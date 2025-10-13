Un agente de la Policía de Torrevieja pierde su puesto por objeción religiosa a portar armas de fuego

Un veterano agente interino de la Policía Local de Torrevieja ha perdido su candidatura a un puesto fijo de funcionario tras negarse a portar el arma de servicio obligatorio por motivos religiosos. El oficial, un Testigo de Jehová quien ha servido desde 2003, citó su fe —que le prohíbe manejar armas o participar en el ejército— cuando solicitó la consolidación en un puesto permanente. Las autoridades afirman que portar y dominar armas de fuego es un requisito no negociable para puestos de policía de servicio civil. La disputa surgió durante...