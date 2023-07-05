edición general
Ben van der Burg, experto en ciberseguridad: "Deja de usar WhatsApp y Gmail, cambia a una alternativa europea"

El experto reconoce que las herramientas de empresas estadounidenses son cómodas y baratas, pero insiste en que debe haber una transición hacia servicios desarrollados en Europa.

#3 ombresaco *
con gmail de acuerdo, con whatsapp, el problema no es cambiar de plataforma, sino que los demás la usen.

es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Metcalfe
es.wikipedia.org/wiki/Efecto_de_red
#5 soberao *
¿Y por qué tiene que ser una alternativa Europea? cuando Europa siempre se ha mostrado sumisa a EE.UU y toda propuesta de cambio ha sido silenciada para no molestar el monopolio de las cuatro multinacionales americanas. Luego te ves la lista de alternativas y la mayor parte de las empresas pasan por Alemania o Suiza, cuando Alemania está deteniendo a gente por protestar por el Genocidio sionista, como para fiarte de empresas en ese estado como alternativa a gran hermano de EE.UU.…   » ver todo el comentario
#10 CosaCosa
#5 no solo eso, sino que se quiere votar para que puedan leerte los mensajes privados " por tu seguridad"
eltxoa #14 eltxoa
#5 el correo electrónico es de código abierto, pero luego va google y microsft y te marcan todos los correos como spam y nada llega.

la solución tiene que venir por otro lado
Bombástico #6 Bombástico
Suena a chiste el nombre, Van der Bug.
#1 adamuz
La alternativa europea no funciona tan bien
Nadieenespecial #12 Nadieenespecial
Yo para email uso tuta y bastante contento, pero claro es email, es abierto. Ojala se generalizase una alternativa al whatsapp abierta, pero no creo que se repita lo del email
#16 soberao
#12 La que apoyó Google en su día para hundirla, XMPP:
Cómo acabar con una red descentralizada (como Fediverse) blognooficial.wordpress.com/2023/07/05/como-acabar-con-una-red-descent
lonnegan #2 lonnegan
El problema no soy yo, es que el resto no me sigue
#19 eqas
#15 pero el servidor sigue siendo el cerrado de Signal?
triste_realidad #21 triste_realidad *
#19 Diría que Signal no permitia conectarse a sus servidores con otras apps.... Pero no se como estará la cosa hoy y que severs usan.
Edito:
Molly is a fork of the open source Signal messenger and compatible with the official Signal server

En efecto, usan los servidores de Signal
#22 eqas
#21 pues estamos igual, si el servidor no es abierto... nos queda Briar y poco más. Estamos vendidos.
lixivia #8 lixivia
De Whatsapp cual es la alternativa, por que telegram es ruso…
#9 eqas *
#8 ya no es ruso, el dueño vive teletrabajando por el mundo :-)
Y quitaron la sede de Rusia por inferencias del gobierno
Pero vamos, la alternativa es Signal detolavidadedio
Herumel #11 Herumel
#8 #9 Olvid
#13 soberao
#9 Signal tiene problemas y gordos, entre ellos los que impiden que pueda ser distribuido en F-Droid:

what’s the reason they don’t want Signal in F-Droid?

Signal only wants official builds of Signal to connect to Signal servers
F-Droid only includes apps it can build from source
F-Droid does not ship apps that their creators don’t want shipped
Signal client contains multiple proprietary libraries
F-Droid does not ship proprietary software
Signal server is “code over the wall” open-source

This means Signal cannot be shipped on F-Droid.

I encourage you to try XMPP:
forum.f-droid.org/t/signal-on-f-droid/13742/16
triste_realidad #15 triste_realidad
#9 molly.im/
Molly es la versión libre y sin blobs de signal.

#13
#17 soberao *
#15 No está tampoco en F-Droid, pero no sé por qué. Que no digo que toda aplicación libre tenga que estar en F-Droid pero es una referencia si está en su repositorio es que se puede compilar y distribuir fuera del proyecto original sin problemas.
triste_realidad #20 triste_realidad *
#17 Es verdad....
Yo intento usar obtainum para estos proyectos libres.
Aquí su GitHub:
github.com/mollyim


Vale revisando su web veo que tienen enlace para meter el repo en fdroid:
molly.im/fdroid.html
arturios #23 arturios
#9 Sigue siendo ruso, vale, disidente y perseguido primero por Putin y luego por Macron por no dejar que fisguen los mensajes de los usuarios, pero ruso, lo que es malo por definición :troll:
Gry #18 Gry *
#8 RCS, ya lo tiene todo el mundo instalado en su móvil de serie, incluso los iPhone, es un estándar abierto y si tienes conexión a Internet es gratis enviarlos.
en.wikipedia.org/wiki/Rich_Communication_Services
#7 eqas
Pues ha tardado tela. Le llevo (llevamos) años de ventaja :-)
#24 mcfgdbbn3 *
Si sacan una alternativa, que permita exportar los chats mes a mes con archivos adjuntos y todo de forma sencilla, por favor.
ronko #4 ronko
Yo aún conservo mi cuenta de hotmail.
