edición general
20
meneos
229
clics
Ben van der Burg, experto en ciberseguridad: "Deja de usar WhatsApp y Gmail, cambia a una alternativa europea"
El experto reconoce que las herramientas de empresas estadounidenses son cómodas y baratas, pero insiste en que debe haber una transición hacia servicios desarrollados en Europa.
ben van der burg
alternativas europeas
google
tecnología
#3
ombresaco
con gmail de acuerdo, con whatsapp, el problema no es cambiar de plataforma, sino que los demás la usen.
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Metcalfe
es.wikipedia.org/wiki/Efecto_de_red
#5
soberao
¿Y por qué tiene que ser una alternativa Europea? cuando Europa siempre se ha mostrado sumisa a EE.UU y toda propuesta de cambio ha sido silenciada para no molestar el monopolio de las cuatro multinacionales americanas. Luego te ves la lista de alternativas y la mayor parte de las empresas pasan por Alemania o Suiza, cuando Alemania está deteniendo a gente por protestar por el Genocidio sionista, como para fiarte de empresas en ese estado como alternativa a gran hermano de EE.UU.
#10
CosaCosa
#5
no solo eso, sino que se quiere votar para que puedan leerte los mensajes privados " por tu seguridad"
#14
eltxoa
#5
el correo electrónico es de código abierto, pero luego va google y microsft y te marcan todos los correos como spam y nada llega.
la solución tiene que venir por otro lado
#6
Bombástico
Suena a chiste el nombre, Van der Bug.
#1
adamuz
La alternativa europea no funciona tan bien
#12
Nadieenespecial
Yo para email uso tuta y bastante contento, pero claro es email, es abierto. Ojala se generalizase una alternativa al whatsapp abierta, pero no creo que se repita lo del email
#16
soberao
#12
La que apoyó Google en su día para hundirla, XMPP:
Cómo acabar con una red descentralizada (como Fediverse)
blognooficial.wordpress.com/2023/07/05/como-acabar-con-una-red-descent
#2
lonnegan
El problema no soy yo, es que el resto no me sigue
#19
eqas
#15
pero el servidor sigue siendo el cerrado de Signal?
#21
triste_realidad
#19
Diría que Signal no permitia conectarse a sus servidores con otras apps.... Pero no se como estará la cosa hoy y que severs usan.
Edito:
Molly is a fork of the open source Signal messenger and compatible with the official Signal server
En efecto, usan los servidores de Signal
#22
eqas
#21
pues estamos igual, si el servidor no es abierto... nos queda Briar y poco más. Estamos vendidos.
#8
lixivia
De Whatsapp cual es la alternativa, por que telegram es ruso…
#9
eqas
#8
ya no es ruso, el dueño vive teletrabajando por el mundo
Y quitaron la sede de Rusia por inferencias del gobierno
Pero vamos, la alternativa es Signal detolavidadedio
#11
Herumel
#8
#9
Olvid
#13
soberao
#9
Signal tiene problemas y gordos, entre ellos los que impiden que pueda ser distribuido en F-Droid:
what's the reason they don't want Signal in F-Droid?
Signal only wants official builds of Signal to connect to Signal servers
F-Droid only includes apps it can build from source
F-Droid does not ship apps that their creators don't want shipped
Signal client contains multiple proprietary libraries
F-Droid does not ship proprietary software
Signal server is "code over the wall" open-source
This means Signal cannot be shipped on F-Droid.
I encourage you to try XMPP:
forum.f-droid.org/t/signal-on-f-droid/13742/16
#15
triste_realidad
#9
molly.im/
Molly es la versión libre y sin blobs de signal.
#13
#17
soberao
#15
No está tampoco en F-Droid, pero no sé por qué. Que no digo que toda aplicación libre tenga que estar en F-Droid pero es una referencia si está en su repositorio es que se puede compilar y distribuir fuera del proyecto original sin problemas.
#20
triste_realidad
#17
Es verdad....
Yo intento usar obtainum para estos proyectos libres.
Aquí su GitHub:
github.com/mollyim
Vale revisando su web veo que tienen enlace para meter el repo en fdroid:
molly.im/fdroid.html
#23
arturios
#9
Sigue siendo ruso, vale, disidente y perseguido primero por Putin y luego por Macron por no dejar que fisguen los mensajes de los usuarios, pero ruso, lo que es malo por definición
#18
Gry
#8
RCS, ya lo tiene todo el mundo instalado en su móvil de serie, incluso los iPhone, es un estándar abierto y si tienes conexión a Internet es gratis enviarlos.
en.wikipedia.org/wiki/Rich_Communication_Services
#7
eqas
Pues ha tardado tela. Le llevo (llevamos) años de ventaja
#24
mcfgdbbn3
Si sacan una alternativa, que permita exportar los chats mes a mes con archivos adjuntos y todo de forma sencilla, por favor.
#4
ronko
Yo aún conservo mi cuenta de hotmail.
