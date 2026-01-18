edición general
Descarrilamiento de dos trenes: mueren cinco personas en Adamuz, Córdoba, y varias personas resultan heridas

Descarrilamiento de dos trenes: mueren cinco personas en Adamuz, Córdoba, y varias personas resultan heridas

Este domingo, un tren Iryio que circulaba de Málaga a Madrid, ha descarrilado en Adamuz (Córdoba), y al invadir la vía contigua ha colisionado con un AVE que también se ha salido de la vía. Aunque por el momento se desconoce el número de heridos, desde Adif informan que se encuentran suspendidas las circulaciones de trenes entre Madrid y Andalucía. Autoridades, servicios de emergencia y responsables tanto de Adif, como de Renfe e Iryo, estarán pendientes del siniestro durante toda la noche. Hay humo dentro de los vagones y se piden médicos.

elsnons #4 elsnons
Se acaban de ver imágenes de dos vagones de uno de los trenes, uno totalmente tumbado de lado y el otro inclinado fuera de vías, había sanitarios entrando por las ventanas del vagón tumbado . Confirman hay heridos sin más datos
7
GatoCuantico #25 GatoCuantico
Ya están los subnormales en Twitter dando por culo con "¿Dónde y qué estaba haciendo el ministro Óscar Puente en el momento del accidente?".
7
#58 Eukherio
#25 Puente siempre ha criticado el modelo de Iryo y Ouigo. Supongo que serán los que siempre intentan sacar algo de cualquier desgracia, pero si ha sido una cagada de la compañía lo tiene fácil para buscar declaraciones pasadas suyas criticándolos.
2
escuadron #60 escuadron
#25 Dudas de que si el asunto tocara a Ayuso de maneras tangencial no se haría aquí lo mismo?
3
BiRDo #75 BiRDo
#60 No hace falta. Ayuso ya tiene suficiente mierda que tapar obra suya como para que le echemos otra. Por mí no podría salvarse de caer al fondo de su montaña de mierda ni con una retroexcavadora.
0
Veelicus #2 Veelicus
Ojala no haya muertos, pero mala pinta.
3
DaniTC #7 DaniTC
#2 se confirma en La Ser que ha habido mínimo dos fallecidos en el tren de Iryo. :-S

cadenaser.com/nacional/2026/01/18/dos-trenes-de-alta-velocidad-descarr
10
Ultron #70 Ultron
#7 Ya van 5 :'(
1
bigmat #79 bigmat
#7 Ya van por 5 muertos. Menudo desastre, veremos las causas.
1
nilien #83 nilien
#7 Ahora mismo, 5 fallecidos confirmados, he actualizado el titular...
0
#39 Yqsyo
Espero que haya una explicación razonable por parte del misterio de transportes en breve. Lo mismo que explica otros asuntos que no le atañen tan de cerca.
Verdad? Verdad? Verdad?
6
#47 Pitufo
#39 Quizás las prioridades sean ahora que funcionen la atención necesaria de bomberos, sanitarios y urgencias de los hospitales.
0
#57 Yqsyo
#47 quizás? Por supuesto.
Pero y antes? Y después cuáles serán?
Otro maquinista culpable como en Galicia o en valencia?
1
Format_C #67 Format_C
Primero de todo DEP por los 5 muertos hasta el momento.

A ver que ha pasado y como gestiona esto IRYO, el Ryanair de los trenes.
2
#73 Framax
#67 Iryo 2 - 3 Alvia (Renfe), por ahora
0
Antipalancas21 #94 Antipalancas21
#87 No es un tren de Renfe el causante.
1
jonolulu #28 jonolulu
#20 Qué puta ave de carroña, qué asco
2
EmuAGR #61 EmuAGR
#27 Que en vez de haber comunicación dentro de Renfe, o Adif-Renfe, ahora hay una sincronización multilateral Adif-Renfe-Iryo-Ouigo.

