Declaró Nicolás Maduro: "Soy el presidente de Venezuela, soy un prisionero de guerra y no soy culpable"

El líder chavista, Nicolás Maduro, realizó sus primeras declaraciones ante un tribunal de Nueva York tras su detención por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos."Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas", declaró el líder venezolano. "No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", afirmó frente al juez Alvin Hellerstein, rechazando los cargos en su contra.