Un agente de la Policía de Torrevieja pierde su puesto por objeción religiosa a portar armas de fuego

Un veterano agente interino de la Policía Local de Torrevieja ha perdido su candidatura a un puesto fijo de funcionario tras negarse a portar el arma de servicio obligatorio por motivos religiosos. El oficial, un Testigo de Jehová quien ha servido desde 2003, citó su fe —que le prohíbe manejar armas o participar en el ejército— cuando solicitó la consolidación en un puesto permanente. Las autoridades afirman que portar y dominar armas de fuego es un requisito no negociable para puestos de policía de servicio civil. La disputa surgió durante...
| etiquetas: policia local , torrevieja , objeción religiosa , armas , testigo de jehová
es como si me declarandome vegano, objeto para no hacer pizzas con carne en mi puesto en Telepizza
Pues yo creo que la policía local no debería portar armas de fuego, para poner multas de aparcamiento no las veo necesarias. Y para cosas más importantes ya está la nacional y la guardia civil.
Pero, sí, para las funciones que hace la policía local en la inmensa mayoría de sitios, creo que el arma como norma les sobra.
Y nos falta también un ginecólogo católico que se niega a hacer abortos.
Unos de ellos seria despedido ipsofacto.
Es que ya ni se molestan en revisar lo que publican.