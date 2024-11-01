edición general
Amazon Web Services (AWS) se cae a nivel mundial: webs, redes sociales e incluso videojuegos dejan de funcionar

Amazon Web Services (AWS), la mayor plataforma de infraestructuras en la nube del mundo, está experimentando problemas técnicos desde esta mañana a las 9:00 del lunes 20 de octubre. Al parecer, el fallo se ha producido en en las instalaciones de AWS en el norte de Virginia (EEUU) y están afectando a servicios clave que permite a las empresas alquilar almacenamiento y servidores, además del apartado de almacenamiento de datos, provocando que todos los servicios que dependen de AWS estén reportando problemas.

cosmonauta
Diría que es en Virginia donde están los servers gubernamentales. Aunque seguro que totalmente aíslados de los civiles.
Jodere
Les habrán pirateado, eso hoy en día esta a la orden en todas las empresas.