En Reino Unido funciona de pena, los trenes van lentos y son carísimos. Y nosotros hemos dado acceso a Francia a nuestras líneas internas por obligación europea, pero no ha sido recíproco.
2
jonolulu #46 jonolulu
Oscar Puente:
x.com/oscar_puente_/status/2012982229811556551

Por lo que se ve en la imagen parece que están en cantones diferentes. Habría habido choque y han separados un tren de otro
1
SMaSeR #78 SMaSeR
#46 Bueno, por lo menos no esta borracho follando en un bar.
0
#95 Milenaja
#46 Buena foto le ha pasado el colega para el subirla. Menos fotitos y mas inversion que llevan dejando de lado, el mantenimiento de carreteras, embalses, educacion, sanidad, etc.. Ahora a buscar culpable y a otra cosa.
0
Bilardezz #98 Bilardezz
#46 hombre precisamente se le critíca que está todo el día en X habiendo canales oficiales como una rueda de prensa en el ministerio de transportes o que presida gabinete de emergencia que coordine todo y que vaya informando a la prensa en cada novedad.
0
FachaConRastas. #55 FachaConRastas.
#52 como evitas que de manera repentina un tren se salga e invada la vía contigua al momento de cruzarse con otro? Es imposible.
2
EmuAGR #64 EmuAGR
#55 No he dicho nada de evitar (que otro tren descarrile sobre tu vía), he hablado muy claramente de vigilar (el buen estado de la vía por delante del propio tren, en este caso el que se cruzó con el descarrilado).

ERTMS monitoriza el buen estado de la vía continuamente, por delante del tren que circula, para poder avisar de caídas de objetos extraños o presencia de animales incluso sin contacto visual del maquinista. Los sistemas tendrían que haber avisado al tren contrario de que había un obstáculo en la vía para que frenara, lo mismo eso redujo la gravedad del accidente, habrá que ver los informes de la cronología de hechos.
0
jonolulu #84 jonolulu
#64 Por favor, no hagamos conjeturas desde el desconocimiento. Ya te he comentado que en esa línea el sistema de protección es LZB y no ERTMS. Y no, el ERTMS no es un sistema mágico. La línea tiene detectores de caída de objetos en puentes y bocas de túnel, pero ni el sistema avisa automáticamente al maquinista ni al equipo del tren. Ya no hablemos de un obstáculo en un punto indeterminado que no shunta vía
0
EmuAGR #99 EmuAGR
#84 Esta línea de conversación es anterior a tu mensaje en 56. LZB también hace una monitorización similar como he comentado en 74 . Es un requisito bastante importante de AV aunque no sea ERTMS como tal y lo diferencia de sistemas anteriores como ASFA.

Lo que precisamente pongo en duda (y dije "en teoría", habiendo supuesto que ERTMS estaba ya en funcionamiento en lugar de LZB) es hasta qué punto este tipo de sistemas que pretenden evitar colisiones por ocupación de la vía un objetos extraños ha sido efectivo en este caso, no estoy diciendo que lo sea o que no lo sea.
0
jonolulu #101 jonolulu
#99 Te vuelvo a insistir, LZB no hace supervisión de obstáculos en vía. La emergencia en vía contraria la puede activar el maquinista, no el sistema
0
Mark_ #77 Mark_
Cinco fallecidos de momento. Qué desgracia :-(
1
obmultimedia #22 obmultimedia
#20 que mal momento para hacer SPAM
1
Don_Pixote #59 Don_Pixote
#30 a ver…
Los cinturón de los aviones son para que no te abras la cabeza en caso de turbulencias brutas o pérdidas de presión

No para salvarte la vida en caso de colisión o accidente ….
2
jonolulu #16 jonolulu
Al menos dos muertos están diciendo en TVE
2
Antipalancas21 #82 Antipalancas21
#16 5 ya por lo menos, queda gente atrapada, era un tren de la privada Iryo
0
obmultimedia #87 obmultimedia
#82 ya está tardando alguien del PP en pedir la dimisión de Óscar Puente.
0
yonseca #24 yonseca
#20 Cállate.
1
Findeton #49 Findeton
Me pregunto cómo es posible que esto ocurra.
1
anonimo115 #104 anonimo115
#49 son máquinas. Ocurre cada poco pero puede ocurrir y ocurre
0
Fartis #65 Fartis
Estan llamando al personal sanitario en vacaciones y descanso para dar soporte en el hospital Reina Sofia de Cordoba, espero que sea por prevencion y dar servicio urgente de sobra y no porque este empeorando la cosa. Animo y mis condolencias.
1
jonolulu #81 jonolulu
#66 Los raíles no dan descarga y efectivamente se pueden cortocircuitar para provocar la ocupación del cantón, de hecho los trenes llevan útiles de cortocircuito para realizar una protección de emergencia (barra de shuntado), pero en líneas tan saturadas dudo que dé tiempo a nada
0
jonolulu #100 jonolulu
#97 Perdona, estaba leyendo en diagonal
0
jonolulu #56 jonolulu
#52 En la Madrid-Sevilla se sigue circulando con LZB, que en mi opinión es más seguro que el ERTMS en varios aspectos
0
EmuAGR #74 EmuAGR
#56 Pensaba que los operadores privados empezaron a circular cuando se renovaron los sistemas de seguridad de la vía. Por eso tardaron un poco más de tiempo en llegar a Andalucía cuando ya estaban operando otras líneas.

