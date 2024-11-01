edición general
Declaró Nicolás Maduro: "Soy el presidente de Venezuela, soy un prisionero de guerra y no soy culpable"

El líder chavista, Nicolás Maduro, realizó sus primeras declaraciones ante un tribunal de Nueva York tras su detención por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos."Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas", declaró el líder venezolano. "No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", afirmó frente al juez Alvin Hellerstein, rechazando los cargos en su contra.

#1 Leclercia_adecarboxylata *
Parecen todas frases gramaticalmente muy simples ¿Va a tener problemas con la barrera idiomática?
0 K 20
#3 Poligrafo
#1 Usa lenguaje que el gringo medio pueda entender.
0 K 7
Torrezzno #4 Torrezzno
Cuanto mide el morlaco? En todas las fotos le saca dos cabezas a los maderos
0 K 19
oceanon3d #5 oceanon3d
Pero si el Cartel de los Soles es un invento de los Yankis y ni siquiera es real. En Venezuela si hay otros carteles reales ...pero este es directamente un invento.
0 K 8
#2 Poligrafo
Se inventaron la violacion de Assange a una sueca para machacarlo que no se van a inventar contra Maduro....
0 K 7

