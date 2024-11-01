edición general
Cubren todo un desierto con paneles solares y los científicos confirman que han cambiado el lugar para siempre

La energía solar no solo es una de las fuentes renovables más limpias, sino que también puede tener efectos positivos sobre el entorno natural. Un estudio publicado en Nature a finales de 2024 revela que los parques fotovoltaicos a gran escala podrían beneficiar a los ecosistemas locales, especialmente en regiones áridas. En este caso, se estudiaron 57 variables ecológicas divididas en tres áreas: dentro del parque solar, en su entorno inmediato y en una zona externa de control sin alteración humana.

jonolulu
"los parques fotovoltaicos a gran escala podrían beneficiar a los ecosistemas locales".

Si una instalación cambia el ecosistema lo jode o lo cambia por otro, pero no lo beneficia. Lo que afirma el artículo es como decir que poner un zoo mejora la biodiversidad
#2 fremen11
#1 Tienes razón en la primera parte de tu comentario, pero por mal que te pese los zoos no es que mejoren la biodiversidad, lo que hacen es aumentarla, porque la biodiversidad no es nada más que el número de especies, no significa otra cosa.
jonolulu
#2 Entiendes el término pero no el símil
#4 fremen11
#3 Me doctoré en ecología, lo mismo no fuí ese día a clase
jonolulu
#4 Pues si no entiendes la crítica que hago en el comentario...
#10 fremen11
#7 Yo sólo puntualizo tu crítica, la entiendo y no comparto que haya zoos. Pero es lo que te digo, aumentan la biodiversidad si o si.
azathothruna
#2 Ahora solo veo util a los zoos en preservar especies en peligro, estudios fisiologicos de los animales y similares.
Porque atraer visitantes no se si sea buena idea.
Y si se hacen drones para ver los animales en su entorno natural, aun menos tendria sentido los zoologicos
#8 fremen11
#6 Los zoos son una aberración, los animales en cautividad se comportan diferente e incluso les cambia la fisiología. Para preservar especies en peligro hay centros de cría que no tienen nada que ver con los zoos y es dónde los estudian para sacarlos adelante.
Y ahora que existen tecnologías como los drones, cómo bien mencionas, mejor eso que tenerlos encerrados.
Robus
#1 Pues el artículo dice lo contrario:

a biodiversidad y la calidad del suelo fueron notablemente mejores bajo los paneles solares que fuera de ellos.

que yo no tengo ni idea, que conste... solo leo.
jonolulu
#13 Lo contrario a qué. Los ecosistemas no pueden mejorar. Si cambian las condiciones son otra cosa, pero no ese ecosistema
perrico
#14 Estáis en un debate lingüístico.
Dejémoslo en que los paneles solares han hecho que las condiciones ambientales sean menos extremas y sean propicias para que aparezca más vida.
A mí, en general, me parece bien evitar la desertificación.
#11 ParaLoQueHayQueVer
Cuando la vegetación altere los patrones de lluvias y provoquen torrentes, nos echaremos las manos a la cabeza.

O no, porque no sé si lo bueno es que no cambien los ecosistemas, o que se vuelva todo verde.
Apotropeo
#11 si quieres tirar adelante siempre es mejor que sea verde, ahí tienes los semáforos
Olepoint
Algo que he aprendido, los cambios, aunque sean para bien, sin son demasiado rápidos, son peligrosos e incluso malos.
cosmonauta
¿Quien lo iba a decir? Que poner sombra refresca...

Me han dejado tonto.
cosmonauta
No tengo tan claro que alterar el ecosistema de un desierto para convertirlo en otra cosa sea bueno.

La península ibérica, incluso la selva amazónica, se beneficia de los nutrientes que se arrastran desde el Sáhara. ¿Que pasaría si lo llenamos de pinos? ¿ Por qué la gente ve como algo positivo plantar arboles y se escandaliza si se talan?
almadepato
En un desierto