Parece que ya estaba casi terminada la instalación: www.diariodesevilla.es/sevilla/ave-sevilla-madrid-97-obras-modernizaci

En cualquier caso, leo que LZB también puede predecir peligros con km de antelación y es requisito indispensable que el sistema esté funcionando bien para que el tren pueda alcanzar su velocidad habitual: www.newtral.es/robo-cable-sabotaje-sistemas-seguridad-control-tren-alt
0
#53 Sacapuntas
#44 No creo que sea por la gracia, sino por la polarización y la falta de criterio. Cada vez es más normal. No solo aquí, sino en el mundo real. Hay que ver lo "influenciables" que se han vuelto las juventudes. xD
0
#88 DenisseJoel
#66 Me parece ridículo plantearlo en esos términos. Un tren sabe que se ha salido de sus raíles. Si el tren lo sabe, avisa a ADIF. Si ADIF sabe que un tramo tiene un tren fuera de su vía, avisa a todos los trenes cercanos a ese tramo. Los cuales frenan y reducen su velocidad máxima permitida.

Todo ello automático. Si no está así, es que unas cuantas personas, y sus responsables, han hecho muy mal su trabajo.
0
#41 Sacapuntas
#29 Puede que no te haga ni puta gracia a ti. Pero piensa que el mundo es diverso y que, mientras no haga daño a nadie, puede que otros se rían.
0
#44 audrey2012
#41 Sólo lo digo por los votos que tiene hasta ahora, que parecen indicar que de momento no ha hecho demasiada gracia.
0
paputayo #13 paputayo
En Canal Sur se habla ya de dos fallecidos.
0
MacMagic #15 MacMagic
Parece que hay 2 fallecidos, según he visto en la tv.
0
glups #1 glups
Pues si iba a 300 Km/h debe ser grave.
0
#6 wictor69
#1 esperemos que el accidente haya sido en un tramo de baja velocidad y no sea tan grave
1
Antipalancas21 #72 Antipalancas21
#6 Ya por lo menos hay 5 muertos
0
#17 LaMinaEnMiPuerta
#1 El tren de LD AV Iryo 6189 Málaga - Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por vía contigua circulaba tren de LD AV 2384 Pta. de Atocha - Huelva , que también ha descarrilado.
4
#30 lectorcritico
#17 Cuando un tren descarrila, avisa o hay un automatismo que prevenga a un tren que venga en direccion contraria que puede haber invadido ese tramo de via o alterado las vias.?

Los AVEs deberian tener automatismos para comprobar que el tren precedente ya ha salido del tramo al que te diriges. Pero en direccion contraria no seria necesario comprobarlo, salvo accidente u obstaculo.

No sé si un descarrilamiento a obstucalizado el paso de otro tren o si se salido por interaccion entre ellos cuando circulaban normalmente.


#14 El ratio de accidentes es mas bajo que el del avion, que si llevan cinturones y obliga a ponerlos cerca del aeropuerto?
1
jonolulu #34 jonolulu
#30 Depende. Si el tren cortocircuita los dos carriles de la otra vía (si queda apoyado en los carriles aunque sea tumbado), provoca ocupación de ese circuito de vía cerrando las señales y avisando a circulación. Si no cortocircuita vautomatismo como tal no hay. Luego sistemas de protección como LZB tienen un pulsador para avisar de obstáculo en vía contraria que puede accionar el maquinista. Luego queda la llamada del maquinista del tren accidentado.
0
#66 lectorcritico
#38 a 400km/h en asfalto hacen falta 500metros. Un ave creo que tarda 2 - 4 km enfrenar a alta velocidad.
#34 Sabiendo eso un pasajero puede buscar algo para contactar los dos railes para asegurar que avisa. Tal puede usarse como vandalismo de poca gravedad. Supongo que no da calambre.

