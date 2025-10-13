edición general
Un agente de la Policía de Torrevieja pierde su puesto por objeción religiosa a portar armas de fuego

Un agente de la Policía de Torrevieja pierde su puesto por objeción religiosa a portar armas de fuego

Un veterano agente interino de la Policía Local de Torrevieja ha perdido su candidatura a un puesto fijo de funcionario tras negarse a portar el arma de servicio obligatorio por motivos religiosos. El oficial, un Testigo de Jehová quien ha servido desde 2003, citó su fe —que le prohíbe manejar armas o participar en el ejército— cuando solicitó la consolidación en un puesto permanente. Las autoridades afirman que portar y dominar armas de fuego es un requisito no negociable para puestos de policía de servicio civil. La disputa surgió durante...

#7 omega7767
ahora que hagan lo mismo a los objetores de aborto ...
calde #10 calde
#7 Sí, no sé por qué un médico puede negarse a hacer lo que tiene que hacer según los protocolos aprobados, pero cualquier otro trabajador estaría en la calle de inmediato.
Bretenaldo #13 Bretenaldo
#10 bueno, entiendo que realizar un aborto no entra dentro de lo que sería una actividad estrictamente curativa o terapéutica (la persona embarazada no tiene, en principio, ningún problema de salud). No sé si esto justifica la diferencia.
#15 omega7767
#13 ser médico incluye hacer abortos

es como si me declarandome vegano, objeto para no hacer pizzas con carne en mi puesto en Telepizza
#16 diablos_maiq *
#13 disparar un arma tampoco entra en lo que sería una actividad estrictamente policial
Jaime131 #4 Jaime131
Ya sabía dónde se metía. Que se hubiera buscado otro empleo.
Spirito #9 Spirito
#5 Lo veo y doblo: en muchas localidades quienes entran son enchufados, en tanto que el tribunal que los mete viene del mismo pueblo. No es una oposición limpia.
ChatGPT #1 ChatGPT
Fuá, este creyó que se iba a librar de trabajo de campo y se la iba a rascar en la oficina... y no le ha funcionado el Fé-Pass
Fedorito #2 Fedorito
#1
Pues yo creo que la policía local no debería portar armas de fuego, para poner multas de aparcamiento no las veo necesarias. Y para cosas más importantes ya está la nacional y la guardia civil.
ChatGPT #5 ChatGPT
#2 veo tu argumento y subo una: yo creo que la policía local sobra.
Fedorito #6 Fedorito
#5 Lo veo.
Spirito #8 Spirito
#2 Hasta que te llega un pirao que se lía a machetazos con todo lo que se mueve... y entonces agradeces que haya un policía muy cerca con su arma.
#11 Klamp
#8 pero nunca hay policías cerca. Ni gente con machetes. En UK la mayoría de la policía metropolitana no lleva arma de fuego.
Spirito #14 Spirito
#11 Creo que la llevan muchos bajo el chaleco.

Pero, sí, para las funciones que hace la policía local en la inmensa mayoría de sitios, creo que el arma como norma les sobra.
cocolisto #12 cocolisto
Nos falta por ver un sanitario testigo de Jehová en hematología que se niega a hacer transfusiones de sangre.
Y nos falta también un ginecólogo católico que se niega a hacer abortos.
Unos de ellos seria despedido ipsofacto.
Spirito #3 Spirito
¿Quién ha escrito el artículo, una IA?

Es que ya ni se molestan en revisar lo que publican.
