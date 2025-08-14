edición general
La ciudad en la que no hace falta gobernar bien para ganar elecciones

Es mediodía en Madrid. Cuarenta grados en la calle. Los parques están vacíos, los niños encerrados en casa y las familias haciendo malabares para conciliar sin cole. En la televisión, ni una palabra sobre lo que preocupa a las familias

| etiquetas: madrid , ciudad , elecciones , calidad de vida
mis_cojones_33 #1 mis_cojones_33
Se respira libertad!!!
Aguarrás #2 Aguarrás
Cómo soy un egocéntrico madrileño (:troll:) he pensado ipso-facto en mi querido terruño digoo bloque de hormigón.
Pero me temo que aplica a media España... :roll:
Apotropeo #5 Apotropeo
#2 optimista.
Media, dice
vicus. #3 vicus. *
Otros cuatro toldos de mierda mal puestos, a millón y medio el centímetro de tela, y mayoría absoluta.
#4 tierramar *
Porque a Ayuso no le importa el voto de los nacionales; cuenta con los votos de los latinos que trae a Madrid; suele ir a EEUU a reclutar inmigrantes latinos que luego le votan, LAs ultimas elecciones gano gracias al voto latino.
Vean: www.meneame.net/m/actualidad/ayuso-busca-miami-profesores-extranjeros- Ayuso busca en Miami profesores extranjeros para las universidades públicas madrileñas Ayuso busca en Miami profesores extranjeros para las universidades públicas madrileñas
alpoza #6 alpoza
#4 bien, llenemoslo ahora de inmigrantes africanos y que la izquierda y ppsoe los agasaje para conseguir el voto.