El maquinista debe poder llamar, el hombre muerto no sé si avisa ademas de parar el tren.

Ya paso con una quimca de tarragona que no pudieron avisar porque volo el puesto de control.


En USA un barco se llevo un puente y como los railes se quedaron colgando sin partirse y no advirtio al tren que venia del fallo.
0
Nividhia #38 Nividhia
#30 a tanta velocidad un tren necesita mucho espacio para frenar. Yo no se si hay un sistema de alerta previa, pero tendría que detectar el accidente con margen suficiente para detenerse. Supongo que si estan relativamente cerca, el choque es inevitable.
0
comunerodecastilla #71 comunerodecastilla
#1 No es un AVE, ni de coña.
0
Antipalancas21 #76 Antipalancas21
#71 Es de la empresa privada Iryo el causante.
0
#102 Daniel2000
#76 Ya está hecha la investigación, hecho el juicio y encontrado el culpable.

¿ Mal estado del tren o de las vías ?
0
calde #85 calde
#1 Por suerte parece que no.
0
sorrillo #10 sorrillo
Los trenes deberían llevar cinturones de seguridad.
0
Don_Pixote #14 Don_Pixote
#10 esto me lo pregunté y se ve que el ratio de accidentes es tan bajo que ponerlos sería contraproducente en caso de una evacuación por cualquier otra causa
7
BiRDo #69 BiRDo
#10 ¿Los de alta velocidad? No sé con qué datos cuentas para estar seguro de que servirían para algo.
0
#11 falvarez
Estás cosas antes de la liberalización no pasaban, por lo que sea.
6
EmuAGR #19 EmuAGR
#11 Pasa algún accidente serio con los trenes cada vez que empresas españolas ganan un contrato internacional de alta velocidad. Cuando el contrato de la Meca, el del Alvia. Ahora conseguimos el de Vietnam y pasa esto.

Para más inri, es muy raro que suceda justo cuando dos trenes se cruzan (pasan muy poco tiempo cruzándose).
1
jonolulu #26 jonolulu
#19 No han impactado al cruce. En un descarrilo el peligro es que el tren accidentado quede invadiendo gálibo de la otra vía y no de tiempo a avisar a la otra circulación contraria
3
EmuAGR #42 EmuAGR
#26 Eso tiene más probabilidades de ocurrir. Gracias por advertirlo.
2
#93 DenisseJoel
#26 > no de tiempo a avisar a la otra circulación contraria

¿Qué puede tardar una comunicación automática del tren a ADIF, y de ADIF al otro tren? ¿2 segundos?
0
jonolulu #96 jonolulu
#93 No es automático, es por radioteléfono: Circulación sí puede activarlo automáticamente una vez recibida la llamada En cualquier caso ¿cuántos metros necesita un tren para parar? 4km

Según #86 se activó la emergencia en vía contraria (que sí es automática e instantánea)
0
#32 Yqsyo
#19 entonces, si te entiendo bien: para garantizar la seguridad ferroviaria, las empresas españolas no deberían tener acceso s contratos de alta velocidad internacionales para garantizar que no haya accidentes.
Y aquí Vietnam y después gloria
0
EmuAGR #45 EmuAGR
#32 No, no me has entendido bien. Digo (modo conspiranoico) que pareciera una represalia por llevarse los contratos.
0
#63 falvarez
#19 ¿Y cuál es tu teoría? Vale, ya he visto #45
0
#27 Yqsyo
#11 no había accidentes antes de la liberalización? Y, Qué es la liberalización exactamente?
0
Antichulus #51 Antichulus
#27 que haya otras empresas aparte de Renfe (iryo, ouigo)
0
#62 falvarez
#27 Me refiero a que puedan operar trenes de otras compañías que no son RENFE.
0
#23 juanac
Increíble que con la tecnología del siglo XXI colisionen dos objetos que tienen una vía exclusiva. Mi apuesta es que la culpa le cae a algún becario informático de una subcontrata de una subcontrata.
0
powernergia #33 powernergia
#23 Parece que uno ha descarrilado y ha invadido la vía contraria. Si eso ocurre con poco tiempo para avisar son accidentes inevitables, la tecnología no lo puede todo.
3
EmuAGR #52 EmuAGR
#33 En teoría ERTMS vigila la seguridad de la vía varios km por delante del tren que va circulando, precisamente para evitar este tipo de cosas. Y es obligatorio para AV. /cc #23

