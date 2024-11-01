Amazon Web Services (AWS) se cae a nivel mundial: webs, redes sociales e incluso videojuegos dejan de funcionar

Amazon Web Services (AWS), la mayor plataforma de infraestructuras en la nube del mundo, está experimentando problemas técnicos desde esta mañana a las 9:00 del lunes 20 de octubre. Al parecer, el fallo se ha producido en en las instalaciones de AWS en el norte de Virginia (EEUU) y están afectando a servicios clave que permite a las empresas alquilar almacenamiento y servidores, además del apartado de almacenamiento de datos, provocando que todos los servicios que dependen de AWS estén reportando problemas.