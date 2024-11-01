Bennett califica a Turquía como el «nuevo Irán» e insta a adoptar una estrategia coordinada contra Ankara (Eng)

La frase “Turquía es el nuevo Irán” (“Turkey is the new Iran”) fue pronunciada por el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, quien dijo que Turquía está emergiendo como una amenaza regional comparable a la que tradicionalmente se ha atribuido a Irán, especialmente desde la perspectiva de la seguridad israelí. Bennett escribió y declaró en varias apariciones que “Turkey is the new Iran; Erdoğan is a cunning and dangerous rival” (“Turquía es el nuevo Irán; Erdogan es un rival astuto y peligroso”)