Bennett califica a Turquía como el «nuevo Irán» e insta a adoptar una estrategia coordinada contra Ankara (Eng)

La frase “Turquía es el nuevo Irán” (“Turkey is the new Iran”) fue pronunciada por el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, quien dijo que Turquía está emergiendo como una amenaza regional comparable a la que tradicionalmente se ha atribuido a Irán, especialmente desde la perspectiva de la seguridad israelí. Bennett escribió y declaró en varias apariciones que “Turkey is the new Iran; Erdoğan is a cunning and dangerous rival” (“Turquía es el nuevo Irán; Erdogan es un rival astuto y peligroso”)
Como demuestra la UE que atacan a Irán y es la víctima quien debe contenerse.
Ahora veremos de verdad la utilidad de la OTAN.
Lo primero en este caso es cambiar la opinion publica para que cerdogan deje de tener validez como democrata y sea nuevamente reflejado como lo que es, un fundamentalista que ha hundido a un pais otrora democratico en proceso de modernizacion en el supremacismo religioso involucinista. Luego ya, un poquito de mossad y que le estalle el movil o que un miliciano le ponga una bomba. Aqui no haran falta misiles.
Igual consiguen que Zerdogan apoye al New ayatola
A ver por qué cree que Turquía es el 2do país con más armamento de la OTAN después de EEUU.
No es precisamente por decisión de Turquía, es porque EEUU necesita a Turquía incluso más que a Israel.
Han cogido carrerilla y no paran, pero vamos, directamente se están pasando de frenada, que Trump probablemente casque antes de acabar la legislatura.
Ni ellos mismos se tragan sus chorradas.
Qué patético todo
Alemana no va a dejar de apoyar a Israel porque tienen una vergüenza histórica (y han elegido a derechosos rancios como líderes). Reino Unido hará lo que sea para intentar recuperar parte del protectorado de Palestina, o simplemente le lame el sable a yankis y israelíes sistemáticamente porque está en su ADN.
pero deberia plantearse un arsenal nuclear disuasorio
Lo malo es que sólo hacen de almacén para los yankis y el botón de los nukes está al otro lado del Atlántico