus préstamos.
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:
deuda estudiantes
,
ee.uu
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emigración
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relacionadas
#3
mosfet
Acabaran impidiendo la salida al exterior de la gente con préstamos
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48
#8
Gry
#3
¿No tiene préstamos como el 100% de los estadounidenses mayores de edad?
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#9
Beltenebros
#3
Es muy fácil pasar a México haciendo la ruta inversa de los inmigrantes.
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#12
nilien
#3
Los entrevistados dicen que han entrado y salido de EEUU sin problemas después de dejar de pagar...
Se trata más de no estar localizados y de evitar las consecuencias del impago (los embargos, no poder pedir un crédito, etc.)
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10
#4
laruladelnorte
Hace tiempo que lo del país de las oportunidades ya ha dejado de ser un sueño perseguido por algunos.
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#14
Dragstat
#4
no es algo exclusivo del país de las oportunidades, simplemente allí lo tienen ya montado. Este es el plan de las políticas de derecha. Sanidad y educación solo al alcance de la gente de bien. El resto son prescindibles para usar y tirar según las necesidades.
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#16
unocualquierax
#5
#14
Lo cual significa que en estos casos, que dicen que van a más, los que acaban pagando los estudios son los bancos. De puta madre.
Yo hubiese hecho lo mismo.
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#5
Pitchford
El importe de los préstamos recibidos está sujeto al pago de impuestos.. Piden otros préstamos para pagar los impuestos.. Y acaban los estudios con una deuda del copón.. que cuando son títulos con poca salida en el mercado hacen muy complicado su pago.. Así que solución, escapar del pais.. Vaya tela..
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#2
pirat
Cosas del supuesto primer mundo... el sufrimiento que desea vocs para nosotros...
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#6
Asimismov
#2
√0× no ha autorizado ni una sola universidad privada. Han sido Camps, Ayuso y Juanma quienes han autorizado, subvencionado y cedido terrenos y edificios a las universidades católicas y privadas.
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12
#7
pirat
#6
No han tenido aún la oportunidad y capacidad.
El maltratador carlosflores de vocs, que ahora ensucia el congreso, fue nombrado rector de la VIU que vendieron por 4 millones a los amigachos del grupo planeta habiendo costado 40 millones de euros públicos, siendo premiada por tal excelente gestión la actual alcaldesa de valenzia y entonces consellera de educació bajo el insano reinado del psicópata de camps.
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#17
Edheo
#7
Cómo van a tener la oportunidad... si no quieren gobernar
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7
#15
username
#6
no la han autorizado pero tampoco han dicho ni hecho anda para evitarlo, incluso pudiendo evitalo con su voto
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#13
Pixmac
Algunas personas se agobian muy rápido:
Menos de un año después de graduarse, Tully tomó una decisión drástica: se trasladó a Praga, donde había realizado unas prácticas, y dejó de pagar sus préstamos. Lleva más de siete años sin pagar nada.
Ni al año llegó. Me parece que siempre tuvo la idea de acabar los estudios e irse al extranjero sin pagar el préstamo estudiantil.
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#1
ahotsa
*
Liberalismo salvaje cojonudo... para algunos.
Relacionada:
www.meneame.net/story/gobierno-trump-restablecera-cobro-deuda-estudian
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#10
Bombástico
Aunque Hollywood le ponga una capa de chapa y pintura finalmente Estados Unidos es una mierda de país, pagas por estudiar y por recibir atención sanitaria.
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#11
SerVicius
No me explico porqué a china les va tan bien y a los tiroteos unidos no. Ahogar a los estudiantes en deudas parecia un plan sin fisuras!!
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17
comentarios)
menéame
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Es muy fácil pasar a México haciendo la ruta inversa de los inmigrantes.
Se trata más de no estar localizados y de evitar las consecuencias del impago (los embargos, no poder pedir un crédito, etc.)
Lo cual significa que en estos casos, que dicen que van a más, los que acaban pagando los estudios son los bancos. De puta madre.
Yo hubiese hecho lo mismo.
El maltratador carlosflores de vocs, que ahora ensucia el congreso, fue nombrado rector de la VIU que vendieron por 4 millones a los amigachos del grupo planeta habiendo costado 40 millones de euros públicos, siendo premiada por tal excelente gestión la actual alcaldesa de valenzia y entonces consellera de educació bajo el insano reinado del psicópata de camps.
Relacionada: www.meneame.net/story/gobierno-trump-restablecera-cobro-deuda-estudian