www.adifaltavelocidad.es/modernizacion-lav-madrid-sevilla
0
Nas2meetu #35 Nas2meetu
#23 en la noticia pone que ha sido en una zona con desvíos de vías.
0
#36 Pitufo
#23 Uno ha descarrilado, eso hace que deje de estar en una vía exclusiva si invade el espacio de otra vía.
1
#37 osids
#23 Ha descarrilado uno y ha invadido la otra vía, difícil hacer nada contra eso
2
arsuceno #68 arsuceno
¿Alguien sabe explicar por aquí que es un "frenazo por LZB" y porqué se activa?
0
teneram #80 teneram
#68 frenada automática y controlada por el sistema ferroviario LZB (Linienzugbeeinflussung)
1
arsuceno #86 arsuceno
#80 Gracias. El contexto es que según este tuit x.com/OCN1Cabreado/status/2012970084029927526/photo/1 el otro tren habría frenado por LZB. Que entiendo que tiene sentido que se active si ha habido algo que ha afectado a la vía más adelante...
1
jonolulu #91 jonolulu
#86 Ahí no dice nada del LZB, dónde lo pone?

No obstante el LZB tiene un pulsador de emergencia en vía contraria, que bloquea el tramo de vía donde lo activa el maquinista
1
arsuceno #97 arsuceno
#91 En la captura, que no sé de donde sale: "la interventora ha llamado, y al parecer, han tenido un frenazo por LZB".
0
EmuAGR #90 EmuAGR
#68 El tren frena automáticamente si alguna condición de seguridad no se cumple: por ejemplo si el maquinista supera la velocidad máxima del tramo o si hay "presencia" de un obstáculo en la vía que sea detectable.

No sé hasta qué punto se puede hablar de "frenazo" o de protocolo habitual de frenado de emergencia.
0
arsuceno #103 arsuceno
#90 Lo mismo si estaban muy cerca ha habido frenazo pero no ha sido suficiente para evitar el accidente...
0
miq #92 miq
:-(
0
Febrero2034 #18 Febrero2034
DEP los muertos
0
#89 Falangito
Bueno, no os preocupéis porque para esto sí que el PP y VOX formarán comisiones de investigación en el Senado y Andalucía (además de pedir la dimisión de Óscar Puente, cuya culpa ya está confirmada, sea cual sea la causa).
0
#43 Yqsyo
:foreveralone:
0
Álvaro_Díaz #48 Álvaro_Díaz
Mis condolencias a todas las víctimas
0
Veelicus #5 Veelicus
#3 A mi no me hace ninguna gracia un chiste con un accidente que ha podido causar muertos, es por esto que pongo un negativo a tu comentario
7
#8 sald64059
#5 de hecho ha causado dos muertos confirmados.
#3 ni puta gracia.
0
CerdoJusticiero #9 CerdoJusticiero
#3 Me parece muy cafre el chiste que has hecho... pero me he reído, maldito seas.

Lo pongo aquí para que me pongan negativos a mí también. Seré un poco imbécil, pero no un cobarde.
4
#21 Sacapuntas
#3 #9 Se llama humor negro y la gente tiene la piel muy fina, no sea que en el futuro se lo echen en cara.
1
#29 audrey2012
#21 Para hacer humor hay que saber qué, cómo y cuándo. Cuando no aciertas, no haces ni p. gracia.
0
CerdoJusticiero #31 CerdoJusticiero
#21 A ver, a mí me la suda que me lo echen en cara, pero sí que es verdad que en un suceso así no haría un chiste en un foro público cuando todavía no se sabe nada porque no descarto que un familiar de un víctima lo lea y se sienta todavía peor.

(También es verdad que Menéame es suficientemente irrelevante como para que esta posibilidad tienda a cero.)
0
#50 Sacapuntas
#31 Un familiar de una víctima no está para chistes de ningún tipo. Igual está esperando en una sala de hospital o en el depósito de cadáveres mirando Menéame en el móvil. Creo que entonces lo tendría merecido.
0
escuadron #54 escuadron
#12 Pinchas en hueso, aunque no dudes de que si llega a depender de Ayuso tangencialmente la comunidad meneante no tendría reparos en sumar estos muertos a la lista negra.
0
