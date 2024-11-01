edición general
Ayuso: «Gracias a Inda y a OkDiario por contar la verdad y no ser prensa del régimen»  

Ayuso ha dado la enhorabuena a Inda y su equipo «por hacer periodismo, por contar la verdad, y sobre todo, por no arredrarse, por no permitir ser prensa del régimen, por no ser activismo, por preguntar, por exigir, por querer saber, por defender todo aquéllo que nos ha traído hasta aquí como democracia liberal»

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Pensé que era del EMT xD
reithor #4 reithor *
Un MARibú con piña

Y otro
Delay #2 Delay *
Está claramente borracha como se puede apreciar en el vídeo.

Otro vídeo: x.com/Idiazaquso/status/1986904827860033925?t=jEjoq1t4sgUIWA2gKFWvQQ&a
powernergia #1 powernergia
Te pedes.
#5 gershwin
maginar que aparece una civilización extraterreste y seres como este serán nuestros representantes..
yo creo que están en modo granjear votos como un chiquilicuatre
