Descarrilamiento de dos trenes: mueren cinco personas en Adamuz, Córdoba, y varias personas resultan heridas

Este domingo, un tren Iryio que circulaba de Málaga a Madrid, ha descarrilado en Adamuz (Córdoba), y al invadir la vía contigua ha colisionado con un AVE que también se ha salido de la vía. Aunque por el momento se desconoce el número de heridos, desde Adif informan que se encuentran suspendidas las circulaciones de trenes entre Madrid y Andalucía. Autoridades, servicios de emergencia y responsables tanto de Adif, como de Renfe e Iryo, estarán pendientes del siniestro durante toda la noche. Hay humo dentro de los vagones y se piden médicos.
| etiquetas: tren , descarrilamiento , ave , iryo
cadenaser.com/nacional/2026/01/18/dos-trenes-de-alta-velocidad-descarr
Verdad? Verdad? Verdad?
Pero y antes? Y después cuáles serán?
Otro maquinista
culpablecomo en Galicia o en valencia?
A ver que ha pasado y como gestiona esto IRYO, el Ryanair de los trenes.
En Reino Unido funciona de pena, los trenes van lentos y son carísimos. Y nosotros hemos dado acceso a Francia a nuestras líneas internas por obligación europea, pero no ha sido recíproco.
x.com/oscar_puente_/status/2012982229811556551
Por lo que se ve en la imagen parece que están en cantones diferentes. Habría habido choque y han separados un tren de otro
ERTMS monitoriza el buen estado de la vía continuamente, por delante del tren que circula, para poder avisar de caídas de objetos extraños o presencia de animales incluso sin contacto visual del maquinista. Los sistemas tendrían que haber avisado al tren contrario de que había un obstáculo en la vía para que frenara, lo mismo eso redujo la gravedad del accidente, habrá que ver los informes de la cronología de hechos.
Lo que precisamente pongo en duda (y dije "en teoría", habiendo supuesto que ERTMS estaba ya en funcionamiento en lugar de LZB) es hasta qué punto este tipo de sistemas que pretenden evitar colisiones por ocupación de la vía un objetos extraños ha sido efectivo en este caso, no estoy diciendo que lo sea o que no lo sea.
Los cinturón de los aviones son para que no te abras la cabeza en caso de turbulencias brutas o pérdidas de presión
No para salvarte la vida en caso de colisión o accidente ….
Parece que ya estaba casi terminada la instalación: www.diariodesevilla.es/sevilla/ave-sevilla-madrid-97-obras-modernizaci
En cualquier caso, leo que LZB también puede predecir peligros con km de antelación y es requisito indispensable que el sistema esté funcionando bien para que el tren pueda alcanzar su velocidad habitual: www.newtral.es/robo-cable-sabotaje-sistemas-seguridad-control-tren-alt
Todo ello automático. Si no está así, es que unas cuantas personas, y sus responsables, han hecho muy mal su trabajo.
Los AVEs deberian tener automatismos para comprobar que el tren precedente ya ha salido del tramo al que te diriges. Pero en direccion contraria no seria necesario comprobarlo, salvo accidente u obstaculo.
No sé si un descarrilamiento a obstucalizado el paso de otro tren o si se salido por interaccion entre ellos cuando circulaban normalmente.
#14 El ratio de accidentes es mas bajo que el del avion, que si llevan cinturones y obliga a ponerlos cerca del aeropuerto?
#34 Sabiendo eso un pasajero puede buscar algo para contactar los dos railes para asegurar que avisa. Tal puede usarse como vandalismo de poca gravedad. Supongo que no da calambre.
El maquinista debe poder llamar, el hombre muerto no sé si avisa ademas de parar el tren.
Ya paso con una quimca de tarragona que no pudieron avisar porque volo el puesto de control.
En USA un barco se llevo un puente y como los railes se quedaron colgando sin partirse y no advirtio al tren que venia del fallo.
¿ Mal estado del tren o de las vías ?
Para más inri, es muy raro que suceda justo cuando dos trenes se cruzan (pasan muy poco tiempo cruzándose).
¿Qué puede tardar una comunicación automática del tren a ADIF, y de ADIF al otro tren? ¿2 segundos?
Según #86 se activó la emergencia en vía contraria (que sí es automática e instantánea)
Y aquí Vietnam y después gloria
www.adifaltavelocidad.es/modernizacion-lav-madrid-sevilla
No obstante el LZB tiene un pulsador de emergencia en vía contraria, que bloquea el tramo de vía donde lo activa el maquinista
No sé hasta qué punto se puede hablar de "frenazo" o de protocolo habitual de frenado de emergencia.
#3 ni puta gracia.
Lo pongo aquí para que me pongan negativos a mí también. Seré un poco imbécil, pero no un cobarde.
(También es verdad que Menéame es suficientemente irrelevante como para que esta posibilidad tienda a cero.)