Bennett califica a Turquía como el «nuevo Irán» e insta a adoptar una estrategia coordinada contra Ankara (Eng)

Bennett califica a Turquía como el «nuevo Irán» e insta a adoptar una estrategia coordinada contra Ankara (Eng)

La frase “Turquía es el nuevo Irán” (“Turkey is the new Iran”) fue pronunciada por el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, quien dijo que Turquía está emergiendo como una amenaza regional comparable a la que tradicionalmente se ha atribuido a Irán, especialmente desde la perspectiva de la seguridad israelí. Bennett escribió y declaró en varias apariciones que “Turkey is the new Iran; Erdoğan is a cunning and dangerous rival” (“Turquía es el nuevo Irán; Erdogan es un rival astuto y peligroso”)

40 comentarios
Metabarón
Próximamente: tu país.
21
concentrado
#2 Israel apunta y EEUU dispara
2
dogday
#14 los 2 apuntan y los 2 disparan. Son un cancer para la humanidad.
1
#23 soberao *
#2 El supremacismo sionista, puedes amenazar abiertamente a cualquier país que sea árabe porque saben que para el pantone occidental son muertos de segunda al ser árabes.
Como demuestra la UE que atacan a Irán y es la víctima quien debe contenerse.
2
Suleiman
ÇTodavia no han acabado con Iran y ya buscan el siguiente....
11
LaInsistencia
#1 Te subo la apuesta: no han acabado con Iran y ya buscan atacar a un pais practicamente de la Unión Europea. ¿A cuantas de estas estamos de que Francia le explique a Israel el concepto de "disparo nuclear de advertencia"?
5
Verdaderofalso
#11 pues cuidado, si lo atacan sería suficiente para empezar a aplicarles las mismas sanciones que a Rusia, Turquía son vecinos como lo es Ucrania, y encima miembros OTAN como dice #8
2
obmultimedia
#13 el plotwist sería que Rusia se pusiera de por medio defendiendonos.
0
UNX
#1 No han acabado porque aún no existe el Gran Israel. Y si lo consiguen, tienen dos opciones: o seguir expandiéndose, o matarse entre ellos y colapsar. No puedes generar una sociedad sana basada en el supremacismo.
1
PerritaPiloto
#17 Si mientras haya otros países de subhumanos a su alrededor.
0
DocendoDiscimus
#17 lo que yo me pregunto es cómo pretenden construir el gran Israel si son apenas 7 millones (de judíos, que son los que cuentan para el estado de Israel) y están perdiendo población.
0
Free_palestine
#1 siempre el mismo denominador común :palm:  media
4
Tannhauser
#29 Parece un meme creado por el pintor.
0
Niessuh
#1 Lo malo es que Erdogan ya parecia en las últimas, ahora con la amenaza externa ya se va a perpetuar en el poder, uno más
0
EDD88
#1 y el siguiente de la lista debe ser ya España. Por lo de Eurovisión y esas cosas
0
HeilHynkel
La frase “Turquía es el nuevo Irán” (“Turkey is the new Iran”) fue pronunciada por el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett,

Ahora veremos de verdad la utilidad de la OTAN. xD
10
johel
De ahi que tanto Turquia como Egipto lleven armandose como si fuesen a declarar una guerra. Tienen claro que iSSrael les va a pintar una diana mas pronto que tarde.
Lo primero en este caso es cambiar la opinion publica para que cerdogan deje de tener validez como democrata y sea nuevamente reflejado como lo que es, un fundamentalista que ha hundido a un pais otrora democratico en proceso de modernizacion en el supremacismo religioso involucinista. Luego ya, un poquito de mossad y que le estalle el movil o que un miliciano le ponga una bomba. Aqui no haran falta misiles.
7
d5tas
Maravilloso. ¿Y el chupa cheetos de Mark Rutte que dice? Porque esto es una amenza directa a un miembro de la OTAN
3
Dene
Que siga la fiesta!!!
Igual consiguen que Zerdogan apoye al New ayatola
2
Pitchford
De momento parece que no nos toca a nosotros... :-S
2
Tachy
#5 Pues yo diría que el que Pedro Sánchez no se haya plegado a los caprichos de Trump nos ha puesto en el radar de estos sicópatas.
0
Pitchford
#27 En el radar ya estamos hace tiempo, con la inestimable colaboración de algunos periodistas mucho españoles que le azuzan contra España, pero, en serio, no creo que nos vayan a "educar" con misiles.. Más bien me temo un bocadillo virulento por aquí.. una raja en un rail por allá.. un grupo yihadista por el otro lado... :tinfoil:
0
JackNorte
Primero fueron a por los palestinos, pero como yo no era palestino....
3
Grahml
Bennett es gilipollas.

A ver por qué cree que Turquía es el 2do país con más armamento de la OTAN después de EEUU.

No es precisamente por decisión de Turquía, es porque EEUU necesita a Turquía incluso más que a Israel.

Han cogido carrerilla y no paran, pero vamos, directamente se están pasando de frenada, que Trump probablemente casque antes de acabar la legislatura.
1
Grahml
#21 Sólo hay que escuchar los "aplausos" avergonzados de la audiencia al decir este subnormal su gilipollez.

Ni ellos mismos se tragan sus chorradas.

x.com/i/status/2028017892793700715

Qué patético todo :palm:
0
Pacman
Ostras, es un no parar
0
Rogue
Nadie puede aplastar a un país de mierda de 5 millones de habitantes?
0
PerritaPiloto
#7 Con una flota de Estados Unidos defendiéndoles y usando bases europeas a su antojo.

Alemana no va a dejar de apoyar a Israel porque tienen una vergüenza histórica (y han elegido a derechosos rancios como líderes). Reino Unido hará lo que sea para intentar recuperar parte del protectorado de Palestina, o simplemente le lame el sable a yankis y israelíes sistemáticamente porque está en su ADN.
1
bargusi
#22 Pues tienen un problema con los 3 millones de turcos que hay en Alemania.
0
BM75
#7 ¿Como Chechenia? :troll:
0
marcotolo
no es que sea de mi agrado erdogan,
pero deberia plantearse un arsenal nuclear disuasorio
1
Lusco2
La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza (1984, George Orwell)
1
AFA
Y después: España es la nueva Turquía
0
ochoceros
Lo bueno es que Turquía tiene nukes :->

Lo malo es que sólo hacen de almacén para los yankis y el botón de los nukes está al otro lado del Atlántico :-(
0
Bapho
Nadie va a atacar a Turquía...ahora bien, cargarse a Erdogan ya es otra cosa.
0
Expat_Guinea_Ecuatorial
Erdogan dice que son los neo-otomanos, y que su pais es mas pequeño de lo que "deberia". Alguien ve ciertos paralelismos? Ambos paises estan en rumbo de colision porque Israel estuvo bajo dominio otomano
0
MoñecoTeDrapo
Creo que en realidad ha dicho que el pavo es el nuevo hierro. Tiene más sentido. :-D
0
DDJ
Ya están echando la semilla del odio
0
varios
Turquía, calienta que sales.
0
Rokadas98
Con esa operación están más cerca de la fronteras de Rusia.
0

